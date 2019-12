Spremite 365 lijepih trenutaka i u njima uživajte kad je teško

Često je ljudima puno lakše prepustiti se crnim mislima. Žalopojke su postale poput Olimpijske discipline koju većina svakodnevno i predano trenira. No, misli mogu imati razornu moć. Znanstvenici kažu da nam kroz glavu u prosjeku prođe 50-ak misli u minuti pa njihov broj u danu može dosegnuti i 50 tisuća.

Psiholozi pak podsjećaju da jedna loša misao pokreće novu te da se, ako ih njegujemo, lako naći u začaranom krugu iz kojeg je teško izaći. Naime, upravo te negativne misli u kojima tražimo opravdanja za neuspjehe, hrane naše uvjerenja da nešto ne možemo ili da za nešto jednostavno nismo rođeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj vrtlog negativnosti može u potpunosti preuzeti kontrolu nad našim životima, onesposobiti nas da se pokrenemo... a tada često nastupaju osjećaj tuge i nemoći. No, i pozitivan pogled na svijet se može istrenirati. I to se ne mora skupo platiti. Dovoljno je svaki dan 'zagrebati' u sjećanja, na papirić zapisati trenutak koji nam je tog dana zagrijao srce i dušu. I spremiti ga u staklenku lijepih sjećanja. To može biti staklenka u koju ćete pospremiti sedmodnevno putovanje s prijateljicom, djetetov prvi tjedan u vrtiću ili školi, svoje bračno putovanje ili pak čitavu godinu koja je pred vama zapisujući po jednu lijepu misao ili najljepši trenutak koji vam je obilježio dan.

Foto: Dreamstime Ispočetka će se možda činiti teškom zadaćom pronaći baš taj trenutak koji je vrijedan da postane dijelom vaše riznice sreće, no podsjetite se da male stvari čine život ljepšim.

Zapisati možete djetetovu mudroliju kojoj ste se nasmijali, pomoć koju vam je pružio slučajni prolaznik na cesti (to može biti samo osmijeh koji vam je netko uputio dok ste tugaljivo sjedili u autobusu) ili pak dobar vic kojem ste se nasmijali od srca. A s obzirom na to koji ste si vremenski rok zadali, kada on istekne, odvrnite poklopac i uživajte u uspomenama.

No možete napraviti i staklenku ciljeva pa odjedanput izrezati 365 papirića i na svaki zapisati zadatak koji ćete nasumice izvlačiti svakoga jutra i njemu se posvetiti. Poruke se mogu ponavljati pa ako želite početi vježbati, na primjerice 200 papirića zapišite zadatke poput 'Danas šetaj pola sata', 'Napravi 20 trbušnjaka', 'Odradi 20 čučnjeva'...

Foto: Dreamstime U poruci može biti i pozitivna misao. Ona jedna kojom ćete izbrisati crnu misao koja vas mori toga dana. Zadaci mogu biti i volonterske prirode poput 'Posjeti staru susjedu i obavi kupovinu za nju', 'Danas daruj staru odjeću potrebitima' ili 'Uplati donaciju za djecu bez roditelja'.

Ne zaboravite, čineći dobro drugima, bildate osjećaj zadovoljstva koji može pokrenuti planine.