Sretna dobitnica nagradne igre leti u Toronto na utakmicu SP-a

Izvukli smo dobitnike nagradne igre "24sata te vodi na Svjetsko nogometno prvenstvo" koja je trajala od 15. do 21. svibnja 2026. godine za sve čitatelje dnevnih novina 24sata i Oranž pretplatnike.

Glavnu nagradu, putovanje za dvije osobe u Toronto na utakmicu Panama - Hrvatska od 21. do 26. lipnja, s povratnim aviokartama Zagreb - Toronto - Zagreb, te uključenom prtljagom, transferom i četiri noćenja s doručkom u hotelu DoubleTree by Hilton Toronto Downtown, osvojila je Slavica Uđbinac iz Karlovca.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Preostalih 10 dobitnika osvojilo je brendirane Adidasove lopte - Vlado Kaurić iz Gline, Ivica Radečić iz Zagreba, Katarina Višnić iz Rijeke, Josip Vargec iz Goričana, Irena Karega iz Skradina, Marija Negrić iz Lovrana, Marija Mrakovčić iz Crikvenice, Željko Golenić iz Zagreba, Ivan Košutić iz Jablanovca i Katarina Perica iz Trogira. Čestitamo sretnim dobitnicima.