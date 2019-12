Smislili su zahod na kojem ne možete sjediti više od 5 minuta

TheStandardToilet podupire grupa British Toilet Association koja se zalaže za bolje zahode u uredima i na javnim mjestima.

- Tajna ovog zahoda je u tome što smo napravili nagib od 13 stupnjeva te su zbog toga noge u neudobnom položaju, tvrdi autor Mahabir Gill, a prenosi Daily Mail.

Tvrtka iz Staffordshire navodi kako su pobudili veliki interes te već imaju narudžbe lokalnih tvrdi i servisa uz autocestu. Nadaju se kako će im se uskoro javiti i uredi te smatraju kako će zahvaljujući činjenici da radnici kraće borave na zahodu naglo porasti produktivnost.

Foto: TheStandardToilet

- Procjenjuje se da samo u Ujedinjenom Kraljevstvu produljene pauze u industriji i trgovini odnose više od 32 milijarde kuna na godinu. Zahvaljujući ugovorima u kojima radnika plaćate po satu, jasno je zašto je naš zahod zapravo ulaganje u posao, tvrdi Gill. Pojašnjava i kako držanje tijela na ovakvom zahodu ima značajne zdravstvene benefite.

- Medicinske studije sugeriraju da je korištenje tradicionalnog zahoda štetno jer može prouzročiti tegobe s hemoroidima te slabljenje muskulature zdjelice. No The StandardToilet povećava benefite jer promovira aktivnost gornjih i donjih mišića na nogama što pomaže u smanjenju mišićno koštanih nepravilnosti - tvrdi on.

Budući da je nagib od 13 stupnjeva nezgodan za dugo sjedenje, pomaže u boljem držanju tijela bez štetnih posljedica.

Foto: TheStandardToilet

- Da je ta kosina veća, prouzročila bi probleme. Odabir od 13 stupnjeva nije previše neudoban, ali zbog njega nećete željeti dugo sjediti na toaletu - nastavlja Gill.

Radio je kao inženjer, a kaže da je ideju dobio promatrajući radnike koji su spavali po javnim zahodima stvarajući ispred njih dugačke redove.

Istraživanje Protecting.co.uk iz srpnja ove godine diljem osam gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da prosječni radnik na zahodu provede 28 minuta tijekom radnog vremena. Prosjek u londonskom uredu je 28 minuta i 35 sekundi, pa tako tvrtke na svakom zaposleniku gube dva i pol sata tjedno.

Izračunali su i da je prosječna satnica u Londonu oko 150 kuna, što znači da godišnje po zaposleniku poslodavci gube više od 13.000 kuna. Iz StandardToileta poručuju da njihov zahod omogućuje povećanje produktivnosti zaposlenika i njihov kraći boravak na društvenim mrežama, no ne slažu se svi da je vrijeme na toaletu potrošeno uzalud.

Foto: Dreamstime

- Promatranje vremena na zahodu kao prijetnje, potpuno je pogrešan način gledanja. Zahod je važno mjesto bijega tijekom radnog vremena i više govori o neadekvatnom radnom prostoru, teškom teretu posla i upravi koja nema razumijevanja, nego što govori o samom radniku, zaključila je Charlotte Jones, koautorica projekta Around the Toilet.

Kako pomoći boljem radu crijeva?

Za zdrav život rad crijeva je vrlo važan i stoga svakog dana treba posvetiti pažnju i tom problemu. Kod većine ljudi crijeva vole redovne navike. Već 30 minuta nakon obroka kod većine će crijeva započeti s radom. To je zbog tzv. gastro crijevnog odgovora, što znači da jedenjem pokrećemo valove pokreta u crijevima. Nemojte se siliti prilikom odlaska na WC. Ako ste skloni začepljenju, za odlazak na WC vam treba desetak minuta više pa odvojite unaprijed to vrijeme. Idealno bi bilo da to bude u periodu dana kad nemate previše obveza. Pronađite zahod u kojem se osjećate ugodno i gdje vam neće narušavati privatnost.

Isključite lijekove za probavu

Ako pijete bilo kakve lijekove, provjerite s liječnikom ili ljekarnikom mogu li oni prouzročiti zatvor. Ako je moguće, izbjegavajte korištenje takvih lijekova. Na toaletu se trebate osjećati ugodno. Defeciranje je prirodna pojava i tako joj treba i pristupiti. Ako imate problema sa stolicom, možda će vam pomoći ako noge podignete na mali stolčić visine do 30 centimetara. To će bolje pozicionirati rektum u zdjelici pa će stolica lakše prolaziti. Opustite se i dišite normalno. Ne zadržavajte dah jer ćete tako otežati defeciranje. Stisnite abdominalne mišiće i osjetite kako se pomiču naprijed i sa strane. Koncentrirajte se na opuštanje anusa. Ne tiskajte odozgora ako niste opustili anus.

Foto: Dreamstime

Pijte vodu

Pokušajte popiti najmanje šest do osam čaša vode ili drugih tekućina tijekom dana kako ne biste dehidrirali. Dehidracija također može prouzročiti zatvor. Smanjite količinu kofeina i alkohola jer oni iritiraju crijeva i također uzrokuju dehidraciju.

Vlakna nisu uvijek rješenje

Najbolji stimulans za crijeva je redovita prehrana. Preskakanje obroka, osobito doručka, može voditi do neuredne probave. Unatoč popularnom vjerovanju, prehrana bogata vlaknima nije uvijek nužno dobra za ljude koji pate od zatvora. Redovni obroci i unos tekućine puno su važniji. Previše vlakana vodi do napuhavanja i osjećaja neugode. Ako mislite da jedete premalo vlakana, uzmite više voća i povrća, no pazite da ne pretjerate jer povećani unos vlakana vodi do slabijih pokreta crijeva. Kod nekih i određena hrana ima laksativni učinak, poput čokolade, šljiva, smokvi i začinjene hrane.

Foto: Fotolia

Budite aktivni

Vježbanje može pomoći kod poboljšanja rada crijeva, no ne pretjerujte. Ako ste slabo aktivni, imate uredski posao i vozite se do radnog mjesta, pomoći će vam čak i šetnja nakon ručka. Postoje vježbe za sfinkter i zdjelicu kako biste poboljšali rad i kontrolu crijeva.

