Dramatične ispovijesti slavnih o korona virusu: 'Čuvajte se'

Epidemija korona virusa u samo nekoliko mjeseci drastično je promijenila pop kulturu. Zatvaraju se kina, kazališta, odgađaju koncerti, u Americi je do daljnjeg otkazana turneja Rolling Stonesa, u Velikoj Britaniji poznati festival u Glastonburyju, a ove godine nećemo gledati ni Eurosong – vjerojatno najgledaniju glazbenu priredbu na svijetu.

Iz dana u dan sve je više slavnih koji putem društvenih mreža obavještavaju svoje fanove da su pozitivni na korona virus, te nas mole da svi budemo strpljivi i pažljivi prema onima koje volimo, a naročito prema starijima i ugroženijima.

Tom Hanks (63) i njegova supruga Rita Wilson (63) među prvim su slavnim osobama koje su objavile da su zaraženi korona virusom. Par je otputovao u Australiju zbog pretprodukcije filma o Elvisu Presleyu, a onda je Hanks 12. ožujka na Instagramu objavio da su se i on i supruga razboljeli.

Foto: Instagram

- Osjećali smo se malo umorno, kao da imamo prehladu i osjetili bolove u tijelu. Rita je imala groznicu koja je dolazila i odlazila. Također i laganu temperaturu - rekao je u postu.

- Kako bismo sve napravili po propisu, kao što je to trenutno potrebno u svijetu, testirali smo se na korona virus i otkriveno je da smo pozitivni - rekao je.

Proveli su nekoliko dana u sveučilišnoj bolnici Gold Coast i sad su u karanteni u svom unajmljenom domu u Queenslandu, odakle se često javljaju preko društvenih mreža. Hanks je svojim fanovima poslao fotografiju svog doručka – dvije kriške kruha s vege namazom pored kojih stoji plišani klokan i mala koala. Rita je pak zamolila prijatelje da joj slože listu pjesama koje bi mogla slušati u karanteni.

Foto: Instagram

Hanks se oženio Ritom Wilson, nakon što su se zaljubili na setu filma 'Dobrovoljc'. U braku su od 1988. i imaju dva sina - Chestera i Trumana. Rita je prije mnogo godina ovako opisala svoj brak s Hanksom:

- U stvarnom životu naša je povezanost jaka. Istina, ponekad smo stvarno blizu pakla, ali oboje znamo da je i to bračni život. Znamo da ćemo, bez obzira na sve ostati zajedno i uspjeti. Kad je 1995. dobio Oscara za ulogu u filmu 'Forrest Gump', Tom je rekao:

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Svoju ženu doživljavam kao svoju ljubavnicu i imamo vezu koja nadilazi pojam 'supruga'. Ona je više od toga i bez nje ne znam kako bih mogao uspjeti u životu. Naučila me da loše trenutke možemo prebroditi razgovorom i to je tajna našeg braka, rekao je slavni glumac, a upravo to će im sad, kad su zajedno u karanteni, biti važnije nego ikada.

Foto: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Engleska zvijezda, glumac i reper Idris Elba (47) također je u ponedjeljak 16. ožujka javio svojim fanovima da je pozitivan na virus. Na Twitteru je objavio video u kojem kaže:

- Jutros sam dobio rezultate testiranja na korona virus i pokazali su se pozitivnima. To je sranje, rekao je Elba, a onda pokazao da se ne boji jer se osjeća dobro.

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Nemam simptoma do sada, ali sam bio izoliran otkad sam saznao za moju moguću izloženost virusu. Ostanite kod kuće i budite pragmatični, napisao je na Twitteru, a onda iznenadio javnost kad je objavio video u društvu supruge Sabrine Dhowre:

- Samo za pojašnjenje, znate, Sabrina je htjela biti uz mene. Koliko god sam razgovarao s njom i uvjeravao ju da ne dolazi blizu mene, ona je htjela i ja mogu samo reći da ju zbog toga još više volim i da bih i ja isto učinio za nju, rekao je Elba i zapitao se: 'Tko sam ja da odbijem podršku svoje supruge?'

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Sabrina je Elbina treća supruga. Vjenčali su se 2019. godine i često putem društvenih mreža i u medijima objavljuju svoje zajedničke fotografije pa su odlučili i zajedno prebroditi bolest koja hara svijetom.

- Kao i mnogi od vas, i ja sam cijeli tjedan bolesna i nažalost moj suprug, koji se vratio s turneje prije nekoliko dana također se osjeća loše. Da bi bili sigurni, ostajemo odvojeni dok ne dobijemo rezultate testova na korona virus, koje smo danas konačno mogli napraviti – napisala je na Instagramu Heidi Klum (46) u nedjelju 15. ožujka. Uz objavu je objavila i kratki video u kojem je svog supruga Toma Kaulitza (30) poljubila preko stakla.

- Ne želimo širiti klice i riskirati da zarazimo i druge, čak ni jedno drugog. Koliko god ga želim zagrliti i poljubiti, važnije je ispravno postupiti i ne širiti zarazu dalje. Ovo su čudna vremena, ali u ovim trenucima sjetite se što je zaista važno - ljudi koje volite, čuvajte - poručila je manekenka koja se za Kaulitza udala u veljači prošle godine.

Upoznali su se 2018. a on ju je zaprosio sa zaručničkim prstenom na Badnjak iste godine. Dva mjeseca kasnije bili su u braku, a bivša supruga glazbenika Seala je o svojem novom odabraniku rekla:

- On je najslađa i najbrižnija osoba koju sam srela. Presretna sam. Ne sjećam se kad sam posljednji put bila tako sretna. Možda zato što je i on Nijemac, pa se razumijemo na neki drugačiji način - rekla je Klum, a budući da su tek godinu dana u braku, vjerojatno se još uvijek nije ništa promijenilo u njihovom odnosu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

U međuvremenu Kaulitz je potvrdio da on nije zaražen korona virusom, a Heidi je cijeli tjedan provela u izolaciji, uglavnom u krevetu i

ovih dana je prvi put izašla u vrt poigrati se sa psom i tako dala do znanja da se osjeća bolje.

- Socijalna distancija je ono što svi sada moramo učiniti kako bismo bili odgovorni građani svijeta. Svi smo zajedno u ovome, a na nama je da štitimo naše najmilije, naše susjede i naše zajednice. Slušajte stručnjake i ostanite kod kuće ako se možete i fizički distancirati od drugih ljudi ... posebno ako se ne osjećate dobro. Vidim sve lijepe stvari koje ljudi rade jedni za druge širom svijeta i to mi daje nadu! Šaljem svima vama ljubav i pozitivu i dobre vibracije... zajedno to možemo proći, ali moramo biti aktivni da bismo svi mogli imati svijetlu i zdravu budućnost - poručila je svojim sljedbenicima.

Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

Francusko-ukrajinska glumica i model Olga Kurylenko (40) objavila je u nedjelju na Instagramu da je zatvorena kod kuće nakon što se testirala na korona virus i test se pokazao pozitivnim.

Foto: Reuters/Pixsell

Poznata po tome što je glumila zajedno Danielom Craigom (52) u filmu o Jamesu Bondu iz 2008. 'Zrno utjehe', Kurylenko je također primijetila da je 'zapravo bolesna već gotovo tjedan dana' sa simptomima uključujući vrućicu i umor. Kasnije je u jednom postu napisala da nije hospitalizirana jer ne želi uzimati mjesto u bolnici nekome kome je ono potrebnije:

- Želim ostaviti mjesto nekom pacijentu koji se bori za život, napisala je glumica i dodala:

- Hvala svima koji su mi uputili dobre želje. Doista me ljudi zasipaju pažnjom - napisala je Kurylenko koja je već tri godine u vezi s britanskim glumcem, devet godina mlađim Ben Curom. Budući da on za sada nema simptome bolesti, par će neko vrijeme biti razdvojen.

Korona nije zaobišla i mnoge slavne sportaše. Francuski reprezentativac i osvajač Svjetskog prvenstva 2018. Blaise Matuidi (32) je u samoizolaciji u svom domu od 11. ožujka, nakon što je test pokazao da je pozitivan na korona virus. Njegov klub, talijanski Juventus objavio je da je njihov branič Daniele Rugani (25) također pozitivan.

Foto: JuventusFC/Twitter

Zbog mjera opreza, njihov suigrač, slavni Cristiano Ronaldo (35) već je nekoliko dana u izolaciji na Madeiri, gdje je i rođen. Ronaldo se zatvorio u samoizolaciju kao mjeru opreza iako nema nikakve simptome. Ali je zato preko društvenih mreža pozvao sve svoje fanove i javnost da poštuju smjernice stručnjaka u svojim državama i da ostanu kod kuće.

Petorica nogometaša talijanskog kluba Sampdorija testirali su se na korona virus i rezultati su bili pozitivni, kao i klupski liječnik. Testovi su pokazali da je virusom zaražen i napadač Fiorentin, inače srpski reprezentativac Dušan Vlahović (20).

U Britaniji su pozitivni na koronu Arsenalov menadžer Mikel Arteta (37) i krilni igrač Chelseaja Callum Hudson-Odoi (19). Nakon Rudyja Goberta (27) i Donovana Mitchella (23), i treći košarkaš američke NBA lige, Christian Wood (24), pozitivan je na testiranju na virus.

