Slovenska vlada podržala je projekt medicinskih stručnjaka čija je svrha upozoriti na štetne posljedice činjenice da mladi i djeca sve više vremena provode pred ekranima, pojave koju je epidemija Covida-19 povećala te predložiti smjernice čiji je cilj smanjiti takvu ovisnost.

Smjernice je u utorak predstavila slovenska Liječnička komora.

Iznesen je zabrinjavajuć podatak po kojemu pedijatri već kod dvogodišnje i trogodišnje djece primjećuju posljedice pretjeranog sjedenja pred ekranima, a istraživanje je pokazalo i da je ovisnost o videoigrama prisutna kod 10,2 posto maloljetnika. 8,3 posto mladih previše vremena provodi koristeći društvene mreže.

U analizi stanja koju su proveli liječnici raznih struka stoji da zbog nove vrste ovisnosti među djecom treba pravodobno reagirati kako se ne bi ponovila priča s prekasnim upozorenjima struke o ovisnosti o duhanu i o štetnim posljedicama pušenja.

Javnu potporu smjernicama dali su ministar zdravstva Janez Poklukar i ministrica obrazovanja Simona Kustec.

O potrebi pravodobnog djelovanja postignut je širok konsenzus među pedijatrima, školskim liječnicima, dječjim psihijatrima i psiholozima, radnim terapeutima, logopedima, medicinskim sestrama i specijalnim pedagozima, ističe slovenska Liječnička komora.

Kao ilustraciju štetnosti pretjeranog korištenja pametnih telefona i ekrana liječnici navode da je u predškolske djece koja pred zaslonima provode više od dva sata dnevno uočen gotovo osam puta veći rizik od razvoja smetnja koncentracije i sindroma hiperaktivnosti, a zbog smanjenog kretanja mogu se razviti pretilost i ostale posljedice.

Istraživanje ukazuje i na to da maloljetnici koji previše vremena provode pred ekranima imaju smetnje sa spavanjem, 18 posto ih koristi tablete za spavanje, a u nekih su se kao posljedica razvili kratkovidnost i sindrom umornih očiju.

Liječnici u smjernicama preporučuju da se djeca do dvije godine uopće ne izlažu zaslonima, da oni od 2 do 5 godine to mogu činiti samo jedan sat dnevno uz nazočnost roditelja, a ona do 9 godine starosti također jedan sat, ali bez kontrole.

Djeci u dobi od 10 do 12 godina se za vrijeme njihova slobodnog vremena može dopustiti da pred ekranom budu do jedan i pol sat dnevno, a onima od 13 do 18 godina najviše dva sata, neke su od preporuka slovenskih liječnika.