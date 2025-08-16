Obavijesti

Snalažljivi fotograf i snimatelj spasili vjenčanje koje je bilo pred otkazivanjem

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Snalažljivi fotograf i snimatelj spasili vjenčanje koje je bilo pred otkazivanjem
Foto: Dreamstime

Samo sat vremena prije ngo je trebala zakoračiti prema oltaru, mladenka je završila u suzama jer se zatvarač na vjenčanici zaglavio i bila je spremna odustati od najvažnijeg dana u životu

 Znamo da je dan vjenčanja onaj za koji mladenci - posebno mladenke - žele da baš sve bude savršeno, no ponekad se zaredaju sitnice zbog kojih stvari ne idu po planu. Tako se jedna mladenka našla u situaciji da proživljava 'najgoru noćnu moru svake mladenke': Sa savršenom frizurom i šminkom bila je spremna odjenuti haljinu, ali tvrdoglavi patentni zatvarač nije se pomicao. Mnogi su joj pokušavali pomoći, ali - ništa. Zbog toga je samo sat vremena prije nego što je trebala prošetati do oltara završila u suzama, prenosi The Mirror.

U videu koji su na Instagramu podijelili fotograf nesretne mladenke iz tvrtke Rayis Weddings i video snimatelj iz tvrtke Shot by Hayls, vidjeli su da nešto nije u redu i činilo se da se vjenčanje neće ni održati. Tad su se obratili uspaničenoj mladenki da provjere je li sve u redu. 

Foto: Instagram/rayisweddings

Sat vremena prije vjenčanja mladenka s našla u užasnoj situaciji: Zatvarač na haljini je zapeo
Raymond, vlasnik fotografske tvrtke Rayis Weddings kaže kako je mladenka htjela otkazati vjenčanje. 

- Djeveruše su već bile dosta zabrinute... prijetilo je da sve ode naopako - kazao je. No, onda se mladenki obratio snimatelj. 
- Rekao sam joj da situacija nije tako loša kao što izgleda. Lagao sam samo da bi se osjećala malo bolje - kaže on. Potom su njih dvojica nazvali  krojačicu nadajući se da će  riješiti problem. Uvjerili su mladenku da će je odvesti haljinu da krojačica napravi preinake na haljini, iako vrijeme baš i nije bilo na njihovoj strani. Srećom, uspjeli su spasiti stvar i dovršiti zadnje preinake na vrijeme, što je mladoj ostavilo 30 minuta da se spremi za vjenčanje. 

Foto: Instagram/rayisweddings

Što god su pokušali, zatvarač se nije dao pomaknuti

U kratkom isječku koji je prikupio 1,4 milijuna pregleda, mladenka je zahvalila fotografima i nazvala ih "nevjerojatnima". Zatim je, kako bi proslavila nevjerojatan preokret, radosno počela plesati sa svojim djeverušama.

Ljudi su požurili s komentarima, kako bi podijelili razmišljanja. 

- Kao krojačica, želim znati kako su to popravili! Pretpostavljam da su izvadili patentni zatvarač i stavili novi, to bi bio najbrži način - stoji u jednome od komentara. 

Raymond je odmah objasnio: "Da, upravo je to gospođa učinila! Izvadila je taj neispravni patentni zatvarač i brzo zašila novi". Nakon incidenta, dodao je: „Iz ovoga smo naučili da je jako dobro imati krojačicu u blizini koja može reagirati ako nešto pođe po zlu. Tako ste sigurni da će sve biti u redu!“

- Vi ste moji spasitelji, volim vas - komentirala je i sama mladenka te napomenula da je vjenčanicu bila isprobala samo pet dana prije vjenčanja i tad se savršeno zakopčala.

Foto: Instagram/rayisweddings

Zahvaljujući staloženoj reakciji, dečki ne samo da su uspjeli spasiti haljinu, već su stigli i snimiti veselje mladnke i djeveruša prije vjenčanja

- Bravo za to kako ste se uključili i riješili problem kao iskusni profesionalci, tako da sve prođe bez stresa, odličan posao - stoji među ostalim, u jednoj od brojnih pohvala na račun snalažljivog dvojca. 

