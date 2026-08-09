Slovi za najmanju plažu na svijetu: Duga je 40 metara, a more se ne vidi na horizontu

Gulpiyuri se nalazi u španjolskoj pokrajini Asturiji, između mjesta Naves i Llanes. Nastala je urušavanjem vapnenačke špilje, nakon čega je ostala udubina koju je postupno ispunio pijesak. Iako s plaže ne možete vidjeti Kantabrijsko more, ono je ipak neprestano oblikuje.

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Pokretanje videa... VIDEO 'RAT' NA PLAŽI: Makarska puna turista, a plaže su u zoru pune 'rezervacija': 'To nije normalno' | Video: 24sata/Čitatelj/Pixsell

Morska voda do Gulpiyurija stiže kroz sustav prirodnih podzemnih tunela koje je tijekom vremena izdubila voda. Kada nastupi plima, voda prolazi kroz stijene i puni malu plažu, stvarajući blage valove. Zbog toga posjetitelji usred zelene livade mogu gledati prizor koji izgleda gotovo nestvarno – pijesak i morsku vodu bez otvorenog mora na horizontu.

Voda je izrazito bistra, ali može biti i poprilično hladna. Razlog je upravo njezin put kroz podzemne prolaze, gdje se prije dolaska na površinu hladi.

Foto: 123RF

Plaža koja može gotovo nestati

Izgled Gulpiyurija uvelike ovisi o plimi i oseci. Kada je plima visoka, voda prekriva veći dio pješčane površine, dok se tijekom oseke ponovno povlači kroz podzemne kanale. Ponekad se toliko povuče da plaža gotovo potpuno ostane bez vode.

Zato se svima koji je žele posjetiti preporučuje da unaprijed provjere raspored plime i oseke. U suprotnom bi mogli stići očekujući kupanje, a zateći gotovo suhu pješčanu udubinu.

Foto: 123RF

Upravo te stalne promjene dio su njezine privlačnosti. Gulpiyuri nikada ne izgleda potpuno isto, a razlika između plime i oseke može biti toliko izražena da dvije fotografije snimljene istoga dana djeluju kao da prikazuju različita mjesta.

Do nje se stiže pješice

Još jedna posebnost ove plaže jest to što automobilom nije moguće doći do samog pijeska. Posjetitelji je najčešće obilaze nakon što ostave automobil u blizini plaže San Antolín, odakle do Gulpiyurija vodi pješačka staza.

Šetnja traje otprilike 15 do 20 minuta, a put prolazi kroz zeleni krajolik karakterističan za Asturiju. Na samoj plaži nema trgovina, barova ni restorana, pa je dobro ponijeti vodu, hranu i sve ostalo što bi vam moglo trebati tijekom boravka.

Iako zbog svojih malih dimenzija ne može primiti velik broj kupača, Gulpiyuri privlači posjetitelje upravo zbog svoje neobične prirodne priče. Umjesto kilometara pijeska i pogleda prema pučini, ovdje se dobiva sasvim drukčije iskustvo – more skriveno iza stijena, minijaturna pješčana obala i valovi koji se pojavljuju gotovo niotkuda.

Sa svojih svega 40-ak metara Gulpiyuri možda nema veličinu poznatih svjetskih plaža, ali upravo joj je ta sićušnost donijela svjetsku prepoznatljivost. Malo je mjesta na kojima se možete kupati u morskoj vodi, a da pritom more ne vidite na horizontu.



