Smislio lazanje od 30 kila i 60 slojeva. Tko ih može pojesti?

Kuhar u restoranu Cucina Calandra u Fairfieldu kaže kako mu je ideja na pamet pala spontano i bez nekog osobitog povoda, a on kao kuhar ionako stalno smišlja nove recepte

<p>Lazanje od 60 slojeva koje sadrže 30 slojeva tjestenine i 30 slojeva umaka s mesom poslužuju u talijanskom restoranu Cucina Calandra u američkom Fairfieldu, prenosi <a href="https://eu.northjersey.com/story/entertainment/dining/2020/07/15/cucina-calandra-fairfield-nj-boasts-50-pound-60-layer-lasagna/5434453002/">Northjersey.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Omiljeni kuhar Tomislav Špiček oprezan je zbog korone</p><p>Lazanje se sastoje od domaće tjestenine i bolonjez umaka, mozzarelle koju izrađuju u restoranu, kremastog bešamela te parmezana, a količina je dovoljna da nahrani manje talijansko selo. Mega lazanje je osmislio <strong>Costantino Cammarano</strong>.</p><p>- Ja sam kuhar. Uvijek smišljam nešto novo - kazao je.</p><p>Porcija na tanjuru teška je oko 30 kilograma. Lazanje se pripremaju više od dva dana, a potrebna su dva čovjeka kako bi ih unijeli u pećnicu te izvadili iz nje. Pečenje je najmanji problem.</p><p>Cammarano kaže da mu trebaju najmanje tri sata kako bi pripremio mesni umak te složio slojeve. Najteže je održati smjesu da se slojevi ne raspadnu, prenijeti je do pećnice i na kraju poslužiti.</p><p>- Kad sam ih radio prvi put, koristio sam aluminijsku foliju. No to nije dobro ispalo - priznao je Cammarano dodajući kako sad koristi posebnu posudu koju su naručili samo za pripremu ovog jela i izrađena je za njih, a sastoji se od nehrđajućeg čelika.</p><p>Također, jelo nikad ne poslužuju toplo jer bi to bio samo nered na tanjuru. Kako bi spriječio raspadanje prilikom rezanja, pečene lazanje Cammarano drži u hladnjaku barem 48 sati.</p><p>- Bez toga, ništa od jela - istaknuo je.</p><p>Zato se i porcije prilikom serviranja ne poslužuju sa uspravnim komadima lazanja, nego polegnutima po tanjuru.</p><p>- Čitave lazanje režemo u 30 porcija. Samo jedna porcija je dovoljna za dvoje ljudi, a sadrži više od pola kilograma tjestenine. Ljudi obožavaju naše lazanje. Sve rasprodam u jednoj večeri, a ove sam pripremio prošlog tjedna - zaključio je kuhar.</p>