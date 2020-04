Trik kako čuvati limune da vam ostanu svježi čak mjesec dana

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Mitovi o vinima: Što starije - to bolje, crna vina su zdravija...

Limun rijetko skladištimo u frižideru, već često negdje van njega da nam je pri ruci, što je pogrešno. Naime, on se nakon sedam dana na sobnoj temperaturi stvrdne i teško se može iz njega iscijediti sok, a na taj način gubi i neke od svojih hranjivih tvari. Ali, rješenje postoji i vrlo je jednostavno.

Trik kako ga sačuvati

Da bi ste limunu produžili vijek i to do mjesec dana, najbolje ga je čuvati u frižideru i to u zatvorenoj plastičnoj vrećici ili zip vrećicama. Ako ga samo stavite u frižider bez vrećice, nećete ništa postići.

Zatvorena plastična vrećica je ključ. Osim ako sve kupljene limune nećete iskoristiti u roku od 5 dana, od sada ih probajte čuvati na ovaj način i vidjet ćete razliku.

Foto: Dreamstime

Zamrzavanje je super ideja

Znanstvenici naglašavaju da ništa s limuna ne smijete baciti, ni limunovo meso sa sokom, ni sjemenke, a posebno ne koru. Naime, limunova korica sadrži pet do 10 puta više vitamina nego sam sok od limuna.

Osim antikancerogenog djelovanja, cijeli limun dobar je za oslobađanje tijela od toksina, ima antimikrobni učinak, učinkovit je protiv internih parazita i crva, regulira krvni tlak, djeluje kao antidepresiv, te je odličan u borbi protiv stresa i živčanih poremećaja.

Ako želite uživati i u blagodatima korice limuna, isprobajte sljedeće: Uzmite neprskani limun (ako nemate provjereni domaći, kupite organski bio limun u većim trgovinama ili trgovinama zdrave hrane), dobro ga operite i stavite u zamrzivač (možete cijeli ili na kriške).

Nakon što ste limun dobro zamrznuli, izvadite ga i naribajte. Naribanog ga možete posuti po salatama, sladoledu, žitaricama, omiljenom piću i ostalim jelima koja se slažu s ovim svježim okusom, piše Atma.

