Smiju li se pojesti jaja kojima je rok trajanja istekao - ili ne?

Odgovor na pitanje: 'Mogu li se jaja konzumirati i nakon isteka roka trajanja?' ispisan je na samoj ambalaži. Na njoj piše 'najbolje upotrijebiti do', a ne 'upotrijebiti do' - razlika je velika.

Hrana na kojoj piše 'Najbolje upotrijebiti do', može se koristiti i nakon navedenog datuma jer je sigurna za jelo ukoliko se pravilno skladišti, ali nakon tog datuma proizvođač više ne garantira jednaku kvalitetu okusa. Namirnice na kojima stoji 'Upotrijebiti do' ne bi trebalo konzumirati nakon datuma navedenog na ambalaži zbog sigurnosti za zdravlje.



- Rok trajanja označava se sa dva izraza 'Upotrijebiti do' i 'Najbolje upotrijebiti do'. Nakon isteka datuma 'Upotrijebiti do' hrana se ne smije stavljati na tržište niti konzumirati jer je vjerojatno da će nakon kraćeg razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi. 'Najbolje upotrijebiti do' ukazuje na datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva (boju, okus, teksturu i miris) ako se čuva na pravilan način. Hrana s oznakom 'Najbolje upotrijebiti do' nakon isteka navedenog datuma je još određeno vrijeme sigurna za konzumaciju pod uvjetom da je čuvana prema uputama navedenim na pakiranju - objašnjavaju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Trikovi naših baka kako provjeriti svježinu jaja

Jeste li ikada razmišljali kako su prije ljudi znali koliko dugo jaja mogu stajati kad na njima nije bilo otisnutih datuma kao danas? Postoji stara metoda koje su koristile naše bake, a i mnogi danas posegnu za ovom jednostavnom tehnikom provjere svježine jaja.

- Svježina jaja se može provjeriti ako se jaje stavi u čašu hladne vode. Svježe jaje ostane na dnu dok starije jaje pluta na površini, što je posljedica zračnog džepa u jajetu koji je veći što je jaje starije - objasnili su u HAPIH-u.



Vrlo svježe jaje u hladnoj vodi će odmah potonuti na dno, umjereno svježe će se malo odizati, ali i dalje je pri dnu čaše. Ukoliko jaje pluta uspravno u sredini čaše, i tada je dobro za konzumaciju, iako je nešto starije, a ukoliko pluta na površini vode, tada je staro i nije ga preporučljivo pojesti.

Pogledajte u videu kako prepoznati koliko je jaje svježe na još jedan način - promatranjem žumanjka i bjelanjka nakon što se jaje razbije i stavi na tanjur.

Vrlo svježe jaje ima čvrst pomalo uzdignuti žumanjak, a bjelanjak kao da ima dva sloja - jedan izgleda kao želatinozni prsten oko žumanjka, kako je pokazano u video.

Kod srednje svježeg jajeta žumanjak je malo plosnatiji, a prsten od bjelanjaka oko njega nije toliko vidljiv dok je ostatak bjelanjka pomalo vodenast. Staro jaje ima spljošteni žumanjak, a bjelanjak je nalik vodi, vrlo tekuć. Ukoliko jaje ima neugodan miris kada ga razbijete, to je siguran znak da ga nikako ne smijete konzumirati.

Koliko dugo mogu stajati kuhana jaja?

U HAPIH-u su pojasnili i koliko dugo mogu stajati tvrdo kuhana jaja i kako se pravilno čuvaju.

- Svježa jaja koja se termički obrade (tvrdo kuhana jaja) moraju se pohraniti na temperaturu hladnjaka i konzumirati u roku do 7 dana, ali pod uvjetom da se neposredno izvade iz hladnjaka prije konzumacije. U hladnjaku se trebaju čuvati u ljusci, a ako je ljuska oštećena ili napukla, trebala bi se konzumirati što prije, tj. u roku 2-3 dana - savjetuju u HAPIH-u.

- Jaja već očišćena od ljuske, makar su tvrdo kuhana potrebno je konzumirati u roku od jednog dana i čuvati u hladnjaku - dodali su.



Zašto žumanjak ponekad ima krvavu točku?

Mnogi ljudi su u zabludi jer su uvjereni kako krvava mrlja u žumanjku pokazuje da je jaje oplođeno. Ali, nije tako. To se ponekad pojavljuje u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilare u jajniku nesilice. Hoće li se to dogoditi ovisi o starosti kokoši, vrsti hrane koju jede itd., ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo, tvrde stručnjaci. To je zapravo normalna pojava, prenosi The Kitchn.

Što otkrivaju oznake na kupovnim jajima?

Svako jaje koje kupite u trgovini na sebi ima oznaku, a želite li saznati radi li se o jajima hrvatskih farmi te više detalja o samom načinu uzgoja i proizvođaču, i to možete vrlo jednostavno, na internetu. Kupujete li ona s oznakom 'Jaja hrvatskih farmi', tada imate mogućnost provjeriti podrijetlo jaja te dobiti dodatne informacije o proizvodu i proizvođaču, i to putem web aplikacije za potrošače - Jaja hrvatskih farmi. Klikom na taj link lako ćete saznati jedete li jaja slobodnog, podnog ili kaveznog uzgoja koja su proizvedena u našoj zemlji.

Sve što trebate napraviti je ukucati kod koji se nalazi na jajetu, a ukoliko se radi o nekoj nepravilnosti vezanoj za jaja koja ste kupili, aplikacija će vas na to upozoriti. Na primjer, ukoliko kod ne odgovara podacima sa kojima nadležne institucije raspolažu, pojavit će se ovakav natpis: 'PRIJAVA NEPRAVILNOSTI'. Klikom na to imate priliku prijaviti nepravilnost.

A označava način uzgoja: 0 - ekološki uzgoj, 1 - slobodni uzgoj, 2 - podni uzgoj, 3 - kavezni uzgoj

B je zemlja podrijetla – HR

C je oznaka proizvođača

U sustavu označavanja 'Jaja hrvatskih farmi' nalaze proizvođači koji proizvode više od 85 posto konzumnih jaja na tržištu RH.

