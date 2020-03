Smanjite bacanje hrane uz par savjeta - dobro je iskoristite...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Udruga Centar za edukaciju i informiranje potrošača objavila je u petak priopćenje u kojem donosi nekoliko praktičnih savjeta kako spriječiti bacanje hrane tijekom situacije uzrokovane virusom COVID 19. Evo na što nas podsjećaju iz Udruge:

Dva puta razmislite prije nego što kupujete prekomjerno

Skladištenje prekomjerne količine hrane samo će pridonijeti bacanju, a ujedno i onemogućiti starije i druge ranjive skupine da

kupe hranu koja im je potrebna.

Naučite razliku između datuma 'upotrijebiti do' i 'najbolje do'

Datum 'upotrijebiti do' odnosi se na sigurnost hrane. Namirnice možete konzumirati do tog datuma, a nakon njega više ne. Datum 'upotrijebiti do' nalazi se na namirnicama koje se brzo kvare, poput mesnih i ribljih prerađevina te gotovih salata. Datum 'najbolje do' odnosi se na kvalitetu hrane.

Namirnica će biti sigurna za konzumaciju i nakon ovog datuma, no možda neće biti u najboljem mogućem stanju. Okus i tekstura namirnice možda neće biti tako dobri. Datum 'najbolje do' nalazimo na različitim namirnicama, uključujući zamrznutu, suhu i konzerviranu hranu.

Mudro spremajte hranu

Veliki dio hrane koju bacate mogli biste ohladiti, ili zamrznuti, pa pojesti drugom prilikom. Pravilno skladištenje i rukovanje hranom kod kuće ne pomaže vam samo da hranu očuvate sigurnom za jelo, već i da ju zadržite duže svježom, a da se ne pokvari.

Donirajte višak

Tijekom trenutne situacije na društvenim mrežama je pokrenut niz grupa solidarne razmjene, pa ako mislite da nešto nećete iskoristiti do roka trajanja, donirajte drugima.

