Spas za neurednu šminku: Na suhu kožu prvo dodajte sloj ulja

Neuredna šminka odnosi se najviše na izgled podloge, a "cakey" make-up najčešći je naziv za to. Iako nije jasno objašnjeno kako to izgleda, no svima je jasno - prevelika količina pudera koja ističe bore, istaknute pore i mrlje samo su neki od problema šminke koje želimo izbjeći pod svaku cijenu.

Neurednost ne dolazi iz korištenja različitih vrsta proizvoda nego zbog količinski previše proizvoda ili zbog nepripremljene kože. Ako je ona suha, hidratizirajte je, ako je masna, očistite.

Puder nanesite prstima ili vlažnim beauty blenderom, a puder blendajte dok nije ravnomjerno raspoređen na licu. Kad nanesete puder, bronzer, rumenilo i sjenilo, poprskajte cijelo lice sprejem za fiksaciju. On će otopiti slojeve i sjediniti ih za "flawless look", pa se suhi puder neće nakupljati u borama.

Ako se borite s vrlo suhom kožom, preko pudera možete dodati vrlo tanki sloj ulja za lice beauty blenderom, da se puder stopi s licem za besprijekoran izgled. Ne stavljajte puno korektora na mjesta s najviše bora.

