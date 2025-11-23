Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SUHI ZRAK

Spavate s uključenim grijanjem? Evo zašto to ne smijete raditi

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Spavate s uključenim grijanjem? Evo zašto to ne smijete raditi
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mnogi zimi, suočeni s niskim temperaturama, spavaju s uključenim grijanjem, ne znajući koliko to može negativno utjecati na njihovo zdravlje i kvalitetu sna

Iako toplina u spavaćoj sobi može biti ugodna, stručnjaci upozoravaju da pretopla i suha soba ima niz neželjenih posljedica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

STADA QR KOD LOYALTY 01:58
STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Suhi zrak i respiratorni problemi

Grijanje značajno smanjuje vlagu u zraku, što iritira nos, grlo i pluća. Osobe koje spavaju u pretoploj, suhkoj sobi češće se bude s kašljem, osjećajem suhoće u grlu ili curenjem nosa.

SVAKI EURO JE BITAN Bolje i jeftinije grijanje: Upute kako odzračiti i očistiti radijator
Bolje i jeftinije grijanje: Upute kako odzračiti i očistiti radijator

Suh zrak posebno opterećuje dišne putove kod alergičara i astmatičara, povećavajući rizik od noćnih napada astme ili pogoršanja alergijskih simptoma.

Suha koža i dehidracija

Topla i suha spavaća soba može uzrokovati isušivanje kože i sluznica, što vodi do osjećaja dehidracije, zatezanja kože i jutarnjeg umora. Tijelo se tijekom noći prirodno hidratizira kroz sluznice i znojne žlijezde, a suhi zrak taj proces ometa, što može pogoršati i probleme poput ekcema.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tijelo se prirodno hladi tijekom noći kako bi ušlo u duboke faze sna koje su ključne za regeneraciju. Previše topline u sobi ometa taj proces, što može dovesti do učestalih buđenja, smanjenja REM faze i lošije kvalitete sna. Posljedice su vidljive sljedeći dan, slabija koncentracija, razdražljivost i osjećaj umora.

BOLJE NA SUŠILU Evo zašto nikako ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru
Evo zašto nikako ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru

Zagrijane i zatvorene sobe zadržavaju prašinu, grinje i druge alergene, što dodatno opterećuje dišne puteve. Dugotrajno spavanje u takvim uvjetima može povećati rizik od upale dišnih putova, ali i glavobolja ili iritacija očiju.

Savjeti stručnjaka

Stručnjaci preporučuju grijanje prije spavanja, ali ga tijekom noći smanjiti ili isključiti. Optimalna temperatura spavaće sobe je oko 18–20°C, a održavanje vlažnosti zraka između 40 i 60% pomaže smanjiti neugodne posljedice suhog zraka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Redovito provjetravanje, ovlaživači zraka i dovoljna hidratacija organizma mogu značajno poboljšati kvalitetu sna i smanjiti zdravstvene rizike.

ZA BOLJE GRIJANJE I ZDRAVLJE Vodič za učinkovito čišćenje i održavanje radijatora kod kuće
Vodič za učinkovito čišćenje i održavanje radijatora kod kuće

Iako može biti primamljivo spavati u toploj sobi, stručnjaci naglašavaju da kratkotrajna ugoda ne vrijedi dugoročnog utjecaja na zdravlje. Prilagođavanjem temperature i vlažnosti zraka, zimske noći mogu biti ugodne, a tijelo će se bolje regenerirati i spremno dočekati novi dan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...
19 LUDIH PRIČA

Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...

Vjenčanja bi trebala biti radosne proslave, ali ponekad se pretvore u nevjerojatne spektakle ispunjene dramatičnim trenucima koje nitko ne očekuje
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025