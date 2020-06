Sretna žena, sretan život? Kaže znanost da je poslovica istinita

Studija s 394 para, istraživača na Sveučilištu Rutgers u New Jerseyju, otkrila je da je bračno blagostanje usko povezano s time je li žena u braku sretna ili nije

<p>Ako je žena nesretna u braku, onda je i njezin suprug nesretan i cijela veza je osuđena na propast, no u slučaju da je samo suprug nesretan, cjelokupna veza pati puno manje, zaključak je istraživača na Sveučilištu Rutgers u New Jerseyju.</p><p>Istraživanje provedeno na 394 parova otkrilo je da ne samo da zadovoljstvo žene igra veliku ulogu u sreći ili bijedi braka, već su, uglavnom, muškarci sretniji u odnosima nego žene. No kada je u pitanju opće zadovoljstvo životom, kako su se supruge osjećale u vezi braka izravno je pridonijelo je li suprug sretan ili ne.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (priča o ljubavi Celestine i Milana):</p><p>Kao razlog zašto je poslovica 'sretna žena, sretan život' istinita naveli su činjenicu da je supruga ta koja je spremnija udovoljavati drugima.</p><p>- Ako je supruga sretna u svom braku, ona će se jako potruditi da stvori pozitivno iskustvo svom suprugu. Dakle, možda ga više sluša, nudi mu više emocionalne podrške ili mu možda nudi više pomoći u svakodnevnim aktivnostima - objasnila je autorica studije Deborah Carr.</p><p>Dodala je kako će nesretna žena vjerojatnije prije o tome razgovarati nego suprug, a češće će biti i spremna na svađu.</p><p>S druge strane, muškarci će sve držati u sebi te tako dozvoliti netrpeljivosti da naraste, a supruge često neće ni biti svjesne da nešto nije u redu. Istraživači kažu da je to posebno istinito za starije parove iz generacija kada se baš i nije razgovaralo o emocijama.</p><h2>Sve se svodi na komunikaciju</h2><p>Samo ukoliko par razgovara o svojim emocijama, ma koliko im to bilo bolno, mogu biti uistinu sretni i uspješni kao partneri. Bračni parovi duguju sebi da 'stave sve karte na stol' i da se ne srame tog procesa.</p><p>Naravno, u životu nema garancija za ništa i brak koji nema budućnost, nekad samo nema budućnost, ali uz komunikaciju barem ćete znati da ste sve pokušali prije nego ste se odlučili za razvod, piše <a href="https://www.yourtango.com/2014226553/love-marriage-happy-wife-does-equal-happy-life-says-science" target="_blank">YourTango</a>.</p>