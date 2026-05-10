Kada je najbolje vrijeme za večeru? Znanost ima odgovor

Stara izreka 'doručkuj kao kralj, a večeraj kao siromah' dobiva snažnu znanstvenu potvrdu. Naše tijelo funkcionira prema unutarnjem, 24-satnom ciklusu poznatom kao cirkadijalni ritam, koji upravlja svime - od hormona do tjelesne temperature i metabolizma. Jesti u skladu s tim ritmom može biti ključno za održavanje zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' | Video: 24sata/pixsell/instagram

Kako kasni obroci remete naš unutarnji sat

Naše tijelo jednostavno nije dizajnirano za probavljanje obilnih obroka kasno noću. Kada sunce zađe, organizam se polako počinje pripremati za odmor i regeneraciju. Luči se melatonin, hormon sna, a metabolički procesi se usporavaju. Unos hrane u to vrijeme, posebno obroka bogatog ugljikohidratima, šalje zbunjujuće signale. Gušterača počinje lučiti inzulin kako bi regulirala šećer u krvi, što je u izravnom sukobu s prirodnom tendencijom tijela da se primiri.

Ovaj hormonalni sudar ne samo da ometa pripremu za san, već potiče tijelo da energiju iz hrane skladišti kao masnoću umjesto da je troši. Istraživači s Medicinskog fakulteta Johns Hopkins proveli su studiju koja je to zorno pokazala.

Foto: 123RF

Sporije sagorijevanje masti i skok šećera u krvi

U spomenutoj studiji, objavljenoj u časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, zdravi volonteri jeli su identičan obrok, ali u dva različita termina: u 18 sati i u 22 sata. Rezultati su bili zapanjujući. Sudionici koji su večerali kasnije imali su u prosjeku 18 posto viši skok šećera u krvi i 10 posto sporije sagorijevanje masti tijekom noći u usporedbi s onima koji su jeli ranije.

‌- Što jedete moglo bi biti jednako važno kao i kada jedete, kada je u pitanju metaboličko zdravlje - ističe dr. Daisy Duan, jedna od autorica studije.

‌- Moji pacijenti se često žale: 'Jedem zdravo, pazim na kalorije, ali ne mogu smršavjeti.' Tu na scenu stupa metabolizam. Postoje faktori osim kalorija koji utječu na to kako naše tijelo balansira energiju.

Istraživanje s Harvarda dodatno je potvrdilo ove nalaze, otkrivši da kasno jedenje utječe na hormone gladi. Razine leptina, hormona koji signalizira sitost, bile su niže kod osoba koje su jele kasnije, što ih je činilo gladnijima. Istovremeno, njihovo tijelo je sporije sagorijevalo kalorije, a ekspresija gena u masnom tkivu promijenila se u smjeru koji potiče skladištenje masti.

Nismo svi isti: 'ranoranioci' su osjetljiviji

Zanimljivo je da učinak kasne večere nije jednak za sve. Studija s Johns Hopkinsa otkrila je da su negativne posljedice bile znatno izraženije kod osoba koje prirodno idu ranije spavati, takozvanih "ranoranilaca". Kod njih je razina šećera u krvi nakon kasnog obroka skočila za čak 30 posto, a sagorijevanje masti bilo je smanjeno za 20 posto. S druge strane, "noćne ptice", koje su navikle lijegati između dva i tri sata ujutro, bile su znatno manje pogođene. To sugerira da bi idealno vrijeme obroka trebalo prilagoditi individualnom cirkadijalnom ritmu.

Veza između vremena večere i kvalitete sna

Osim utjecaja na metabolizam, vrijeme večere izravno se odražava i na kvalitetu sna. Probava je proces koji zahtijeva energiju i podiže tjelesnu temperaturu, što može ometati uspavljivanje i smanjiti udio dubokog, okrepljujućeg sna. Velika studija o obrascima prehrane i kvaliteti spavanja provedena na više od sedam tisuća ljudi pokazala je jasnu vezu: kasnije vrijeme prvog, srednjeg i zadnjeg obroka, kao i veći broj obroka, povezani su s lošijom kvalitetom sna.

Foto: Thinkstock

Konzumacija hrane neposredno prije spavanja može uzrokovati i probavne smetnje poput žgaravice ili refluksa, što dodatno narušava noćni odmor. Poremećen san, zauzvrat, pokreće začarani krug - dovodi do hormonalnih promjena koje idućeg dana povećavaju apetit i želju za nezdravom, kaloričnom hranom.

Što i kada jesti?

Stručnjaci se slažu da bi zadnji obrok u danu trebalo pojesti barem dva do tri sata prije odlaska u krevet. Za većinu ljudi, idealno vrijeme za večeru je između 18 i 19 sati. Ako vam raspored to ne dopušta, pokušajte da glavni obrok bude ručak, a za večeru pojedite nešto lagano.

Idealna večera trebala bi biti kombinacija nemasnih proteina i povrća. Piletina, puretina, riba, tofu i leća odličan su izbor proteina, dok kuhano ili grilano povrće osigurava vlakna i nutrijente bez opterećivanja probave. Namirnice bogate aminokiselinom triptofanom, poput puretine i jogurta, mogu pomoći u poticanju proizvodnje serotonina i melatonina, hormona ključnih za dobro raspoloženje i san.



*Uz korištenje AI-ja