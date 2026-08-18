Slažete se? Poznati mehaničar tvrdi da je ovo najbolji motor za auto u povijesti

Automobil s 300.000 ili 400.000 prijeđenih kilometara mnogi će kupci rabljenih vozila smatrati primjerkom koji je odradio svoje najbolje godine i čiji se životni vijek bliži kraju. No, postoje vozila koja su dokaz da je uz pravilno održavanje i malo sreće moguće dosegnuti kilometraže o kojima većina vozača može samo sanjati. Jedan takav primjer dolazi iz Španjolske, gdje je mehaničar Kike iz radionice Talleres Piba predstavio 23 godine star Seat Toledo koji na brojaču kilometara ponosno pokazuje brojku od 903.000.

Taksi iz Malage koji odbija umrijeti

Ovaj Toledo, koji je nekada služio kao taksi u Malagi, i dalje je u potpuno voznom stanju. Pokreće ga legendarni 1.9 TDI motor, a mehaničar tvrdi da je otprilike 95 posto njegovih dijelova još uvijek originalno, iz prve ugradnje. Brojne ključne komponente, poput EGR ventila, brizgaljki, pumpe za ubrizgavanje i vakuumske pumpe, nikada nisu mijenjane. Iako postoje manja curenja ulja, Kike to smatra očekivanim i ne pretjerano značajnim s obzirom na ekstremnu kilometražu.

Upravo ga je ovaj automobil potaknuo da podijeli svoje mišljenje o najboljem motoru ikad proizvedenom. Njegov osobni favorit je Volkswagenov 1.9 TDI u izvedbi od 130 konjskih snaga, s tvorničkom oznakom AVF, uparen sa šesterostupanjskim mjenjačem.

​- Za mene je to najbolji motor u povijesti - izjavio je Kike, temeljeći svoje mišljenje na idealnoj kombinaciji izdržljivosti, pouzdanosti, niske potrošnje goriva i prihvatljivih troškova održavanja.

Klub odabranih: Maratonci s više od milijun i pol kilometara

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Priča o starom Seatu, iako impresivna, nije jedinstvena. Diljem svijeta postoje vlasnici koji su sa svojim limenim ljubimcima prešli granicu od milijun milja, odnosno više od 1,6 milijuna kilometara. Ovi primjeri najbolje demantiraju tezu o planiranom zastarijevanju i dokazuju da se vrhunski inženjering i pedantno održavanje itekako isplate.

Jedan od najpoznatijih je slučaj Amerikanca Vica Shepparda i njegove Toyote Tundre iz 2007. godine. Sheppard je godišnje prelazio oko 200.000 kilometara, uglavnom na dugim putovanjima diljem zemlje. Kada je njegov kamionet dosegnuo magičnu brojku od milijun milja, Toyota je otkupila vozilo kako bi ga njihovi inženjeri mogli rastaviti i analizirati, a Shepparda su nagradili potpuno novim modelom. Sličnu je sudbinu doživio i Brian Murphy, dostavljač iz Chicaga, čiji je Nissan Frontier iz 2007. također prešao istu udaljenost. Impresivan je podatak da je originalno kvačilo na njegovom Nissanu izdržalo čak 1,3 milijuna kilometara.

Da to nije rezervirano samo za robusne kamionete, dokazuje Farrah Haines, dostavljačica autodijelova iz Kansasa. Njezin Hyundai Elantra iz 2013. u samo pet godina prešao je milijun milja, što je Hyundai nagradio novim automobilom i posebnom zlatnom oznakom za brojač kilometara koji se zaustavio na 999.999. Ovi automobili koji mogu prijeći goleme udaljenosti pokazuju da je tajna dugovječnosti često u jednostavnoj, ali provjerenoj mehanici i redovitom servisu.

Tajna je u srcu stroja

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Iako su redovito održavanje, stil vožnje i kvaliteta goriva presudni faktori, temelj dugovječnosti svakog vozila leži u njegovom motoru. Kroz povijest su se neki agregati istaknuli kao gotovo neuništivi. Volkswagenov 1.9 TDI, kojeg španjolski mehaničar toliko hvali, jedan je od njih. Njegova jednostavna konstrukcija, izdržljiv blok od lijevanog željeza i pouzdan sustav ubrizgavanja osigurali su mu kultni status.

No, nije jedini. U svijetu dizelaša, Mercedesovi motori serije OM616 i OM617 iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća smatraju se jednima od najpouzdanijih ikad napravljenih, s primjercima koji su prešli i po nekoliko milijuna kilometara. U Americi, legendarni 5.9L Cummins 6BT redni šestocilindrični motor, ugrađivan u Dodge Ram kamionete, postao je sinonim za izdržljivost i snagu. S druge strane, kod benzinaca, japanski proizvođači poput Toyote s 2AR-FE motorom i Honde s K-serijom postavili su standarde pouzdanosti za osobne automobile. Čak i neki europski proizvođači, poput BMW-a sa svojim atmosferskim 3.0-litrenim rednim šestakom (N52), stvorili su agregate koji uz pravilnu brigu bez problema prelaze više od pola milijuna kilometara.

*uz korištenje AI-ja