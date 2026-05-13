Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Ekskluzivni doživljaj

Spoj ukusne sezonske kuhinje i autorskih koktela obilježio novu gastro večer u Zagrebu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Spoj ukusne sezonske kuhinje i autorskih koktela obilježio novu gastro večer u Zagrebu
14
Foto: PROMO

Na večeri je posebnu pažnju privukao pairing koktela Antonele Kauzlarić iz restorana Korak, koja je kroz večer predstavila drugačiji pristup bezalkoholnim pićima i reinterpretaciji klasičnih koktela

Admiral

Prvo izdanje Boogie Moonlight Sessions večeri je iza nas, a Boogie Lab već je nakon prve subote pokazao kako večernji koncept može izgledati kada se spoje mladi chefovi, autorski meniji, kreativni kokteli i opuštena atmosfera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:16
100 jela za seks: Oživite strast i dovedite partnera do ludila. | Video: 24sata/pixsell

Gostovanje Ines Jurišić iz restorana Beška u Čakovcu i Antonele Kauzlarić iz restorana Korak otvorilo je novi festivalski koncept Boogie Laba u velikom stilu, a večer je mnogima pokazala Boogie u drugačijem izdanju, ne samo kao popularnu brunch adresu, već kao mjesto ozbiljne večernje gastronomije.

SUSJEDI DOBRO STOJE Ovo su najjeftinije i najskuplje zemlje u Europi za odlazak u restoran: Evo gdje smo mi
Ovo su najjeftinije i najskuplje zemlje u Europi za odlazak u restoran: Evo gdje smo mi

- Na početku je bilo izazovno, nova kuhinja, drugačiji prostor, nije moja kuhinja, ali smo se jako brzo snašli. Kolege su priskočili u pomoć i bilo je stvarno genijalno - rekla je Ines Jurišić nakon prve Moonlight Sessions večeri.

Foto: PROMO

Jurišić je za ovu priliku pripremila meni temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama, uz moderan pristup i naglasak na svježini okusa. Večer je otvorio tartarski od šparoga i jagoda s fermentiranim jagodama, kremom od skute i pečenog kvasca, nakon čega je uslijedila tjestenina punjena kozlićem uz umak od graška, gel od sušene marelice i crumble od inćuna i kapara.

Foto: PROMO

Glavno jelo bila je bijela košuta s pečenim krumpirom, kremom od komorača i cvijetom bazge, dok je desert spojio jagodu, meringu i dulce de leche od domaće kozje sirutke.

Foto: PROMO

- Svježina je definitivno ključna. Ljudi su počeli jesti laganije, pa je povrće svakako u fokusu. Meso je također laganije, posebno kozlić - dodala je Jurišić.

Foto: PROMO

Posebnu pažnju privukao je i pairing koktela Antonele Kauzlarić iz restorana Korak, koja je kroz večer predstavila drugačiji pristup bezalkoholnim pićima i reinterpretaciji klasičnih koktela.

Za bolji san i metabolizam Kada je najbolje vrijeme za večeru? Znanost ima odgovor
Kada je najbolje vrijeme za večeru? Znanost ima odgovor

- Zamislila sam koktele kao nešto malo zanimljivije, kako bih pokazala da bezalkoholna pića ne trebaju biti dosadna, nego da mogu biti i kreativna. Baziraju se na svježim i sezonskim sastojcima, a koristimo i bezalkoholni gin, vermut i rum kako bismo poznate okuse interpretirali na novi način - istaknula je Antonela Kauzlarić.

Foto: PROMO

Svoje zadovoljstvo nakon prve večeri nije skrivao ni Roko Nikolić, chef Boogie Laba i idejni pokretač projekta.

- Iskreno, meni je sve bilo super. Cure su odradile odličan posao, meni je bio kreativan, kokteli su super, atmosfera je bila odlična. Baš su se svi potrudili i vrlo sam ponosan, kako na gošće tako i na cijeli Boogie tim. Nadam se da će sve ostale večeri proći u istom ritmu kao i ova prva Boogie Moonlight Sessions večera - rekao je Nikolić.

Foto: PROMO

Dodao je kako je cilj projekta pokazati da Boogie nije samo brunch destinacija, već prostor koji jednako živi i u večernjim satima. 'Htjeli smo ljudima koji već dolaze u Boogie pokazati da Boogie nije samo mjesto specijalizirano za brunch, nego da je i večer ovdje vrlo živa. Kroz ovaj festival želimo naglasiti važnost večernjeg dijela i cijelog Moonlight koncepta u Boogieju.'

Boogie Moonlight Sessions nastavlja se već ove subote, 16. svibnja, kada u Boogie Lab u Parku kneževa stižu Jasmina Vukašinović i Marko Aćimović iz koncepta Jasmin a Maslina, uz Roberta Maglovskog iz novosadskog koncepta Tri Petice. Njihov pristup spaja sezonalnost, suvremenu gastronomiju i kreativne interpretacije okusa, dok će Maglovski kroz autorske koktele dodatno zaokružiti večernje iskustvo.

ODABRAO FALSTAFF U koliko ste ih bili? 32 najbolja hrvatska restorana u 2025.
U koliko ste ih bili? 32 najbolja hrvatska restorana u 2025.

Festival se nastavlja i tijekom narednih tjedana, kada u Boogie Lab 23. svibnja stižu Rajndl Adam iz restorana Josić uz Patrika Prigla, chef Gregor Jelnikar i Janez Trelc iz ljubljanskog Georgie Bistroa gostuju 30. svibnja, dok će 6. lipnja prvi Boogie Moonlight Sessions zatvoriti Vanja Puškar i Vukan Ilić iz koncepta New Balkan Cuisine.

Boogie Moonlight Sessions održava se svake subote do 6. lipnja u Boogie Labu u Parku kneževa u Zagrebu, uz ograničen broj mjesta i rezervacije dostupne putem službenih kanala Boogie

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici
ZNAKOVI SUOČENI S KRAJEM

Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici

Otkrijte kako bi se koji horoskopski znak suočio sa situacijom kliničke smrti, a ovaj duhoviti horoskop otkriva - Strijelac uzbuđen, a Ovan opako ljut
Postanite bog seksa: 20 savjeta za bolju izvedbu u krevetu
ZA MUŠKARCE

Postanite bog seksa: 20 savjeta za bolju izvedbu u krevetu

Dok je lako pokupiti savjete za kladionici ili roštiljanje od prijatelja, manje je vjerojatno da će dečki jedni drugima dijeliti savjete o seksu. Stoga slijedite ovaj vodič i postat ćete superheroj u krevetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026