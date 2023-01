Slavnu pjevačicu majka je rodila s 14, a odgajali su je skrbnici...

Foto: Profimedia.hr/123RF

Etta James je 15. siječnja 1960. potpisala ugovor s Chess Recordsom, pod kojim je objavila uspješnice poput 'At Last', 'All I Could Do Was Cry' i 'Trust in Me'

Etta James rođena je 1938. godine u Los Angelesu kao Jamesetta Hawkins. Njena majka Dorothy imala je samo 14 godina kad ju je rodila. Nikad nije saznala tko joj je otac, a nagađalo se kako je riječ o poznatom igraču biljara Rudolfu Wanderonu zvanom Minnesota Fats, bijelcu. Već s pet godina počela je pjevati u zboru. Majka je nerijetko mijenjala partnere i nije se puno brinula o svojoj kćeri, pa su o Etti brinuli razni skrbnici. Jedan od njih bio je Sarge, kako ga je ona zvala.