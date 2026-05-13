Spoj ukusne sezonske kuhinje i autorskih koktela obilježio novu gastro večer u Zagrebu

Prvo izdanje Boogie Moonlight Sessions večeri je iza nas, a Boogie Lab već je nakon prve subote pokazao kako večernji koncept može izgledati kada se spoje mladi chefovi, autorski meniji, kreativni kokteli i opuštena atmosfera.

Gostovanje Ines Jurišić iz restorana Beška u Čakovcu i Antonele Kauzlarić iz restorana Korak otvorilo je novi festivalski koncept Boogie Laba u velikom stilu, a večer je mnogima pokazala Boogie u drugačijem izdanju, ne samo kao popularnu brunch adresu, već kao mjesto ozbiljne večernje gastronomije.

- Na početku je bilo izazovno, nova kuhinja, drugačiji prostor, nije moja kuhinja, ali smo se jako brzo snašli. Kolege su priskočili u pomoć i bilo je stvarno genijalno - rekla je Ines Jurišić nakon prve Moonlight Sessions večeri.

Jurišić je za ovu priliku pripremila meni temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama, uz moderan pristup i naglasak na svježini okusa. Večer je otvorio tartarski od šparoga i jagoda s fermentiranim jagodama, kremom od skute i pečenog kvasca, nakon čega je uslijedila tjestenina punjena kozlićem uz umak od graška, gel od sušene marelice i crumble od inćuna i kapara.

Glavno jelo bila je bijela košuta s pečenim krumpirom, kremom od komorača i cvijetom bazge, dok je desert spojio jagodu, meringu i dulce de leche od domaće kozje sirutke.

- Svježina je definitivno ključna. Ljudi su počeli jesti laganije, pa je povrće svakako u fokusu. Meso je također laganije, posebno kozlić - dodala je Jurišić.

Posebnu pažnju privukao je i pairing koktela Antonele Kauzlarić iz restorana Korak, koja je kroz večer predstavila drugačiji pristup bezalkoholnim pićima i reinterpretaciji klasičnih koktela.

- Zamislila sam koktele kao nešto malo zanimljivije, kako bih pokazala da bezalkoholna pića ne trebaju biti dosadna, nego da mogu biti i kreativna. Baziraju se na svježim i sezonskim sastojcima, a koristimo i bezalkoholni gin, vermut i rum kako bismo poznate okuse interpretirali na novi način - istaknula je Antonela Kauzlarić.

Svoje zadovoljstvo nakon prve večeri nije skrivao ni Roko Nikolić, chef Boogie Laba i idejni pokretač projekta.

- Iskreno, meni je sve bilo super. Cure su odradile odličan posao, meni je bio kreativan, kokteli su super, atmosfera je bila odlična. Baš su se svi potrudili i vrlo sam ponosan, kako na gošće tako i na cijeli Boogie tim. Nadam se da će sve ostale večeri proći u istom ritmu kao i ova prva Boogie Moonlight Sessions večera - rekao je Nikolić.

Dodao je kako je cilj projekta pokazati da Boogie nije samo brunch destinacija, već prostor koji jednako živi i u večernjim satima. 'Htjeli smo ljudima koji već dolaze u Boogie pokazati da Boogie nije samo mjesto specijalizirano za brunch, nego da je i večer ovdje vrlo živa. Kroz ovaj festival želimo naglasiti važnost večernjeg dijela i cijelog Moonlight koncepta u Boogieju.'

Boogie Moonlight Sessions nastavlja se već ove subote, 16. svibnja, kada u Boogie Lab u Parku kneževa stižu Jasmina Vukašinović i Marko Aćimović iz koncepta Jasmin a Maslina, uz Roberta Maglovskog iz novosadskog koncepta Tri Petice. Njihov pristup spaja sezonalnost, suvremenu gastronomiju i kreativne interpretacije okusa, dok će Maglovski kroz autorske koktele dodatno zaokružiti večernje iskustvo.

Festival se nastavlja i tijekom narednih tjedana, kada u Boogie Lab 23. svibnja stižu Rajndl Adam iz restorana Josić uz Patrika Prigla, chef Gregor Jelnikar i Janez Trelc iz ljubljanskog Georgie Bistroa gostuju 30. svibnja, dok će 6. lipnja prvi Boogie Moonlight Sessions zatvoriti Vanja Puškar i Vukan Ilić iz koncepta New Balkan Cuisine.

Boogie Moonlight Sessions održava se svake subote do 6. lipnja u Boogie Labu u Parku kneževa u Zagrebu, uz ograničen broj mjesta i rezervacije dostupne putem službenih kanala Boogie