Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
ČESTITAMO!

Sretna dobitnica nagradne igre leti u Toronto na utakmicu SP-a

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Sretna dobitnica nagradne igre leti u Toronto na utakmicu SP-a
1
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Slavica Uđbinac iz Karlovca osvojila je put u Toronto na utakmicu Panama - Hrvatska, a još 10 sretnika nagradne igre dobilo je brendirane Adidas lopte

Admiral

Izvukli smo dobitnike nagradne igre "24sata te vodi na Svjetsko nogometno prvenstvo" koja je trajala od 15. do 21. svibnja 2026. godine za sve čitatelje dnevnih novina 24sata i Oranž pretplatnike.

NOVA NAGRADNA IGRA Nagradna igra - Hyundai i 24sata vode te u Toronto na Svjetsko prvenstvo
Nagradna igra - Hyundai i 24sata vode te u Toronto na Svjetsko prvenstvo

Glavnu nagradu, putovanje za dvije osobe u Toronto na utakmicu Panama - Hrvatska od 21. do 26. lipnja, s povratnim aviokartama Zagreb - Toronto - Zagreb, te uključenom prtljagom, transferom i četiri noćenja s doručkom u hotelu DoubleTree by Hilton Toronto Downtown, osvojila je Slavica Uđbinac iz Karlovca.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Preostalih 10 dobitnika osvojilo je brendirane Adidasove lopte - Vlado Kaurić iz Gline, Ivica Radečić iz Zagreba, Katarina Višnić iz Rijeke, Josip Vargec iz Goričana, Irena Karega iz Skradina, Marija Negrić iz Lovrana, Marija Mrakovčić iz Crikvenice, Željko Golenić iz Zagreba, Ivan Košutić iz Jablanovca i Katarina Perica iz Trogira. Čestitamo sretnim dobitnicima. 

Nagradna igra Pročitaj pravila nagradne igre: 24sata te vodi na Svjetsko nogometno prvenstvo
Pročitaj pravila nagradne igre: 24sata te vodi na Svjetsko nogometno prvenstvo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice
GDJE STE NA LJESTVICI?

Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice

Svatko ima neku zločestu crtu u sebi, no kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija. Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih 'zlikovaca' i njihovih osobina - od onog najzlobnijeg do najveće dobrice
Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje
ZVUČE BIZARNO

Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje

Seks se smatra često oblikom uživancije i zabave, no on zapravo ima vrlo značajnu ulogu fizičkom i psihičkom zdravlju osobe. I dok se o temi seksa puno više zna nego prije, neke činjenice o seksu i dalje iznenađuju
Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete
ZDRAVO STARENJE

Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete

Nakon četrdesete, tijelo prolazi kroz brojne promjene: metabolizam usporava, hormonska ravnoteža se mijenja, a rizik od kroničnih bolesti raste. Pravilna prehrana postaje ključna za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Donosimo popis namirnica koje biste trebali ograničiti ili izbjegavati da biste podržali svoje zdravlje u ovoj životnoj fazi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026