Šminka za blagdane: Jačim bojama naglasite oči ili usne, a šljokice su iznimno poželjne

Ako vas nije umorilo veliko čišćenje doma uoči Božića, uz neizostavno pranje prozora i zavjesa, tome je vjerojatno doprinijela nabavka namirnica i priprema barem pet vrsta kolača i francuske te svega što može stajati do Božića. Kuhanje bakalara ili priprema ribe za Badnjak, pa onda briga oko purice da ne izađe iz pećnice presuha....

Sve bi nam to inače bilo dovoljno opravdanje da na večer izađemo iz kuće u trenirci i kose zavezane uz rep, uz dodir ruža i malo tekućeg pudera ispod očiju, da prekrije podočnjake. No, na Božić - opravdanja nema! Kako god ste se potrudili oko toga da dom izgleda svečano, tako vrijedi povesti računa o odjevnoj kombinaciji i make-upu.

Ne dajte da vas umor svlada i odvrati od toga da se skockate

S obzirom da je ovo vrijeme šljokica i blještavila na sve strane, mala doza toga ne zamjera se ni na licu, no imajte na umu da je uvijek bolje držati se one 'manje je više'. Kao i za svaki svečaniji look, tako i za onaj božićni vrijedi da si možete priuštiti malo jače boje, no ne pretjerujte: Dovoljno je naglasiti samo jednu zonu lica, sve ostalo je previše. Prvo odlučite što ćete odjenuti, pa procijenite hoćete li s bojama odjeće uskladiti boju usana, ili make up oko očiju.

Crvena haljina ili majica odlično će se "složiti" s koraljno crvenim ružem i blago naglašenim obrazima zdravo ružičaste boje, pri čemu je dovoljno oči uokviriti maskarom i i dodati malo sjene na kapak u boji cigle, na primjer. Dodajte malo pudera sa šljokicama na obraze, što će podići obraze.

Nakon ujednačavanja tena tekućim puderom, dodajte malo bronzera na jagodice da ublaže bljedilo

S druge strane, ako ste izabrali tamniju odjevnu kombinaciju, ili nešto crno, crveni ruž može djelovati previše 'vamp', pa ako ne idete na mjesto gdje se to očekuje, radije to izbjegnite. Tamnim tonovima će dobro parirati i ruž boje mesa, ili ružičasti.

Uz oči koje u tom slučaju možete ukrasiti u nekoliko tonova boje koja odgovara prirodnoj boji vaših očiju. Primjerice: čokoladni tonovi na dnu kapka za smeđe oči, koji prema vrhu arkade prelaze u boju bijele kave, ili zeleni rub uz plave ili zelene oči koji prema arkadama prelazi u nježnu tirkiznu varijantu. U oba slučaja, kapke možete ukrasiti šljokicama.

Birajte paletu sjenila sa što više tonova

Jaki tonovi i na očima i na usnama primjereniji su za novogodišnju noć, kad je riječ o božićnom looku, nećete pogriješiti ni ako ga svedete na minimalizam: Olovku za oči u boji, malo sjene i ruž boje mesa. No, svakako 'odradite' šminkanje kako treba, kako biste prikrili umor i podočnjake. Dakle, obavezno prvo ujednačite ten tekućim puderom i prekrijte nesavršenosti korektorom. Da biste podigli look, bronzerom prijeđite preko obraza i jagodičnih kostiju, to će umanjiti bljedilo tena.

Nakon toga rumenilom istaknite obraze. Kapke osjenčajte paletom sjenila koja sadržava najmanje pet boja, što će omogućiti da dobijete savršen preljev tonova, a imamo i jedan trik: tamnijom nijansom koju ste stavili tik uz trepavice prema vanjskom kutu oka napravite crtu i ispod kapka, kako biste dobili efekt sjene.

Naglasak na očima, uz nježno ružičasti ruž na usnama dat će vam 'moćan' izgled

Ne zaboravite posvijetliti unutarnji rub kapka, što će otkloniti umoran izgled očiju. Umjesto posve svijetlih tonova, možete se odlučiti i za to da se temeljna boja prelijeva u neku suprotnog tona, no pazite da prijelazi između boja ne budu pregrubi - boje trebaju izgledati kao da se duga razlila preko kapka.

Ako naglašavate oči zlatnim sjenilom, ili šljokicama, učinite to od sredine kapka prema arkadi, s tim da jednu tanku svjetlucavu crtu povučete i oko sredine donjeg kapka. Pogled uokvirite tamnom maskarom za trepavice, a za posebno svečani izgled, duž gornjeg kapka možete povući crtu crnim tušem.

Ako stavite naglasak na usne, oči moraju ostati u drugom planu

Usne uokvirite ružem. Ako niste previše vješti, nanesite ga kistom na sredinu usana, pa razmažite tako da pritisnete usne jednu o drugu, pazeći da ruž ne pređe liniju usana. Ako na očima nema šljokica i zlata, dodajte malo sjajnog glitera na usne i ne zaboravite šminku učvrstiti sprejem.

U oba slučaja, prije nego izlazite, počešljajte obrve i ako je potrebno, osjenčajte ih malo smeđom olovkom za oči.