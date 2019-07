Sol s kože odmah isperite, a male bebe ne izlažite suncu

Prvo ljetovanje s bebom roditeljima je stresno zbog promjene okoline, mogućnosti da se razboli ili da nešto ne zaborave kod kuće.

Dobro je napraviti popis stvari kako ne bi nosili nepotrebno. Vodite računa o tome da auto rashladite na nekoliko stupnjeva niže od vanjske temperature prije kretanja na put. Također, ne zaboravite staviti sjenila za sunce kako bi djetetu bilo ugodnije.

Napravite pauze svaka dva sata da se dijete protegne i odmori od vožnje. Što se tiče boravka na suncu, potreban je veliki oprez jer je bebina koža nježna i nezaštićena.

- Opće pravilo je da se dijete ne izlaže suncu od 11 do 17 sati, a beba do 6 mjeseci ne smije uopće na direktno sunce. S obzirom na informacije o nadolazećem ljetu s visokim temperaturama, savjetujem da se na moru razdoblje neizlaska malog djeteta produlji od 10 do 18 sati - kaže pedijatrica, dr. med. Mirjana Kolarek Karakaš.

Za bebe i malu djecu preporučuje se zaštitna krema s faktorom 50. No mlađe od šest mjeseci ne smije se mazati nikakvim kremama, nego ih treba maknuti sa sunca. Nakon toga koristite kreme s mineralnom zaštitom koje stvaraju debeli sloj na koži i ne propuštaju UV zrake. Nakon kupanja u moru važno je bebinu kožu isprati vodom jer kombinacija znoja i soli može uzrokovati crvenilo.

Ne mijenjajte prehranu

- Na plaži bebe mogu biti samo u peleni, no kod šetnje preporučujem tanki bodić bez rukava zbog zaštite od sunca i za upijanje znoja - kaže dr. Karakaš.

Ponesite i nekoliko šeširića bez kojih dijete ne smije na sunce, a često završe u moru. Na ljetovanje treba ponijeti i kućnu apoteku koja uključuje termometar, sirup za snižavanje temperature, dezinfekcijsko sredstvo, fiziološku otopinu, kapi za nos i otopinu za oralnu rehidraciju u slučaju proljeva ili povraćanja.

Bilo bi dobro ponijeti i sredstva protiv ugriza insekata. Kod većih vrućina bebe se pojačano znoje te je stoga potreban i veći unos tekućine.

- Djecu treba učiti piti vodu te ih nuditi često i u malim količinama, osobito ako opazimo znakove dehidracije (manje mokri, mokraća je tamnija i gušća, suha usta i koža, crvenilo u licu, gusta slina, izraženi podočnjaci) - kaže pedijatrica, dr. Kolarek Karakaš.

U ljetnim mjesecima, dodaje, nikad se ne smije bez vode koju treba hladiti u termosicama. Majke koje doje neće imati problema jer je hrana bebi uvijek dostupna, no ako je dijete na adaptiranome mlijeku, provjerite imate li ga dovoljno jer nije dobro mijenjati prehranu u posebnim uvjetima.

Ono što je važno naglasiti, kaže dr. Kolarek Karakaš, je da se dijete ne smije nikad ostaviti u automobilu bez nadzora jer se brzo zagrije.

Ni oblaci nisu sigurni

Osjetljiva dječja koža može izgorjeti i za oblačnog vremena. Koža opečena od sunca je crvenkasta i vruća na dodir. U slučaju da zadobije opekline od sunca dijete treba skinuti, a na opečeni dio kože staviti vlažne obloge. Ako se pojave mjehurići ili dijete bude malaksalo i dobije temperaturu, svakako treba potražiti liječničku pomoć.