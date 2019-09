Spremni za sezonu prehlada: Kuhajte sami i izbacite šećer

Sezona prehlade i gripe se bliži, pa je dobro na vrijeme razmisliti o namirnicama koje jačaju imunitet. One vam mogu pomoći da očuvate zdravlje, a onda i olakšati simptome te pomoći da se brže oporavite ako vas virusi i bakterije ipak sustignu.

Za dobar imunitet, prije svega, treba jesti namirnice domaćeg podneblja, svježe kuhane i spravljene kod kuće, pri čemu treba voditi računa da načinom pripreme ne uništimo vrijedne sastojke, upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat.

- Zato je povrće i voće najbolje što češće jesti sirovo, na salatu, a voće kao desert. Povrće koje treba termički obraditi kuhajte na pari, ili što kraće u što manje vode, kaže sugovornica. Dodaje da hranu općenito češće treba kuhati ili piriati, a što rjeđe pržiti u ulju, a za zdrav imunitet posebno je važno izbjegavati šećer. On poništava djelovanje minerala i doslovno ‘ubija’ imunološki sustav jer potiče razmnožavanje virusa i bakterija, dodaje nutricionistica.

- Zato je suho voće uvijek zdravija opcija da se zasladite od keksa i grickalica, na primjer, jer sadrži i važne minerale, dodaje.

Iako na jesen najčešće ističe potrebu da povećamo unos C vitamina i namirnica koje sadrže cink, jer oboje štiti od prehlada i pomaže očuvanju zdrave sluznice i imuniteta, za dobro zdravlje potrebni su nam podjednako svi vitamini i minerali, kaže sugovornica. Zato prehrana treba biti uravnotežena, s naglaskom na namirnice koje imaju visoku nutritivnu vrijednost.

Evo nekih namirnica koje se posebno preporučuju:

Zobena kaša

Ako se osjećate loše i nemate baš neki apetit, zobena kaša je odličan izbor za doručak, pa čak i ručak. Ujutro joj možete dodati malo suhog ili svježeg voća, ili nasjeckane bademe, a za ručak dodajte nekoliko kockica sira, kako biste dodali proteine obroku. Ako ga dodate u toplu kašu, otopit će se i dati finu kremastu strukturu.

Krumpir

Bogat je C vitaminom koji je važan u obrani od virusa, a sadrži i vlakna, koja pomažu da se održi dobra probava. To nam je posebno korisno za vrijeme bolesti, kad baš i nismo raspoloženi za pun tanjur povrća, ili salate. Začinite krumpir s malo bosiljka i dodajte žlicu, dvije grčkog jogurta - to je uvijek bolji izbor od kečapa.

Zeleni čaj

Najpoznatiji antioksidans, topli čaj, pomoći će da osnažite organizam, ali i da lakše prebrodite zimicu ili grlobolju. Zagrijat će organizam, a može biti koristan i ako imate problema s probavom uslijed viroze.

Med

U čaju, ili kao sladilo u obroku zobenih pahuljica, med je odličan antioksidans. Osim u jačanju organizma, pomoći će i kod grlobolje - smiruje podražaj na kašalj i liječi upalu.

Žitarice

Razne vrste žitarica najbolji su izbor u slučaju želučane ili crijevne viroze, ali i odlična zaštita za organizam u međuvremenu. Ako vam nije dobro, korisne su i kao prilog u glavnom obroku, jer će umiriti probavne sokove.

Smoothie

Kako biste povećali unos tekućine i osigurali dovoljan unos svježeg voća i povrća u organizam, preporučujemo da svaki dan započnete voćnim ili povrtnim smoothiJem, ili kombinacijom namirnica koje se slažu. Dodajte im bademovo mlijeko, kako biste povećali unos hranjivih tvari i iskoristivost minerala i vitamina. Umjesto toga, osvježavajući napitak dobit ćete i dodavanjem narančinog ili šipkovog soka.

Orašasti plodovi i sjemenke

Ako ste bolesni i nemate puno volje za jelom, možda biste grickali. Izaberite orašaste plodove i sjemenke, jer su bogati vitaminom E i cinkom, koji su izuzetno važni za zdravi imunitet.

Juhe

Juhe imaju visoku hranjivu vrijednost, ali dodatno hidriraju organizam, što je vrlo važno u vrijeme kad se znojite zbog temperature, te kišete i šmrcate. No, držite se domaćih juha, ne onih iz vrećice, kako biste izbjegli kemikalije. Dobar učinak juhe na zdravlje možete povećati dodavanjem češnjaka i peršina.

Đumbir

Ovaj korijen sadrži niz spojeva koji podupiru zdravlje organizma. Jedno od svojstava je da umiruje mučninu, što može biti korisno kad imamo problema s probavom. Možete ga svježeg naribati u hranu, ili skuhati čaj od malo đumbira, koji ćete piti tijekom dana.

Citrusi

Limun, limeta i naranča - vjerojatno nema čovjeka koji ne zna koliko su dobar izvor vitamina C i važno za zdravlje tijekom sezone gripe i prehlada. Što češće, popijte svježe cijeđeni sok od limuna i(li naranče), ali - bez šećera i drugih dodataka.

Mahunarke

Prebogate su mineralima, posebno cinkom, koji igra vrlo važnu ulog u zaštiti organizma te pomaže u ublažavanju simptoma gripe i prehlade. Bogate su vlaknima, pa će pomoći i ako se uznemiri probava, a vrlo su hranjivi i dugo će vas držati sitima, što je također važno u vrijeme kad zbog bolesti i nemamo neki apetit.

Čaj od cimeta

Antifungalna i analgetska svojstva cimeta mogu biti vrlo korisna u održavanju zdravlja dišnih puteva. Zato ga svakodnevno možete dodati u topli čaj, kako biste povećali zaštitu organizma. No, pazite - cimet može utjecati i na razinu šećera u krvi, pa nije dobro pretjerivati.

