Ovo je najbolje vrijeme za spavanje po vašim godinama

Svi dobro znamo koliko je važno dobro se naspavati i koliko san djeluje na našu svakodnevnu dobrobit. Također dobro znamo koliko smo mrzovoljni i jednostavno se loše osjećamo kad se ne naspavamo dobro. To potvrđuju i brojna znanstvena istraživanja, a najnovije, Nacionalne zaklade za spavanje Meksika, otkriva koje je najbolje vrijeme za odlazak na spavanje te koliko biste doista trebali spavati – ovisno o vašoj dobi.

Foto: 123RF

Na primjer, najnovija analiza navodi da su ljudi koji zaspu nakon ponoći 12% više izloženi riziku od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koji idu na spavanje u 22 sata. Stoga stručnjaci preporučuju da odrasle osobe trebaju ići spavati između 22 i 23 sata te spavati između sedam i devet sati, premda priznaju da svakodnevno održavanje takvog rasporeda može biti izazovno zbog individualnih potreba i načina života.

Preporučeni sati spavanja prema dobi

Zaklada je također odredila raspon godina i preporučila koliko je potrebno sati sna za zdrav život:

• 0 do 3 mjeseca: Preporučeni sati spavanja su 14 do 17 sati, ne manje od 9 sati, a niti više od 19 sati.

• 4 do 11 mjeseci: Preporučeni sati spavanja su 12 do 15 sati, ne manje od 10 sati, a niti više od 18 sati.

• 1 do 2 godine: Preporučeni sati spavanja su 11 do 14 sati, ne manje od 9 sati, a niti više od 16 sati.

• 3 do 5 godina: Preporučeni sati spavanja su 10 do 13 sati, ne manje od 8 sati, a niti više od 14 sati.

• 6 do 13 godina: Preporučeni sati spavanja su 9 do 11 sati, ne manje od 7 sati, a niti više od 12 sati.

• 14 do 17 godina: Preporučeni sati spavanja su 8 do 10 sati, ne manje od 7 sati, a niti više od 11 sati.

• 18 do 25 godina: Preporučeni sati spavanja su 7 do 9 sati, ne manje od 6 sati, a niti više od 11 sati.

• 26 do 64 godine: Preporučeni sati spavanja su 7 do 9 sati, ne manje od 6 sati, a niti više od 10 sati.

• 65 godina i stariji: Preporučeni sati spavanja su 7 do 8 sati, ne manje od 5 sati, a niti više od 9 sati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vrijedno je spomenuti da su navedene preporuke konsenzus među raznim zdravstvenim stručnjacima, uključujući psihologe, pedijatre i psihijatre.