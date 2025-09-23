Smrdljivi martini opet dolaze nepozvani u goste: Evo kako ih se riješiti - usisavač je loša ideja

Smrdljivi martini su kukci porijeklom iz Azije, a u Europi su zabilježeni od početka 2000-tih. Odlikuje ih karakterističan trokutasti oblik na leđima i sposobnost izlučivanja neugodnog, jakog mirisa kada se osjećaju ugroženo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:09 Kukcima možete dati ime bivšeg partnera | Video: 24sata/REUTERS

Iako ne predstavljaju zdravstvenu opasnost i ne grizu ljude, mogu prouzročiti štetu na biljkama i voću u vrtovima, pa su posebno problematični za poljoprivrednike i ljubitelje hortikulture.

Zašto ulaze u kuće?

Smrdljivi martini u naš dom dolaze prvenstveno zbog hladnih dana i zime. Kukci traže topla i suha mjesta gdje mogu prezimiti. Vrata, prozori, ventilacijske rešetke i male pukotine u zidovima idealni su ulazi za njih.

Smrdljivi martin | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Osim toga, prisutnost biljaka ili voća u blizini doma dodatno ih privlači, jer vole boraviti u blizini biljnog izvora hrane, iako se unutar kuće hrane rijetko.

Kako spriječiti ulazak smrdljivih martina?

Najbolji način borbe protiv smrdljivih martina je prevencija. Evo nekoliko učinkovitih savjeta:

Zatvorite pukotine i prostore oko vrata i prozora. Koristite brtve ili silikonske mase kako biste spriječili ulaz kukcima.



Koristite brtve ili silikonske mase kako biste spriječili ulaz kukcima. Redovito pregledavajte prozore i ventilacijske otvore. Mrežice protiv insekata također su vrlo učinkovite.



Održavajte čistoću okoliša. Uklonite smeće i voće koje pada s drveta jer to privlači insekte.



Uklonite smeće i voće koje pada s drveta jer to privlači insekte. Koristite prirodne repelente. Neke biljke poput lavande, mente ili nevena mogu djelovati kao prirodna zaštita.



Neke biljke poput lavande, mente ili nevena mogu djelovati kao prirodna zaštita. Održavajte temperaturu i vlagu u kući. Smanjenje toplih i vlažnih mjesta unutar doma otežava kukcima da se zadrže.

Zašto ih ne smijemo usisavati?

Jedna od najčešćih pogrešaka je pokušaj uklanjanja smrdljivih martina usisavačem. Ovo je izrazito nepreporučljivo iz nekoliko razloga:

Usisavanjem kukci ispuštaju karakterističan neugodan miris, koji se može proširiti po cijeloj kući.



Mogući su i ostatci mirisa unutar usisavača, što kasnije može uzrokovati stalni neugodan miris prilikom svakog korištenja.

Foto: 123RF

Smrdljivi martini se mogu razmnožavati, pa usisavanje ne uklanja problem trajno, bolje ih je pažljivo ukloniti ručno ili koristiti druge metode poput lijepila ili posuda s vodom.

Što učiniti ako ih pronađete u kući?

Ako pronađete smrdljive martine u kući, važno je reagirati pažljivo kako biste izbjegli širenje njihovog neugodnog mirisa. Najbolje je rukavicama ili papirom oprezno pokupiti kukce i izbaciti ih van, izbjegavajući pritiskanje jer to izaziva ispuštanje karakterističnog mirisa.

Za privremeno zadržavanje možete koristiti ljepljive trake ili posebne kutije dok ih ne iznesete van. Osim toga, redovito pregledavanje doma tijekom jeseni i zime pomoći će vam da pravovremeno uočite i uklonite ove kukce prije nego što ih bude previše.

Smrdljivi martini mogu biti neugodni, ali uz pravovremenu prevenciju i pravilno uklanjanje možete spriječiti da naruše mir i higijenu vašeg doma. Najvažnije je zatvoriti moguće ulaze, koristiti prirodne repelente i nikako ih ne usisavati. Svjesnim i promišljenim pristupom možete minimalizirati kontakt s ovim kukcima, a istovremeno zaštititi i bilje u svom vrtu.