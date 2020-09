Snovi ponekad znaju ukazivati na neke probleme sa zdravljem

Znanstvenici su ustanovili kako oni koji pate od nepravilna rada srca imaju tri puta veći rizik od noćnih mora, a onima koji osjećaju bolove u prsima taj je rizik povećan čak sedam puta

<p>Psiholozi se slažu da poruke snova nikako ne treba zanemariti jer upravo iz njih možemo pročitati važne podatke o bolestima od kojih bismo se mogli razboljeti. Isto stoljećima tvrdi i narodna tradicija. Simboli iz snova mogu biti pretkazatelji tuberkuloze, depresije i srčanog udara, a mogu upozoriti na rizik od Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Postoje konkretni dokazi kako vrste snova, počevši od onih koji se iz noći u noć ponavljaju preko živopisnih snova i noćnih mora pa do bizarnih noćnih vizija, mogu upozoriti na bolesti i godinama prije no što se pojave prvi simptomi.<br/> <br/> - Ako vas često muče noćne more, to može upozoravati na probleme sa srcem, migrenu ili premalo sna. Neugodne noćne more mogu prouzročiti i lijekovi za krvni tlak iz reda beta-blokatora - kaže profesor <strong>Jim Horne</strong>, stručnjak za snove s britanskog Sveučilišta u Loughboroughu.</p><p>Ti lijekovi šire krvne žile, no stručnjaci vjeruju kako mogu i indirektno mijenjati ravnotežu određenih kemikalija u mozgu, što je okidač za noćne more. Ružni snovi mogu biti povezani i sa slabim srcem, pokazalo je istraživanje provedeno na više od 6000 ispitanika čiji su rezultati objavljeni u nizozemskom izdanju Journal of Medicine. </p><p>Znanstvenici su ustanovili kako oni koji pate od nepravilna rada srca imaju tri puta veći rizik od noćnih mora, a onima koji osjećaju bolove u prsima taj je rizik povećan čak sedam puta. Pretpostavlja se kako je to stoga što su oni koji imaju probleme sa srcem skloniji i problemima s disanjem, zbog čega se snizuje razina kisika u mozgu.</p><p>Noćne more te ružni snovi prepuni bijesa i agresije mogu biti i upozorenje da vam dolazi migrena. Sanjate li svake noći da vas proganjaju ili da ste napadnuti, takvi stresni snovi mogu biti rani predznak bolesti mozga ili neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti. </p><p>- Upozoravajući se snovi javljaju i deset godina prije prvih simptoma bolesti kao što su gubitak pamćenja - ističe <strong>dr. Oscroft</strong> iz bolnice Papworth u Cambridgeu. Smatra se kako ljudi koji redovito proživljavaju snove u kojima ih proganjaju ili napadaju, pate od poremećaja ponašanja u REM fazi sna. Akutni oblik tog poremećaja može se pojaviti i tijekom odvikavanja od alkohola te sedativno-hipnotičkih lijekova.</p><p>- Bizarni, nezaboravni snovi mogu upozoravati na infekciju ili početak menopauze. Infekcije mogu prouzročiti polubudno stanje, koje je okidač za bizarne snove - kaže neurolog dr. <strong>Patrick McNamara</strong> s Medicinskog fakulteta u Bostonu.</p><p>- I kasnonoćno opijanje može biti okidač za takve živopisne snove koji se najčešće javljaju u zoru jer tada djelovanje alkohola slabi, a to utječe na kemikalije u mozgu i stvara čudne snove - otkriva profesor Jim Horne.</p><p>Osim toga, srema svjedočanstvima mnogih žena, posebno živopisni snovi karakteristični su i za menopauzu, a pretpostavlja se da su uzrok hormonske fluktuacije.</p><p>- Ako vam se čini da sanjate više no obično, iza kulisa te plime snova može također biti fluktuacija hormona zbog čega žene često mnogo više sanjaju tijekom mjesečnice - napominje prof. Horne.</p><p>Iako u noći tijekom REM faza “prođemo” od četiri do šest epizoda snova, većine se ne sjećamo. Od 28 do 42 sna, koliko ih odsanjamo u tjednu, sjećamo se samo dva, tri sna, a ostatak je izbrisan. To nije zato što smo kronično zaboravni kad je riječ o o snovima, nego zato što se sna možemo sjetiti samo ako se probudimo dok sanjamo, dakle usred “priče”, tvrde znanstvenici.</p><p>Ako “film završi” i vi nastavite nastavite spavati, taj ćete san zaboraviti. Pretpostavlja se da se žene mnogo više sjećaju snova nego muškarci upravo stoga što imaju lakši san te se češće bude.</p><p>Sanjate li više no obično, to može biti i posljedica kroničnih bolova, skidanja s antidepresiva ili toga što vam je u sobi prevruće ili prehladno. Sve to ometa san i uzrokuje češće buđenje tijekom REM faze zbog čega se sjećate više snova te vjerujete da sanjate više no obično.</p><p>- Ako vas noću i rano ujutro snovi bude, to može upozoravati na depresiju te biti znak da ste pod povećanim stresom ili da imate viška kilograma. Okidač za takve snove mogu biti i masna jela. Oni koji su pod teškim stresom ili pate od depresije, ranije ulaze u REM fazu, ranije i “prošetaju” snovima te se ranije i bude - kaže prof. Horne. Svi su takvi snovi poruka da je vrijeme da usporite.</p><p>Mnoge majke svjedoče kako su u trudnoći imale živopisne i uznemirujuće snove, no kod njih je smanjen rizik od postporođajne depresije. Također, stres se često manifestira katastrofičnim i paničnim snovima te mnogi sanjaju da dolazi golem plimni val ili da kasne na avion.</p>