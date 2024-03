Smanjite unos soli i redovito kontrolirajte razinu šećera i tlak

Prekomjeran unos soli, gaziranih pića, povišen krvni tlak, pretilost i neprepoznata šećerna bolest glavni su faktori rizika za pojavu kronične bolesti bubrega, upozoravaju stručnjaci. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 200.000 ljudi s tom dijagnozom, najčešće u blažem obliku, no Hrvatska je među prvim zemljama u svijetu po broju presađenih bubrega, što je pohvalno za našu transplantacijsku medicinu, ali upućuje i na to da nisu rijetki ni teži oblici bolesti kod kojih dolazi do otkazivanja rada bubrega.

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj ljudi sa hipertenzijom, ali češće su pod kontrolom

Pokretanje videa... 01:26 Bojan Jelaković | Video: KanalRi

- Preporuke WHO-a kažu da nam je dovoljno od tri do najviše pet grama soli na dan, a to uključuje i svu onu skrivenu sol koju unesemo s prerađenim namirnicama. To je otprilike prstohvat soli ili malo više. S druge strane, istraživanja i procjene pokazuju da devet od deset građana Hrvatske u prosjeku unose oko 11 grama soli dnevno ili oko dvije žličice. Osim toga, mnogi ljudi godinama imaju povišen tlak, a da to ni ne znaju jer nemaju simptome. Slično je i sa šećernom bolešću, a oba ta faktora značajno utječu na zdravlje bubrega ako se ne otkriju i ne liječe na vrijeme - upozorio je nedavno u razgovoru za 24sata akademik Bojan Jelaković, pročelnik Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju u KBC-u Zagreb.

Kako povišeni tlak i šećer nemaju simptoma i vrlo se često otkriju tek kad se već pojave određene komplikacije, među kojima može biti i oslabjela funkcija bubrega, vrlo su važne povremene kontrole ta dva parametra, ističe sugovornik.