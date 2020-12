Spasite puknuti nokat u minuti

<p>Ova metoda posebno je korisna kada nokat pukne tako da ga ne možete odrezati, odnosno pukotina se protegne u meso. Tada sve što možete napraviti je pričekati da naraste pa ga tek onda odrezati.</p><p>Neke žene zalijepe flaster kako im puknuti nokat ne bi zapinjao za stvari i tako se oštetio još više, ali to niti izgleda lijepo niti je praktično. Bolje je s vrećicom čaja, vrlo je jednostavno.</p><p>Uzmite vrećicu čaja, odrežite komadić pa zalijepite s ljepilom za nokte na puknuti nokat. Kada se osuši, ispolirajte ga malo kako bi površina nokta bila ravna pa nanesite lak, prozirni ili u boji. To će nokat spasiti od rezanja i pucanja preko mesa ali čim malo zaraste, skinite lak i odrežite nokat. </p><p>Pogledajte u videu kako to napraviti:</p>