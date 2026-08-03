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RIBA S ROŠTILJA - PUN POGODAK! PLUS+

Top savjeti kako ispeći ribu na roštilju: Friškoj ribi ne treba marinada, samo sol i limun

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 7 min
Top savjeti kako ispeći ribu na roštilju: Friškoj ribi ne treba marinada, samo sol i limun
Foto: Alexander Raths
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Ostat će sočna i neće se zalijepiti za rešetku ako je ne stavljate hladnu na roštilj i pokrijete alufolijom. Peče se od osam do deset minuta na svaka tri centimetra debljine. Kad je pečena, sama će se odvajati od rešetke...

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Nije prevelika filozofija ispeći ribu na roštilju, a upravo tako njezin fantastičan okus najbolje dolazi do izražaja. U pripremi ne treba komplicirati nego se držati jednostavnih koraka. Dovoljno je ribu poškropiti s malo maslinova ulja te začiniti solju i mirisnim mediteranskim začinima poput ružmarina i majčine dušice. Tako pripremljena peče se na roštilju dok ne poprimi zlatnu boju. Pravi gurmani poslužuju je uz tradicionalnu dalmatinsku mješavinu maslinova ulja, češnjaka i peršina te kuhani krumpir. Ovako pripremljena riba nije samo zdrava i nutritivno vrijedna nego je i pravi gastronomski užitak. Zato pozovite društvo ili obitelj i pripremite ribu na gradele - gotovo sigurno će se tražiti porcija više.

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