Nakon godina u kojima je njegov potpis bio sinonim za vrhunsku kuhinju, restoran Dvor objavio je da se oprašta od svog chefa Hrvoja Zirojevića
Splitski Dvor se oprašta od chefa Hrvoja Zirojevića
Odluka je izazvala brojne reakcije u gastronomskim krugovima, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najcjenjenijih hrvatskih kuhara koji je godinama postavljao standarde domaće gastronomije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Godinama je svaki tanjur iz naše kuhinje nosio njegov potpis, ne samo kulinarski, već i onaj iskreni, ljudski - poručili su iz Dvora na društvenim mrežama, zahvalivši Zirojeviću na iznimnom trudu, predanosti i godinama koje je posvetio njihovu timu.
U objavi su naglasili kako je podigao razinu kuhinje i ostavio dubok trag, ne samo kroz kreativnost na tanjuru, nego i kroz svoj pristup poslu, kolegama i gostima.
Hrvoje Zirojević iza sebe ima više od tri desetljeća karijere, a upravo je u Dvoru posljednjih godina stvorio prepoznatljiv spoj tradicije i suvremenosti. Njegova kuhinja uvijek je bila hommage Dalmaciji, moru, začinima, mirisima i naslijeđu koje je znao pretvoriti u suvremenu kulinarsku priču. Na njegovim tanjurima oživljavali su stari recepti, ali u modernom ruhu, što je Dvor pretvorilo u jedno od nezaobilaznih mjesta splitske gastronomske scene.
Kroz godine rada, Zirojević je izgradio reputaciju chefa koji kuhanju pristupa s gotovo istraživačkom strašću, uspijevajući spojiti naizgled nespojivo, od tradicionalnih dalmatinskih jela do inovativnih svjetskih tehnika. Njegov rad prepoznali su i brojni poznati gosti koji su dolazili iz svih krajeva svijeta, od svjetskih glazbenih zvijezda do kraljevskih obitelji.
Iako se Dvor i Zirojević službeno razilaze, suradnja će, kako najavljuju iz restorana, nastaviti u novim oblicima. Do kraja godine chef ostaje u ulozi voditelja kuhinje, a nakon toga kreće u nove projekte koji će, prema svemu sudeći, ponovno biti spoj tradicije, kreativnosti i dubokog poštovanja prema domaćim okusima.
Odlazak Hrvoja Zirojevića iz Dvora označava kraj jednog važnog poglavlja splitske gastronomije, ali i početak novog razdoblja u kojem će ovaj chef, poznat po svojoj viziji i perfekcionizmu, zasigurno ponovno ispisivati neke od najzanimljivijih priča domaće kuhinje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+