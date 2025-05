Sočne bobice: Zasladite se uz Dubai i punjene jagode sa sirom

Jagode su jedan od omiljenih plodova na svijetu, a razlog tome nije samo njihov sladak, sočan okus, nego i mnogobrojne zdravstvene prednosti koje donose. Ovi crveni sočni plodovi omiljeno su proljetno voće i nezaobilazan su sastojak u mnogim jelima.

Zašto toliko volimo jagode? Od karakterističnog okusa do estetike kojoj pridonose na svakom tanjuru, jagode su jednostavno nezaobilazne. Njihova svestranost u kuhinji omogućuje im da se koriste u raznim jelima, bilo da je riječ o svježim desertima, voćnim salatama, zdravim smoothiejima, ali i u slanim jelima, poput raznih salata, hladnih juha, poput gazpacho juhe od jagode i drugih.

Jagode su iznimno bogate vitaminom C, koji nam je potreban za jačanje imunološkog sustava, ali i za održavanje zdravlja kože, kostiju i krvnih žila. Samo jedna šalica svježih jagoda može zadovoljiti više od 100 posto dnevnih potreba za vitaminom C. Osim vitamina C, jagode sadrže druge važne hranjive tvari, poput folne kiseline, vitamina K, mangana i kalija. Mangan igra ključnu ulogu u metabolizmu i zdravlju kostiju, a kalij pomaže u održavanju ravnoteže tekućina u tijelu i snižavanju krvnog tlaka.

Jagode su izuzetno bogate i vlaknima, što ih čini odličnim izborom za održavanje zdravlja probavnog sustava. Vlakna ne samo da pomažu u regulaciji probave nego imaju važnu ulogu u kontroli razine šećera u krvi, što jagode čini savršenim voćem za osobe s dijabetesom ili za one koji žele održati stabilnu razinu šećera.

Ovo bobičasto voće ima nisku kaloričnu vrijednost, a visok udio vode, što ga čini izvrsnim odabirom za osobe koje su na redukcijskoj dijeti jer pružaju osjećaj sitosti bez dodavanja previše kalorija.

Jagode imaju i snažna protuupalna svojstva.

Također, istraživanja sugeriraju da mogu pomoći u poboljšanju zdravlja srca. Njihovi protuupalni i antioksidativni učinci mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti budući da pomažu u smanjenju razine lošega kolesterola, poboljšavaju funkciju krvnih žila i podržavaju zdravu cirkulaciju.

Jagode se u kuhanju mogu koristiti na najrazličitije načine. Naravno, ove slatke kraljice proljeća najčešći su sastojak slatkih jela, no i u slanim jelima omogućuju neslućene kulinarske mogućnosti.

Kod pripreme slastica jagode su pravi slatki klasik. Koriste se u desertima poput torti, kolača, pita, muffina i raznih vrsta sladoleda. Jedan od najpoznatijih deserata svakako je torta od jagoda, a jagode se često koriste i u pripremi džemova, marmelada i voćnih salata. Također, jagode su ključni sastojak za izradu različitih sirupa, umaka i smoothieja, kojima obogaćuju okus i dodaju nutritivne vrijednosti.

Koriste se i u raznim napicima, poput svježih sokova ili koktela, u kombinaciji s drugim voćem, jogurtom ili čak povrćem. Smoothie od jagoda s bananom, špinatom i chia sjemenkama izvrstan je način za početak dana jer, osim što je ukusan, pruža tijelu hranjive tvari potrebne za energiju.

Iako zvuči kao pomalo neobičan odabir, isprobajte ih u pripremi umaka koji se slažu s mesom, poput piletine, svinjetine ili čak ribe. Umak od jagoda s aceto balsamicom, medom i začinskim biljem savršeno dopunjuje okus pilećih prsa.

Također su odličan dodatak salatama. Kombinacija svježih jagoda, avokada, feta sira i orašastih plodova stvara fantastičnu harmoniju okusa i tekstura, a istodobno pruža obilje hranjivih tvari. U “slanoj kuhinji” jagode dolaze do izražaja u marinadama i preljevima za salate, gdje njihova slatkoća čini kontrast s kiselim i začinskim komponentama, zbog čega je jelo bogatije i raznovrsnije.

Tart od jagoda

Sastojci: 250 g brašna, 150 g maslaca, 50 g šećera, 2 žličice kiselog vrhnja, korica od pola limuna, 120 g slatkog vrhnja, 250 g krem sira, 100 g šećera, sok od 1 limuna, korica od 1 limuna, žličica ekstrakta vanilije, 300 g jagoda

Priprema: Za tijesto: Brašno stavite na dasku, dodajte maslac narezan na listiće i mrvite tijesto prstima. Dodajte šećer, vrhnje i naribajte koricu limuna pa umijesite glatko tijesto. Stavite ga u hladnjak na pola sata, a zatim razvaljajte. Prije pečenja tijesto lagano probodite vilicom na nekoliko mjesta i pecite u pećnici na 160 stupnjeva. Izvadite i ostavite da se ohladi. Nadjev: u velikoj zdjeli pomoću ručnog miksera čvrsto istucite slatko vrhnje. U drugoj velikoj zdjeli izmiksajte krem sir i šećer sve dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte limunov sok, koricu i ekstrakt vanilije. Miješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Dobiveni šlag dodajte u drugu smjesu i žlicom ili lopaticom sve promiješajte i dodajte u prethodno ohlađeno tijesto za tart. Poravnajte smjesu ravnomjerno po cijeloj površini. Ukrašavanje: Rasporedite jagode u krug po vrhu kolača. Pitu stavite u hladnjak i pričekajte da se dobro ohladi, oko dva sata.

Čarobni troslojni kolač

Sastojci: 4 jaja, 3/4 šalice šećera, 1/2 šalice maslaca, 1 žličica ekstrakta vanilije, 3/4 šalice glatkog brašna, 2 šalice mlijeka, 250 g jagoda, 2 žlice šećera u prahu

Priprema: Pećnicu zagrijte na 160 stupnjeva, namastite lim dimenzija oko 20x20 cm. Razdvojite bjelanjke i žumanjke. Žumanjke miksajte u velikoj zdjeli sa šećerom na srednjoj brzini dok ne postanu lagani, pahuljasti i svjetlije boje, oko 5 minuta. Dodajte rastopljeni maslac i vaniliju pa miksajte dalje na srednjoj brzini dodatnu minutu, odnosno dok smjesa ne postane jednolična. Dodajte brašno i miksajte na najslabijoj brzini miksera oko minutu. Polako dolijevajte toplo mlijeko, uz miksanje. Istucite bjelanjke u čvrst snijeg, trebat će vam 3-5 minuta. Polagano snijeg umiješajte u tijesto. Pecite 45 minuta na 160 stupnjeva dok ne dobije zlaćanu koricu, a strane se ne počnu odvajati od kalupa. Ohladite kolač prije rezanja. Poslužite s jagodama i posuto šećerom u prahu ili s nekim drugim dodatkom, poput čokolade, nekog drugog voća, tučenog slatkog vrhnja...

Princes krafne s jagodama

Sastojci: 300 g jagoda, 300 ml slatkog vrhnja, 2 žlice šećera u prahu, 200 g brašna, 4 jaja, 2 komada vanilin šećera, 80 g maslaca, prstohvat soli

Priprema: Za tijesto zakuhajte u loncu 250 ml vode pa dodajte sol, maslac i vanilin šećer te ih, miješajući, otopite. Zatim odjednom uspite sve brašno i dalje miješajte dok se tijesto ne oblikuje u kompaktnu kuglu, a na dnu lonca se uhvati bijeli sloj. Tijesto premjestite u zdjelu i ostavite ga da se malo ohladi. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U tijesto umiksajte jedno po jedno jaje, premjestite tijesto u slastičarsku vrećicu s velikim zvjezdastim nastavkom te na lim obložen papirom za pečenje istisnite velike ružice veličine loptice za golf. Princes krafne pecite oko 25 minuta. Potom ih izvadite i još vruće prerežite nazubljenim nožićem. Ostavite ih da se ohlade. Operite i očistite jagode pa polovicu usitnite u mikseru. Ostatak jagoda narežite na tanke ploškice te ih poslažite na donji dio princes krafni i zasladite drugim vanillin šećerom. Napravite šlag od slatkog vrhnja pa umiješajte izmiksane jagode. Slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim otvorom napunite pjenom i njome nadjenite krafne. Gore stavite poklopčiće i pospite šećerom u prahu.

Punjene jagode

Sastojci: 115 g krem sira, 125 ml grčkog jogurta, 2 žlice šećera u prahu, vanilin šećer, 1/8 žličice morske soli, žličica naribane limunove korice, žlica soka od limuna, 10 jagoda, 3 graham keksa

Priprema: Izmiksajte krem sir i jogurt - trebate dobiti glatku i kremastu smjesu. Dodajte šećer u prahu, vanilin šećer, sol, limunovu koricu i sok od limuna pa dalje miksajte da dobijete pjenastu smjesu. Kad je smjesa kremasta i glatka, stavite je u slastičarsku vrećicu i odrežite vrh. Jagode operite, osušite i prerežite napola. Na svaku polovicu jagode stavite malo kreme te pospite zdrobljenim graham keksima. Možete svaku punjenu jagodu posuti i s još malo naribane limunove korice.

Meringa s jagodama

Sastojci: 175 g šećera, 3 bjelanjka, prstohvat soli, mahuna vanilije, 500 g jagoda, 500 ml vrhnja za šlag, žlica šećera u prahu

Priprema: Zagrijte pećnicu na 110˚C, a dva lima za pečenje obložite masnim papirom. U veliku zdjelu stavite bjelanjke i prstohvat soli te lagano tucite pjenjačom (ili koristite električni mikser). Dok se smjesa tuče, postupno dodajte šećer i miksajte dok ne dobijete čvrsti snijeg. Špatulom smjesu raširite na pripremljenim limovima za pečenje. Ne mora biti savršenog oblika jer će se dobivena meringa poslije ionako lomiti. Limove stavite u pećnicu dok se ne stvrdne i ne postane hrskava. Ovo može potrajati oko 75 minuta. Ostavite da se ohladi. Slatko vrhnje lagano izmiksajte. Po želji dodajte sjemenke iz mahune vanilije i šećer u prahu. Razmrvite meringu na komade veličine zalogaja i lagano ih pomiješajte s tučenim slatkim vrhnjem dok se sve ne prožme. Dodajte polovicu narezanih jagoda i lagano pomiješajte. U zdjelice, koktel čaše ili duboke tanjure prvo stavite sloj dobivene mješavine, a potom pospite preostalim jagodama i ostatkom razmrvljene meringe. Odmah poslužite.

Blondies s jagodama i bijelom čokoladom

Sastojci: 50 g smeđeg šećera, 50 g bijelog šećera, 2 jaja, 120 g maslaca, 130 g brašna, žličica praška za pecivo, 2 žličice ekstrakt vanilije, prstohvat soli, 150 g bijele čokolade, 200 g jagode, 3 žlice šećera u prahu

Priprema: Za početak, pećnicu zagrijte na 180 stupnjeva, a posudu za pečenje promjera 23x20 cm obložite papirom za pečenje. U posudu za miksanje dodajte smeđi šećer, obični šećer i dva jaja. Miksajte nekoliko minuta dok se smjesa ne udvostruči. Ako nemate smeđi šećer, koristite bijeli. Dodajte brašno, prašak za pecivo, ekstrakt vanilije i rastopljeni maslac. Miksajte dok se smjesa ne sjedini - manje od minute. Bijelu čokoladu narežite na komadiće. Dodajte smjesi komadiće čokolade i ručno ih pomiješajte s ostatkom smjese. Jagode operite i narežite na polovice. Smjesu ulijte u lim za pečenje obložen papirom za pečenje i tijesto zagladite. Jagode rasporedite po smjesi i lagano ih utisnite. Pecite 25 minuta, dok kolač ne poprimi lijepu zlatnu boju. Pospite šećerom u prahu.

Bubamara jagode

Sastojci: 5 jagoda, 100 g tamne čokolade, 20 komada jestivih ukrasa za kolače u obliku očiju, 10 Oreo keksa, 10 listića svježeg bosiljka

Priprema: Rastopite tamnu čokoladu i stavite je u zdjelu. Jagode operite, uklonite im listiće i prerežite ih napola. Jagode osušite kuhinjskim ubrusom. Tamna čokolada bolje će se zalijepiti na suhe jagode. Vrh svake polovice jagode umočite u rastopljenu čokoladu, pustite da se ocijedi višak. Potom jagode odložite na papir za pečenje. Na njih zalijepite slatkiše u obliku očiju. Ostatak rastopljene čokolade stavite u slastičarsku vrećicu. Po sredini jagode napravite liniju te po ostatku jagode točkice od rastopljene čokolade. Stavite tako ukrašene jagode u zamrzivač na 5 minuta. Na vrh svakog Oreo keksa također stavite malo rastopljene tamne čokolade. Na to stavite po listić bosiljka, a na to po jednu ukrašenu jagodu. Pustite da se sve dobro stisne prije posluživanja.

Milkshake od jagoda

Sastojci: 225 g jagoda, 2 žlice šećera, žličica ekstrakta vanilije, 3/4 šalice mlijeka, žlica mlijeka u prahu, 500 ml sladoleda od jagode

Priprema: Operite i očistite jagode, narežite ih na tanko i stavite u srednju zdjelu. Dodajte šećer i vaniliju, promiješajte i stavite u zamrzivač na jedan sat. U međuvremenu stavite 2 veće ili 4 manje čaše u zamrzivač da se dobro rashlade. Stavite zamrznute jagode s nastalom tekućinom u blender. Dodajte 3/4 šalice mlijeka i blendajte dok smjesa ne postane potpuno glatka. Umiješajte mlijeko u prahu za dodatnu kremoznost. Blendajte kratko još jedanput. Dodajte sladoled i najprije ga lagano promiješajte žlicom. Zatim blendajte dok smjesa ne postane gusta i jednolična. Ako je pregusta, dodajte još malo mlijeka. Ulijte milkshake u rashlađene čaše, ukrasite svježim jagodama i poslužite odmah.

Sladoled od jagoda i grčkog jogurta

Sastojci: 400 g jagoda, 50 g šećera, žličica soka od limuna, 200 g grčkog jogurta

Priprema: Pomiješajte jagode i šećer u manjoj posudi. Ostavite da odstoje oko 20 minuta, ali ih povremeno promiješajte. Dobivenu smjesu ubacite u blender. Dodajte i limunov sok te blendajte sve dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte grčki jogurt u smjesu od jagoda. Izlijte u kalupe za sladoled i stavite u zamrzivač na najmanje 8 sati ili tijekom noći. Po želji umetnite i nekoliko tanko narezanih komadića jagode.

Dubai jagode

Sastojci: 2 žlice maslaca, 115 g kadaifa, 250 ml maslaca od pistacija, 2 žlice tahinija, 1 šalica komadića čokolade, žlica kokosova ulja, 700 g jagoda, krupno nasjeckane pistacije

Priprema: Maslac rastopite u velikoj tavi na srednjoj vatri. Na njemu popržite kadaif dok ne dobije zlaćanu boju i postane hrskav - oko 10 minuta. Ugasite vatru i umiješajte maslac od pistacije i tahini. Pustite da se ohladi u tavi desetak minuta. Čokoladu i kokosovo ulje rastopite na pari. Jagode operite, uklonite im listove te ih prerežite na pola. Pripremite 4 čaše od oko 350 ml. Na dno svake čaše stavite po 8 polovica jagoda, potom ih prelijte s 2 žlice rastopljene čokolade koja bi trebala ispuniti rupe između jagoda. Na to stavite po 3 žlice nadjeva od kadaifa i maslaca od pistacije. Ponovite još jedan sloj. Završite s još malo rastopljene čokolade te sve pospite krupno nasjeckanim pistacijama. Poslužite odmah ili poklopite i stavite u hladnjak na 10 minuta kako bi se čokolada mogla stvrdnuti.