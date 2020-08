Smanjite plastiku: Pet eko načina za pohranjivanje hrane

Prema istraživanju iz 2017. godine, 91% plastike nikada se ne reciklira. Samo smanjivanjem upotrebe plastike, posebno u kuhinji, možemo pomoći u zaštiti zdravlja obitelji i planete

<p>Ovo su pet načina kako možemo smanjiti korištenje plastike u kuhinji:</p><h2>1. Silikonske vrećice za višekratnu upotrebu</h2><p>Silikonske vrećice zamjenjuju sve što biste stavili u plastične, ali razlika je što silikonske možete koristiti iznova i iznova. Uz to, one su sigurne u perilici posuđa, mikrovalnoj, pećnici i zamrzivaču. Za razliku od mnogih plastičnih proizvoda, one se neće oštetiti na velikim temperaturama. Ako razmišljate da napravite neku promjenu u kuhinju, prvo napravite ovu.</p><h2>2. Listovi od pčelinjeg voska</h2><p>Listovi od pčelinjeg voska su fleksibilne obloge koji su savršena zamjena za plastične folije. Toplina vaših ruku omekšava listove tako da ih možete oblikovati po zdjelama, oko hrane i povrh staklenki koje su izgubile poklopce. Ovi listovi od pčelinjeg voska su biorazgradivi.</p><h2>3. Staklene posude</h2><p>Staklene posude su odlične za skladištenje hrane. Sigurne su u zamrzivaču, mikrovalnoj, pećnici i perilici posuđa, a neporozna površina ne zadržava mirise. Iako su one skuplje od plastičnih, vrijedne su ulaganja - plastični spremnici koji mirišu na prošlotjedni umak od tjestenine natjerat će svakoga da izgubi apetit. Staklo će također trajati mnogo dulje od plastike.</p><h2>4. Ponovna upotreba staklenih boca i spremnika</h2><p>Prazne staklenke od marmelade, kiselih krastavaca i tako dalje možete iskoristiti za čuvanje neke druge hrane. Ipak budite oprezni pri ponovnoj upotrebi plastičnih spremnika. Iako je namjera dobra, plastika koja nije dizajnirana za ponovnu upotrebu nije jako izdržljiva i ako se ogrebe ili izlaže vrućini, kemikalije iz plastike mogu se otpustiti u hranu ili piće koje spremate. Stakleni spremnici su savršeni za spremanje suhe hrane, poput žitarica ili orašastih plodova.</p><h2>5. Izbjegavajte plastične vrećice i koristite spremnike za čuvanje hrane</h2><p>Umjesto da koristite plastične vrećice iz trgovine, u trgovine ponesite svoje krpene vrećice za višekratnu upotrebu. Također, voće i povrće duže održite svježim tako da ga spremite u posebne spremnike za čuvanje kao što je 'OXO Good Grips GreenSaver Produce' koji imaju karbonski filter i podesivi otvor za smanjenje kvarenja i pružanje prave razine vlažnosti ovisno o tome što spremate, prenosi <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/sustainable-food-storage" target="_blank">Real Simple</a>.</p>