Slikovnica 'HGSS u akciji': Djeci smo pokazali gdje su opasnosti i tko će im tada pomoći

Lara, Toni i psić Šapa. To su heroji nove dječje slikovnice "HGSS u akciji". Riječ je o jedinstvenom djelu koje kroz avanture njihovih junaka mališane uči što to radi Hrvatska gorska služba spašavanja.

Kako doznajemo, djeca su prvi susret s djelom imala uoči Božića. Na poklon su je dobila ona djeca čiji su roditelji članovi te službe i reakcije su, kažu nam, bile i više nego odlične. Publika ju je imala priliku vidjeti u srijedu uvečer na predstavljanju u splitskoj knjižnici Trstenik.

- Slikovnica je nastala sasvim prirodno. Suprug i ja smo članovi HGSS-a. Dobili smo djecu koja su bila zaljubljena u slikovnice. To je bio idealan način da suprug i ja prenesemo ono što radimo na njima shvatljiv i razumljiv način - rekla je Barbara Bebić, autorica slikovnice i članica HGSS-ove stanice Split.

Dodala je kako je željela prikazati sve snage te službe na zanimljivi način.

- Prikazani su naša zapovjedna vozila, psi, dronovi, spašavanje u lavinama i jamama i helikopteri. Prikazano je i kako HGSS spašava u poplavama, kao i životinje u nevolji. Sve je pisano u obliku pjesmica u rimi - kaže Barbara.

S obzirom na to da je prvo izdanje "planulo", planiraju novo u kojemu će dodatno prikazati spašavanje s broda. Ona se ne može kupiti, već je HGSS dijeli zainteresiranima poput vrtića i škola. Svi koji je žele, mogu im se javiti na mail Stanice Split.

- Želja je bila pojasniti djeci da postoje opasne situacije za ljude, no i da postoji netko tko će im pomoći ako se nađu u takvoj situaciji - kaže Barbara, koja je slikovnicu pripremala oko godinu dana.

Velika pomoć bio joj je i suprug, iskusni spasilac Frane Bebić, koji je jedno vrijeme bio i pročelnik splitske stanice.

Iako je prvenstveno namijenjena najmlađima, tematika slikovnice sigurno će zainteresirati i stariju djecu, a članovima HGSS-a bit će koristan prilog prilikom pokaznih vježbi i sličnih susreta s djecom vrtićke i školske dobi.

Slikovnicu su pohvalile Sanja Bedalov Mitar, psihologinja OŠ Dugopolje, i Lucija Kuvačić, logopedinja u Dječjem vrtiću Cvit Mediterana.

- Jedna od posebnih vrijednosti ove slikovnice jest činjenica da složene i često opasne situacije prikazuje na djeci prihvatljiv način, bez nepotrebnog pretjerivanja, ali s jasnom porukom o važnosti sigurnosti i pomoći koju pružamo drugima. Čitajući slikovnicu djeca i roditelji razvijaju razumijevanje da spašavanje nije rezultat slučajnosti ili 'junaštva u trenutku', nego dugotrajnog učenja, vježbanja i suradnje članova HGSS-a - piše u recenziji logopedice Lucije.

Osim tematske vrijednosti, navodi kako "HGSS u akciji" ima i snažnu ulogu u poticanju čitanja.

- Tekst je pisan jednostavnim i pristupačnim jezikom, u četverostihu sa zvonkom parnom rimom, što je osobito važno za djecu u ranoj i predškolskoj dobi. Dodatno, slikovnica obiluje i stručnim nazivima (poput nosila, drona, primopredajnika), a to omogućuje djeci, a i roditeljima, da nauče razne nove pojmove - piše logopedica.

Psihologinja Sanja naglasila je na predstavljanju važnost razvoja čitalačkih navika, odnosa djece i odraslih u kojemu se razvijaju povjerenje, samostalnost, odgovornost i razbijanje straha, u poticanje empatije, osjećaja odgovornosti i svijesti o tome kako se ponašati u prirodi, a time i u svakodnevnom životu.

Inače, ova slikovnica je, kažu nam iz HGSS-a, uvod i u jubilarnu godinu splitskog HGSS-a, koji će svojih 70 godina obilježiti kroz niz manifestacija u 2026.