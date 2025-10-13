Obavijesti

KRAJ JEDNE GASTRONOMSKE EPOHE

Splitski Dvor se oprašta od chefa Hrvoja Zirojevića

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Split: Chef Hrvoje Zirojević

Nakon godina u kojima je njegov potpis bio sinonim za vrhunsku kuhinju, restoran Dvor objavio je da se oprašta od svog chefa Hrvoja Zirojevića

Odluka je izazvala brojne reakcije u gastronomskim krugovima, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najcjenjenijih hrvatskih kuhara koji je godinama postavljao standarde domaće gastronomije.

- Godinama je svaki tanjur iz naše kuhinje nosio njegov potpis, ne samo kulinarski, već i onaj iskreni, ljudski - poručili su iz Dvora na društvenim mrežama, zahvalivši Zirojeviću na iznimnom trudu, predanosti i godinama koje je posvetio njihovu timu.

U objavi su naglasili kako je podigao razinu kuhinje i ostavio dubok trag, ne samo kroz kreativnost na tanjuru, nego i kroz svoj pristup poslu, kolegama i gostima.

Hrvoje Zirojević iza sebe ima više od tri desetljeća karijere, a upravo je u Dvoru posljednjih godina stvorio prepoznatljiv spoj tradicije i suvremenosti. Njegova kuhinja uvijek je bila hommage Dalmaciji, moru, začinima, mirisima i naslijeđu koje je znao pretvoriti u suvremenu kulinarsku priču. Na njegovim tanjurima oživljavali su stari recepti, ali u modernom ruhu, što je Dvor pretvorilo u jedno od nezaobilaznih mjesta splitske gastronomske scene.

Kroz godine rada, Zirojević je izgradio reputaciju chefa koji kuhanju pristupa s gotovo istraživačkom strašću, uspijevajući spojiti naizgled nespojivo, od tradicionalnih dalmatinskih jela do inovativnih svjetskih tehnika. Njegov rad prepoznali su i brojni poznati gosti koji su dolazili iz svih krajeva svijeta, od svjetskih glazbenih zvijezda do kraljevskih obitelji.

Iako se Dvor i Zirojević službeno razilaze, suradnja će, kako najavljuju iz restorana, nastaviti u novim oblicima. Do kraja godine chef ostaje u ulozi voditelja kuhinje, a nakon toga kreće u nove projekte koji će, prema svemu sudeći, ponovno biti spoj tradicije, kreativnosti i dubokog poštovanja prema domaćim okusima.

Odlazak Hrvoja Zirojevića iz Dvora označava kraj jednog važnog poglavlja splitske gastronomije, ali i početak novog razdoblja u kojem će ovaj chef, poznat po svojoj viziji i perfekcionizmu, zasigurno ponovno ispisivati neke od najzanimljivijih priča domaće kuhinje.

