Slušate da bi odgovorili, a ne da bi čuli partnera? To je jedna od najvećih grešaka u brakovima

'Nikad nemojte ući u brak s nekim s kim ne biste ušli u posao', jedan je od savjeta, a stručnjaci su otkrili kako su najčešće pritužbe u braku čuvanje tajni od supružnika i tretiranje seksa kao kućanskog posla

<p>Kad je riječ o pogreškama koje parovi čine u vezama, bračni su savjetnici doista vidjeli svašta. Baš zato mogli su prepoznati koje to pogreške parovi čine najčešće. Što čini dobar brak je kompleksno pitanje te ne mora nužno za sve značiti isto, no kod onog što može 'nagristi' brak, stvari su nešto prepoznatljivije, barem tako kažu bračni savjetnici na popularnom Reddit forumu.</p><p>Pogledajte video o Meksikancu koji se zaljubio u Hrvaticu, a potom i u Hrvatsku:</p><p>Prvi je započeo s time što neki u braku očekuju da će im supružnik biti 'cijeli svijet', što dovodi do frustracija jer to jedna osoba nikad ne može biti te svakom ljudskom biću trebaju prijatelji, kolege, obitelj, sustav podrške i hobiji da bi se osjećali ispunjeno. Na visokom mjestu pritužbi nalazi se 'čuvanje tajni' i 'laži', što je ponašanje koje rezultira dugoročnim narušavanjem bračnih odnosa što često rezultira razvodom, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8390467/Marriage-counselors-reveal-common-mistakes-couple-make.html">Daily Mail.</a></p><p>Savjetnici koje parovi najčešće unajmljuju prije brakorazvodnog procesa, kao posljednju šansu spasa za njihov odnos, napominju da su krajnji razlozi za razvod kod većine ljudi isti - osjećaj da nas druga strana uzima zdravo za gotovo (do čega dovodi tretiranje seksa kao kućanske obaveze koja se treba obaviti), loša komunikacija i gubitak prijateljskog odnosa te smijeha, učestale svađe i naposljetku 'življenje odvojenih života'. </p><h2>Nerješavanje sukoba kap je koja 'prelijeva čašu'</h2><p>Obično je ona prva bračna svađa ta koja ostaje i zadnja - jer parovi koji nisu naučili kako rješavati sukobe, odnosno preko problema prelaze tako da ih 'pometu pod tepih' na njih ponovno nailaze te svaki put iznova frustracije rastu još veće.</p><p>Bračni savjetnici kažu kako je i velika greška propuštati 'male stvari' u braku, jer nas čuvaju od onih velikih.</p><p>- Kod parova koji si redovito govore 'volim te', daju si komplimente, dodiruju se, ljube, seksaju i smiju, manje su šanse da će doći do razvoda, premda mogu imati jednak broj i intenzitet svađa kao i drugi par koji će se razvesti. Poanta je u tome da do razvoda dolazi kad se previše loših stvari nakupi, a ako ona osnova naše svakodnevice i dalje funkcionira, problemi ne izgledaju tako veliki - ističe jedan od savjetnika. </p><p>Za ove su stavke savjetnici rekli kako su greške u braku koje su najčešće prisutne od samog početka, kao što su različita uvjerenja i vrijednosti. Normalno je da će biti razlika i neslaganja, ali su neke prevelike kako bi ih ignorirali, osobito ako se ona tiču odgoja djece, odnošenja prema roditeljima, provođenja slobodnog vremena, raspodjele poslova...</p><h2>Evo što su još naveli kao greške u braku:</h2>