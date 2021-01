Problemi s tjelesnom težinom i slikom koju netko ima o sebi definitivno mogu utjecati na veze. Najlakši način za prebroditi te probleme je gubitak suvišnih kilograma, što će pomoći nekome da se osjeća bolje u vezi sebe i svog tijela.

To ipak nije bio slučaj za jednu ženu koja je na Redditu podijelila bračni problem, s kojim se suočava jer je smršavjela. Čini se da je njezin suprug, koji se muči s kilogramima, ljubomoran na njezin uspjeh u mršavljenju. Žali se kad pazi da zdravo jede, a pred djecom joj zamjera što je na dijeti.

Žena kaže da je imala višak kilograma kad su se ona i suprug upoznali, a sada na 165 cm visine ima 59 kilograma, s čime je zadovoljna.

- Moj suprug u mladosti je bio mršav i vrlo ponosan na to. S godinama se udebljao i svoju frustraciju zbog toga ispoljava apsolutnom anti-prehranom te toliko govori protiv zdrave hrane i vježbanja da je to postalo smiješno. Ponaša se kao da je salata otrov i ne želi da razgovaram s djecom o jedenju povrća kao da će im to stvoriti poremećaj prehrane - napisala je.

Problem je utjecao i na njihov intimni život.

- Nemojte ni pitati za naš ljubavni život. Posljednji put kad sam se pokušala priviti uz njega dok smo gledali TV, napravio je zgroženu grimasu i promrmljao nešto o kostima. Toliko mi nedostaje fizički kontakt s drugom osobom - požalila se.

Rekla je i da je odlučila objaviti svoj problem nakon što ju je baš to jutro suprug posramio zbog prehrambenih navika.

- Održao mi je lekciju pred djecom i na kraju rekao da sam postala suprotno od žene s kojom se vjenčao. Osjećam sram cijelo vrijeme, režem sama povrće kad me ne može vidjeti, potajno grickajući mrkvu jer ne želim da me osuđuje zbog toga što jedem - rekla je.

Zabrinuta je da bi ovakva situacija mogla trajno okončati njezin brak, piše Health.

- Želim zaustaviti ovaj razvoj događaja, biti bolja supruga, pomoći mu da se bolje nosi sa situacijom. Ali on nikada neće određivati što ću jesti - zaključila je.