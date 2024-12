Spavate u čarapama ili ne? Evo što to otkriva o vašoj osobnosti

Ljudi su zanimljiva bića - na svijetu postoje dvije vrste - oni koji nose čarape dok spavaju i oni koji su radije bosi. Neki ne mogu zaspati ako im čarapice nisu na stopalima jer im je hladno, a drugi ne mogu s njima jer im je vruće. I sad, mnogi su uvjereni da je to stvar navike, a zapravo se radi o stanju psihe i nema nikakve veze s toplinom i hladnoćom u prostoriji, a povezano je i sa stanjem organizma, tvrde psiholozi. Tu je objašnjenje:

Ljudi koji spavaju s čarapama

Oni to rade zato što zaista osjećaju hladnoću, iako u prostoriji nije hladno. To može biti povezano s raznim fizičkim aspektima kao što su debljina kože i spor metabolizam. Ali, spavanje u čarapama odraz je i psihe. Ljudi koji nikako ne mogu zaspati bez čarapa na stopalima obično imaju potrebu biti zaštićeni, vole boraviti na ugodnim mjestima i uvijek nastoje uspostaviti duboke i vrlo intimne odnose s drugima. Po prirodi su nježni, najsretniji su u nečijem zagrljaju i ne smeta im dijeljenje svojeg osobnog prostora s drugim ljudima.

Ljudi koji spavaju bez njih

Njima spavanje s čarapicama na stopalima izaziva nelagodu i prevruće im je da bi mogli zaspati. Fizički, to može ukazivati na brz rad metabolizma, dobru cirkulaciju i deblju kožu. Ali, gledajući njihovu psihu, onu su vrlo neovisni i zaštitnički orijentirani prema drugima. Njihov osobni prostor im puno znači i družit će se s drugim ljudima samo kad su za to raspoloženi, ne uvijek. Vrlo su pošteni i iskreni. Privlače ih izazovi, a za ljude do kojih im je izuzetno stalo će napraviti sve, samo da njima bude dobro, piše BrightSide.