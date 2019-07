Sponzori i sponzoruše o svojoj vezi: 'On želi seks, a ja novac'

Moja bivša supruga je koristila moju karticu i nabijala račune od 45.000 do 90.000 svaki mjesec, stoga objasnite to. Moj odvjetnik mi je rekao da zbrojim broj dana koje smo bili zajedno i broj puta koliko ste se seksali i podijelim to s alimentacijom - i dobit ću iznos koliko sam plaćao za svaki seks. Tad sam shvatio da mogu imati i sponzorušu, objasnio je Nick koji je u vezi sa 'sugar baby' Candice. On je njezin 'sugar daddy'

Oni su navodno savršen primjer onoga što sponzor i sponzoruša mogu i trebaju biti. Candice se nadala da će unaprijediti svoju karijeru kad je upoznala Nicka na web-stranici Seeking Arrangement, no Nick nije njezin jedini sponzor. Kaže da ne spava sa svima, ali je potvrdila da prima novac za to - seks. Nick unajmljuje sponzoruše i kao ukrase za ured.

- Jako je teško voditi sastanak i razgovarati o marketingu s deset muškaraca, ali kad dovedete jednu zgodnu ženu svi žele razgovarati s njom - objasnio je.

Kaže da ne objektivizira žene jer ih ne tjera da rade išta što one same ne žele, ali da su one tamo jer su mlade i lijepe te da bi on volio da ga se objektivizira. Kad bi on izgledao dobro i htjeli bi ga iskoristiti u reklamiranju i da žene kod kuće masturbiraju na njega, on bi to dragovoljno dopustio.

Tijekom dana Alex je mlađa izvršna direktorica, po noći ona je sponzoruša. Izlazi s muškarcem koji bi joj s obzirom na godine mogao biti otac, ali je on njezin sponzor. Alex priznaje kako ju zanima njegovo bogatstvo, a on voli seksi žene.

- Ako imate novac i on privlači žene, svakako ga iskoristite. Kao i muškarac koji ima mišiće ili muškarac koji dobro izgleda, iskoristite sve što možete da privučete suprotni spol - rekao je Brandon Wade, osnivač prve i najveće web-stranice za sponzoruše Seeking Arrangement.

Web-stranica omogućuje mladim ženama da pronađu bogate sponzore koji ih uzdržavaju dok studiraju, navodno se na njoj nalazi gotovo 180 tisuća studentica.

Alex kaže da općenito ne traži 'partnere' starije od 60 godina, niti mlađe od 30. Mjesečno zaradi između 4.500 i 9.000 kuna u gotovini i poklonima.

- Ako ste siromašni i stalno se družite sa siromašnim ljudima, nikad nećete pronaći bolje prilike u životu. Sponzoruše su uglavnom mlađe, ambiciozne, znaju točno što žele u životu i žele postaviti visoku ljestvicu kada je u pitanju s kime žele izlaziti. Zašto bi htjele izlaziti s 'luzerom'? Želite izlaziti s nekim tko vam može pomoći da poboljšate svoj život - objasnio je Brandon.

Brandon (48) ima i vlastitu sponzorušu Zoe (22) kojoj kupuje skupe poklone i pomaže joj da se školuje. Kaže kako na kraju dana u fantaziji koju prodaje, daje ljudima sreću jer je život prekratak - jer dok neki žele ljubav, drugi žele biti okruženi s deset ljepotica.

Zadovoljna 'sugar baby' je i Samantha (45) koja živi u Londonu i dobiva između 8.000 i 16.500 kuna mjesečno od četvorice muškaraca s kojima trenutno izlazi, a upoznala ih je na istoj web-stranici.

- Većina od 15 muškaraca s kojima sam izlazila rade u financijama i imaju između 36 i 60 godina. Bogati su, a neki od njih su i milijunaši - rekla je Samantha.

Uz mjesečnu naknadu, Samanthu su počastili vikendom u Parizu, odsjedanjem u otmjenom hotelu Mayfair, luksuznim večerama i dizajnerskom odjećom.

- Najznačajniji spoj bio mi je izlet u Pariz i vožnja brodom po rijeci Seini - to je bio naš četvrti spoj. Otišli smo za vikend, bilo je tako lijepo. Podudaralo se s jednim od njegovih poslovnih putovanja pa smo letjeli poslovnom klasom. Išli smo na nevjerojatne večere u restorane Gordona Ramsaya, uživali u hotelskim poslasticama u Mayfairu te odlazili u šoping - ispričala je.

Vodio ju je u dućane kao što je Dior, u kupnju torbica i naočala za sunčanje, ali i u 'high street' trgovine.

- Kupio mi je Range Rovera. Nisam pitala koliko košta jer bi to bilo nepristojno. Trebao mi je novi automobil i on se ponudio da ga kupi. Potpuno novi Range Rover košta između 260 i 700 tisuća kuna, ovisno o modelu - dodala je Samantha.

Profesor Peter Fleming i autor knjige 'Sugar Daddy Capitalism: The Dark Side of the New Economy', kaže da je Brandon Wade zapakirao prostituciju u 'novo odijelo' te prodaje priču da je ljubav za siromašne i da ju s puno novca možete kupiti.