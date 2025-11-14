Slikovnica koja mijenja navike: Kolesterolko stigao u Zagreb!

Riječ je o projektu nastalom u suradnji Hrvatskog kardiološkog društva, Zaklade Hrvatska kuća srca i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koji na poseban, razigran i djeci blizak način govori o jednoj od najvažnijih tema današnjice – očuvanju zdravlja srca od najranije dobi.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Najbolja hrana za smanjenje kolesterola | Video: what'supcams/screenshot



U HNK-a spojili su se znanost, umjetnost, književnost i dječja mašta. Atmosfera je bila svečana, ali istovremeno topla i razigrana: prostorom su odzvanjali žamor djece, smijeh, znatiželjna pitanja i uzbuđena iščekivanja, dok su roditelji, učitelji, zdravstveni djelatnici i mnogi uzvanici otkrivali svijet Kolesterolka – dobrog i zločestog, hrabrog i vragolastog, koji uz humor i maštu govori o velikoj temi u dječjim cipelama.

Foto: Tina Miholić

Slikovnica koja uči, motivira i zabavlja

Ideja iza slikovnice jednostavna je, ali iznimno važna: pomoći najmlađima da razumiju što je kolesterol, zašto je “dobar” prijatelj, a “loš” potencijalni neprijatelj, kao i kako svakodnevne navike – od izbora hrane do tjelesne aktivnosti – utječu na njihovo zdravlje.

Umjesto suhoparnih informacija, autorica Rosie Kugli odlučila je ući u dječji svijet igre, priče i likova s kojima se lako poistovjećuju.

- Znala sam da slikovnica ne smije biti zastrašujuća. Djeci treba dati razlog da požele saznati više, a ne da se boje onoga što ne razumiju - istaknula je Kugli, dodajući kako je ideja o dva Kolesterolka proizašla iz želje da se djeci približi složena tema tako da ona postane zabavna, logična i slikovita.

Zamislila sam ih kao junake koji putuju krvotokom poput cestovnog maratona – Dobri Kolesterolko koji čisti put i Zločesti koji ga pokušava zakrčiti. Djeca to odmah razumiju.

Foto: Tina Miholić

Kada priča oživi na pozornici

Pravi vrhunac događanja dogodio se kada je slikovnica oživjela – doslovno – na pozornici. Učenici 1.b i 5.b razreda Osnovne škole Ivana Gundulića, pod vodstvom učiteljice Henrijete Herjavec Rupčić, izveli su šarmantnu, maštovitu i iznimno duhovitu scensku igru inspiriranu scenama iz slikovnice. U kratkim, ali upečatljivim prizorima putovali su kroz krvotok, susretali Dobrog i Zločestog Kolesterolka, svađali se, mirili, učili i prenosili jasnu poruku – naše navike oblikuju naše zdravlje.

Publika je s oduševljenjem pratila izvedbu, nagrađujući male glumce gromoglasnim pljeskom. Djeca su pokazala koliko je važno da edukacija bude njima bliska, vizualna, razigrana i emotivna. U trenucima kada je Dobri Kolesterolko na biciklu “čistio” krvotok ili kada se Zločesti Kolesterolko ljutio jer ga voće i povrće “izguravaju” s puta, u dvorani je odjekivao smijeh – ali i prepoznavanje važnih poruka.

Stručne poruke koje mijenjaju svijest

Iako je događanje bilo ispunjeno dječjom maštom, stručne poruke bile su ozbiljne, jasne i usmjerene prema brizi za zdravlje od najranijih dana.

Akademik prof. dr. sc. Davor Miličić naglasio je da problem povišenog kolesterola nije rezerviran za odrasle, već ga treba prepoznati i kod djece:

- Ako dijete naslijedi gen za loši kolesterol, rizik od srčanog ili moždanog udara može se javiti već u vrlo mladim godinama. Zato je probir ključan, a edukacija od najranije dobi – neprocjenjiva.

Dr. sc. Ivana Portolan Pajić podsjetila je na važnost svakodnevnih odluka:

- Zdrav život počinje u djetinjstvu. Ova slikovnica nije samo za djecu – ona je i za roditelje, odgojitelje i učitelje. U jednostavnoj formi donosi najvažnije savjete o prehrani, kretanju i brizi za srce. To je znanje koje se prenosi i živi svakodnevno.

Foto: Tina Miholić

Nacionalni program i važnost ranog probira

Slikovnica je nastala upravo u trenutku kada Nacionalni program probira i ranog otkrivanja obiteljske hiper-kolesterolemije ulazi u završnu fazu – do 2026. godine cilj je testirati djecu pri upisu u prvi razred osnovne škole, kako bi se na vrijeme otkrile nasljedne predispozicije i započelo pravovremeno liječenje.

Slikovnica „Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce“ tako postaje više od edukativnog materijala – ona je alat za razumijevanje, podrška obiteljima i način da djeca kroz igru usvoje zdrave navike. Jer kada djeca shvate da je briga o srcu zabavna, lakše je stvoriti temelje za cijeli život.

Promocija u HNK-u pokazala je kako se stručne poruke, kreativnost i dječja energija mogu spojiti u događaj koji ostavlja trajan trag. Slikovnica je već na putu prema školama, vrtićima i domovima, a Kolesterolko – dobri i zločesti – nastavit će svoju misiju u malim velikim srcima. Sam događaj ostat će zapamćen kao primjer koliko je važno ulagati u najmlađe – jer zdrave navike koje usvoje danas, pratit će ih cijeloga života.