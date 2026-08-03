Top savjeti kako ispeći ribu na roštilju: Friškoj ribi ne treba marinada, samo sol i limun

Nije prevelika filozofija ispeći ribu na roštilju, a upravo tako njezin fantastičan okus najbolje dolazi do izražaja. U pripremi ne treba komplicirati nego se držati jednostavnih koraka. Dovoljno je ribu poškropiti s malo maslinova ulja te začiniti solju i mirisnim mediteranskim začinima poput ružmarina i majčine dušice. Tako pripremljena peče se na roštilju dok ne poprimi zlatnu boju. Pravi gurmani poslužuju je uz tradicionalnu dalmatinsku mješavinu maslinova ulja, češnjaka i peršina te kuhani krumpir. Ovako pripremljena riba nije samo zdrava i nutritivno vrijedna nego je i pravi gastronomski užitak. Zato pozovite društvo ili obitelj i pripremite ribu na gradele - gotovo sigurno će se tražiti porcija više.