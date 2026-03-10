Stalno imate hladne ruke i noge? Liječnici upozoravaju da to mogu biti i znakovi bolesti

Osjećaj ledenih prstiju na rukama i nogama uobičajena je pojava, pogotovo tijekom hladnijih dana. Tijelo se na taj način brani od hladnoće, sužavajući krvne žile u ekstremitetima kako bi sačuvalo toplinu za vitalne organe. No, što kada su vam ruke i noge hladne čak i sada kada je vrijeme toplo, vi ste u toplom uredu ili se odmarate na kauču? Iako se često zanemaruje kao bezazlena neugodnost, kardiolozi i drugi stručnjaci upozoravaju da trajna hladnoća ekstremiteta može biti tihi alarm koji ukazuje na ozbiljnije zdravstvene probleme, od hormonalnih poremećaja do krvožilnih bolesti.

Zašto su udovi prvi na udaru?

Naše ruke i noge najudaljenije su od srca, zbog čega topla, oksigenirana krv do njih mora prijeći najduži put. Uz to, imaju znatno manje mišićne mase u usporedbi s drugim dijelovima tijela, pa pokretom generiraju manje topline. Kada tjelesni senzori registriraju pad temperature, mozak izdaje naredbu za sužavanje perifernih krvnih žila kako bi se spriječio gubitak topline i preusmjerila krv prema srcu, plućima i drugim ključnim organima. Taj proces, poznat kao vazokonstrikcija, prirodan je obrambeni mehanizam. No, ako je ta reakcija pretjerano izražena ili se događa neovisno o vanjskoj temperaturi, vrijeme je da obratite pažnju.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Cirkulacija kao ključni sumnjivac

Najčešći uzrok kronično hladnih ruku i nogu leži u problemima s cirkulacijom. Kada je protok krvi oslabljen, nedovoljna količina tople krvi stiže do udova. Jedan od poznatijih poremećaja je Raynaudov fenomen, stanje u kojem se male arterije u prstima ruku i nogu pretjerano stežu kao odgovor na hladnoću ili čak emocionalni stres. Tijekom takvog "napada", prsti mogu naglo pobijeliti, zatim poplaviti zbog nedostatka kisika, a na kraju pocrvenjeti kada se cirkulacija vrati, što je često praćeno osjećajem bockanja ili boli. Iako je često bezopasan, Raynaudov sindrom ponekad može biti povezan s ozbiljnijim autoimunim bolestima poput lupusa ili sklerodermije.

Ozbiljniji uzrok slabe cirkulacije je ateroskleroza, proces nakupljanja masnih naslaga (plaka) u arterijama, što ih sužava i otežava protok krvi. Kada se to dogodi u arterijama koje opskrbljuju udove, stanje se naziva periferna arterijska bolest (PAD). Osim hladnoće, simptomi mogu uključivati bolove u nogama pri hodu (klaudikacije), utrnulost, promjenu boje kože te rane koje sporo zacjeljuju. Rizični faktori za razvoj ateroskleroze uključuju pušenje, visoki krvni tlak, dijabetes i povišene masnoće u krvi.

Kad problem nije samo u krvnim žilama

Ponekad uzrok hladnih ekstremiteta nije izravno povezan s krvnim žilama, već s drugim sustavima u tijelu. Štitnjača, žlijezda koja regulira metabolizam, djeluje kao svojevrsni termostat našeg tijela. Kod hipotireoze, odnosno smanjenog rada štitnjače, metabolizam se usporava, što dovodi do smanjene proizvodnje topline i općeg osjećaja hladnoće. Uz hladne ruke i noge, drugi simptomi mogu biti kronični umor, neobjašnjivo debljanje, zatvor i problemi s koncentracijom.

Foto: PROFIMEDIA

Anemija, stanje uzrokovano manjkom crvenih krvnih stanica ili hemoglobina, također može biti krivac. Budući da su crvene krvne stanice zadužene za prijenos kisika, njihov manjak znači da tkiva ne dobivaju dovoljno "goriva" za normalno funkcioniranje, što se može manifestirati kao hladnoća u udovima, umor i bljedilo kože. Najčešće je uzrokovana nedostatkom željeza ili vitamina B12. Slično tome, i dijabetes s vremenom može oštetiti krvne žile i živce, što dovodi do slabljenja cirkulacije i osjeta u rukama i nogama.

Što možete učiniti i kada posjetiti liječnika?

Ako su vam ruke i noge stalno hladne, prvi korak je usvajanje zdravih navika. Redovita tjelesna aktivnost, poput svakodnevne polusatne šetnje, potiče cirkulaciju i zagrijava tijelo. Prestanak pušenja je ključan, jer nikotin izravno sužava krvne žile. Važno je i odijevati se slojevito, pazeći da je utopljen središnji dio tijela, jer će tada organizam lakše slati toplu krv prema ekstremitetima. Tople čarape, rukavice i kape su obavezni pri izlasku na hladnoću.

Ipak, ove mjere nisu uvijek dovoljne. Liječničku pomoć trebali biste potražiti ako je osjećaj hladnoće nova pojava, ako se naglo pogoršao ili ako je praćen drugim simptomima. Poseban oprez potreban je ako primijetite promjene u boji kože prstiju, ako se pojave rane ili čirevi koji ne zacjeljuju, ako osjećate intenzivnu bol, trnce ili utrnulost. Ovi znakovi mogu upućivati na ozbiljno začepljenje krvne žile koje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Stalno hladne ruke i noge nisu samo neugodnost. One mogu biti prozor u naše cjelokupno zdravlje i prvi znak da nešto nije u redu s cirkulacijom, hormonima ili općim stanjem organizma. Ignoriranje ovog simptoma može odgoditi dijagnozu i liječenje potencijalno ozbiljnih stanja. Zato, poslušajte što vam tijelo poručuje i, ako ste u nedoumici, obratite se svome liječniku.