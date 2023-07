Smisao za humor po Zodijaku: Kraljevi pošalica su Blizanci, a Ribe se smiju same sebi

Svaki horoskopski znak ima svoj jedinstveni humor, neki su uistinu smješniji od drugih. Za neke se čini kao da su rođeni za nasmijavanje drugih, no činjenica je da humor ima mnogo 'lica' te dolazi u niz različitih oblika - od zajedljivog i samozatajnog do duhovitog i potpuno urnebesnog.

Sve se svodi na vaš element Zodijaka i planetarnog vladara, kaže astrologinja Liz Simmons. Pa tako vodeni znakovi imaju tendenciju da budu emotivniji i, stoga, dobri u osvjetljavanju osjećaja, dok zemljani znakovi imaju utemeljeniji smisao za humor. A znakovi kojima vlada Venera mogli bi zbijati šale o ljubavi ili standardima ljepote, dok bi oni kojima vlada Merkur, planet komunikacije, mogli imati bržu dosjetljivost i pravodobnije se šaliti, piše rd.com.

Kako biste saznali gdje ste rangirani i u kojoj se vrsti humora ističete, provjerite na listi - poredani su od najsmješnijeg do najmanje smiješnog horoskopskog znaka.

1. Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Nagrada za najsmješniji horoskopski znak ide Blizancima. To je uglavnom zbog utjecaja Merkura, vladajućeg planeta Blizanaca.

- Merkur je planet koji vlada igrom riječi, komunikacijom i mentalnom agilnošću. Kao rezultat toga, ljudi rođeni pod znakom Blizanca obično su brbljavi i imaju brzi, britak um - komentira Simmons.

- Oni su izvrsni improvizacijski mislioci i svakoga mogu nasmijati na licu mjesta - objašnjava astrologinja Meghan Rose.

Simmons dodaje da je ovaj zračni znak također poznat po svom izvrsnom komičarskom tajmingu i zato može pričati vic za vicem. Poznati Blizanci su komičari Amy Schumer i Bill Hader.

Osim smisla za humor, Blizanci su iznimno privlačni na svim razinama. Oni vole postavljati pitanja i prikupljati informacije o raznim temama.

2. Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Praktičnom Djevicom također vlada Merkur, što doprinosi smislu za humor ovog znaka. Iznenađeni ste što je Djevica na drugom mjestu na ovoj listi najsmješnijih horoskopskih znakova? Upamtite da postoje različite vrste smiješnog.

- Djevica naginje kritičnijem, samozatajnom smislu za humor - kaže Simmons, a to može dovesti do puno smijeha. Sjetite se Jerryja Seinfelda, koji je - pogađate - Djevica.

- Njegova sposobnost da nasmijava druge desetljećima kasnije izvrstan je primjer njegovog smisla za humor - dodaje Rose.

Djevice također imaju tendenciju da budu u igri na duge staze, tako da će njihove šale iznova izbijati na površinu na razne nove načine. I dok se Djevice možda neće činiti smiješnima kada ih prvi put upoznate, njihov humor će se otkriti kako budete provodili više vremena s njima. Pronađite svoju horoskopsku sestru za nekoga tko će istinski cijeniti vaš smisao za humor.

3. Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

- Ovaj vatreni znak je otvoren, precizan i ne boji se hrabre šale - kaže Simmons. To je djelomično zbog planetarnog vladara Strijelca, Jupitera, koji ima sreće s humorom. Naime, nebeski kentaur također ima tendenciju biti 'glasan, bučan i ne boji se uvrijediti bilo koga', kaže Rose. Naravno, to znači da povremeno mogu uvrijediti druge, ali ljudi rođeni u ovom znaku općenito - ostave trag smijeha gdje god stignu - .

Logično je da su Strijelci jedan od najsmješnijih horoskopskih znakova jer su i među najzabavnijima.

- Strijelac je slobodni duh koji voli zabavu i traži avanturu - kaže Simmons. Uvijek će pronaći način da nasmiju druge i uživaju u životu s njima, bilo da isprobavaju nešto novo, putuju na daleku destinaciju ili jednostavno iskoriste svaki dan na najbolji način.

4. Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Rak kojim vlada Mjesec - poznato je da ima sarkastičan, zajedljiv smisao za humor koji može povrijediti, ali na duhovit način - kaže Simmons. Na primjer, Rak bi mogao omalovažavati bolnu točku koju netko pokušava sakriti.

Iako njihovo sarkastično izlaganje implicira da se šale, to ipak može malo peckati. Rakovi su također poznati po svojoj sposobnosti zapažanja, što im omogućuje da se šale na račun onoga što su im drugi rekli.

- Njihova vještina povratne informacije je fenomenalna - naglasila je Rose.

Dok bi Rak mogao biti visoko na popisu horoskopskih komičara, ovaj znak je također prilično odgovoran i smatra se - horoskopskim znakom roditelja - kaže Simmons. To se može pretvoriti u škakljivu obiteljsku dinamiku, s obzirom na njihov omiljeni stil humora. Kako bi bili doista duhoviti, ali i ljubazni, morat će naučiti kako uvući kandže, u slučaju kad drugi ne uživa u njihovom humoru.

5. Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Bik je na neki način vrlo sličan Raku kada je u pitanju humor, zahvaljujući sklonosti sarkazmu. Međutim, za razliku od Raka, Bikov komični stil 'izgleda kao prizemniji i opušteniji, zbog Bikove zemljane prirode - kaže Simmons.

Bik će vidjeti da se nešto događa i to komentirati na pravovremen, šarmantan i duhovit način - ali će se držati neutralnijih tema.

- To dodaje razinu udobnosti - objašnjava Simmons, budući da njegovi prijatelji i obitelj znaju da oni neće biti u središtu šale.

Uz to, Rose kaže da bi ovaj popustljivi znak radije bio zabavljan nego zabavljao. Ipak, kada pronađu svoju smiješnu crtu, savršeno pogađaju fore i potiču društvo da se malo opuste.

6. Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Lavovi imaju teatralan smisao za humor. Budući da njima vlada sunce, vole biti u centru pažnje.

- Oni su ponosni i vatreni te mogu druge navesti da se valjaju od smijeha - komentirala je Rose.

- Prepričavanje, glumatanje neke smiješne priče ili stvaranje neke fore definitivno je njihova stvar - kaže Simmons. Zapravo, ovaj je znak sklon šalama koje su javne, dramatične i pretjerane. Jedini potencijalni problem? Znati kada prestati. To im može biti teško procijeniti, budući da bi Lav mogao biti previše zaokupljen vlastitim nastupom da bi čuo publiku. Pa bi usred svega toga mogao izgubiti pozornost.

7. Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Prema Rose, Jarci su 'najsuši' od svih' kad je riječ o humoru. Ipak, oni su simpatična skupina koja teži biti najbolja.

- To im može dobro poslužiti ako se natječu tko je najsmješniji, pa će proučavati razne fore i trendove dok ne shvate čitavu znanost o smijehu - objašnjava Rose.

Jedina mana? Jarci su također takozvani izvršni direktori Zodijaka i skloni su sebe shvaćati preozbiljno.

8. Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

- Sarkastičan i hladan, Ovan je tip koji se šali kako bi poboljšao raspoloženje i drugima dao do znanja da se ne shvaćaju tako ozbiljno - kaže Rose.

Međutim, njihov oštar smisao za humor možda neće biti za svakoga, pogotovo zato što ovaj vatreni znak voli zezati druge i, baš poput Jarca, nije tako dobar u primanju udaraca kada su u pitanju šale na njihov račun.

Ipak, ovaj znak još uvijek može sudjelovati u humoru, pogotovo ako je to lagano i razigrano zadirkivanje koje u obzir uzima i osjećaje drugih. To posebno vrijedi za komične govore, kao što su svadbene zdravice djeveruša ili kumova.

9. Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Škorpioni se nalaze pri dnu liste najsmješnijih horoskopskih znakova jer njihov humor možda nije za svakoga.

- Škorpioni imaju smisao za humor koji može više pogoditi nego nasmijati - veli Rose. No, oni to znaju te čuvaju fore za one koji ih stvarno razumiju. Ili za one koji su mogu podnijeti biti predmetom šale.

Imajući to na umu, Rose primjećuje da su Škorpioni mnogo bolji u drami nego u komediji. Pod vladavinom Marsa i Saturna, skloni su biti tajanstveniji (otuda drama) od ostalih znakova Zodijaka, ali to ih također može učiniti posebno vještima u crnom humoru.

10. Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

- Vodenjak je čudna biljka kad je u pitanju humor - kaže Simmons.

- Oni obično imaju poseban smisao za humor, baziran na internim šalama s obitelji i prijateljima - komentirala je.

Osim toga, budući da ovim zračnim znakom zajedno vladaju Saturn i Uran, njihov humor ima tendenciju da bude sporadičan i može imati odjeka samo kod bliskih prijatelja ili u određenim situacijama.

Međutim, među onima koji ih shvate, duhoviti su jednako kao i najsmješniji horoskopski znak na našoj listi.

- Vodenjaci razmišljaju izvan okvira i mogu se šaliti oko gotovo svega - kaže Rose. Osim toga, inovativni su i brzi.

11. Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Oni sa suncem u Vagi obično su šarmantni, duhoviti i prirodno koketni.

- Vage na razgovore gledaju kao na oblik društvene predigre - kaže Rose. I iako nisu najsmješniji horoskopski znak, napominje Rose, - često su posvećeni uživanju drugih - .

Upravo ta kvaliteta omogućuje im humoristične trenutke, osobito među njihovim prijateljima.

Iako Vage obično nisu te koje stvaraju smiješne trenutke, one su te s kojima želite biti u blizini i uživati ​​u tim trenucima. Zašto? Ne boje se smijati i pokazati da se zabavljaju, što situacije može učiniti još smješnijima i jednostavno zabavnima.

12. Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Poput Strijelca, Ribama vlada Jupiter, ali potonji element zodijaka općenito nadjačava Jupiterovu humorističnu crtu.

- Ribe imaju tendenciju promašiti cilj, budući da je ovom vodenom znaku izazovnije šaliti se jer je duboko osjetljiv i empatičan - objašnjava Simmons. To je posebno očito kada su šale zapravo ismijavanje drugih. Oni bi ovu vrstu humora mogli vidjeti kao zlobnu, a ne zaigranu.

Rose se slaže, napominjući da su osobe Ribe manje sklone povrijediti nečije osjećaje na račun šale.

Umjesto toga, svojim se humorom okreću vlastitoj osobnosti, kako ne bi uvrijedili druge. Kao rezultat toga, Ribe mogu biti vrlo samozatajne, a takva vrsta humora ne paše svima u društvu, jer im može biti neugodno ili ne znaju kako odgovoriti u tom trenutku.