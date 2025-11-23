Mnogi zimi, suočeni s niskim temperaturama, spavaju s uključenim grijanjem, ne znajući koliko to može negativno utjecati na njihovo zdravlje i kvalitetu sna
Spavate s uključenim grijanjem? Evo zašto to ne smijete raditi
Iako toplina u spavaćoj sobi može biti ugodna, stručnjaci upozoravaju da pretopla i suha soba ima niz neželjenih posljedica.
Suhi zrak i respiratorni problemi
Grijanje značajno smanjuje vlagu u zraku, što iritira nos, grlo i pluća. Osobe koje spavaju u pretoploj, suhkoj sobi češće se bude s kašljem, osjećajem suhoće u grlu ili curenjem nosa.
Suh zrak posebno opterećuje dišne putove kod alergičara i astmatičara, povećavajući rizik od noćnih napada astme ili pogoršanja alergijskih simptoma.
Suha koža i dehidracija
Topla i suha spavaća soba može uzrokovati isušivanje kože i sluznica, što vodi do osjećaja dehidracije, zatezanja kože i jutarnjeg umora. Tijelo se tijekom noći prirodno hidratizira kroz sluznice i znojne žlijezde, a suhi zrak taj proces ometa, što može pogoršati i probleme poput ekcema.
Tijelo se prirodno hladi tijekom noći kako bi ušlo u duboke faze sna koje su ključne za regeneraciju. Previše topline u sobi ometa taj proces, što može dovesti do učestalih buđenja, smanjenja REM faze i lošije kvalitete sna. Posljedice su vidljive sljedeći dan, slabija koncentracija, razdražljivost i osjećaj umora.
Zagrijane i zatvorene sobe zadržavaju prašinu, grinje i druge alergene, što dodatno opterećuje dišne puteve. Dugotrajno spavanje u takvim uvjetima može povećati rizik od upale dišnih putova, ali i glavobolja ili iritacija očiju.
Savjeti stručnjaka
Stručnjaci preporučuju grijanje prije spavanja, ali ga tijekom noći smanjiti ili isključiti. Optimalna temperatura spavaće sobe je oko 18–20°C, a održavanje vlažnosti zraka između 40 i 60% pomaže smanjiti neugodne posljedice suhog zraka.
Redovito provjetravanje, ovlaživači zraka i dovoljna hidratacija organizma mogu značajno poboljšati kvalitetu sna i smanjiti zdravstvene rizike.
Iako može biti primamljivo spavati u toploj sobi, stručnjaci naglašavaju da kratkotrajna ugoda ne vrijedi dugoročnog utjecaja na zdravlje. Prilagođavanjem temperature i vlažnosti zraka, zimske noći mogu biti ugodne, a tijelo će se bolje regenerirati i spremno dočekati novi dan.
