'Stalno mi se s prijateljima rugao u školi pa sam ga mrzila, ali ipak sam se udala za njega'

Lauren Enslow (20) iz SAD-a zaljubila se u Lucasa Olsena (21) nakon što mu je oprostila što ju je svakodnevno zadirkivao u školi kada je imala 15 godina.

Lucas i njegovi prijatelji su po hodnicima škole za njom vikali 'Linda' po liku iz crtića, a njoj se to nikako nije svidjelo.

- Zvao me Linda iz Bob’s Burgersa i uopće mi se nije sviđalo da me uspoređuju s njom. Mislim da me zadirkivao zato što su to radili i njegovi prijatelji. Tada sam ga mrzila, ali kasnije sam se zaljubila u njega - prisjetila se.

- Smiješno je što ga mogu zvati svojim srednjoškolskim nasilnikom i srednjoškolskom ljubavi - dodala je.

Počeli su izlaziti u veljači 2018. godine, a Lucas ju je zaprosio na vrhu planine u srpnju 2022.

Foto: Lucas Olsen/Lauren Enslow/Facebook

Vjenčali su se u listopadu iste godine na isti datum kada su se upoznali šest godina prije.

Foto: Lucas Olsen/Lauren Enslow/Facebook

Prisjetila se trenutka kad ga je prestala mrziti i vidjela da je on zapravo dobar momak.

- Stvari su se promijenile nakon što je Lucas svjedočio prometnoj nesreći u studenom 2017. godine u kojoj sam sudjelovala. Bila sam u autu sa svojom mamom i sestrom kada je na nas naletjelo drugo vozilo. Prije toga smo bili na parkiralištu i vidjeli ga tamo, a moja sestra je mislila da će biti zabavno spustiti prozor i zvati ga imenom. Nekoliko sekundi kasnije doživjele smo nesreću - ispričala je.

Foto: Lucas Olsen/Lauren Enslow/Facebook

U nesreći nitko nije bio ozlijeđen, ali Lucas se jako zabrinuo. Pojurio je do njihovog auta i pitao ju je li dobro.

- Pružio mi je ruku i pitao me jesam li dobro. To me skroz iznenadilo. Time je pokazao da mu je stalo. To mi je pomoglo da ga zavolim. Počeli smo se družiti i zabavljati. Zaljubila sam se u njega, a on mi se ispričao što me zadirkivao u školi - rekla je.

Foto: Lucas Olsen/Lauren Enslow/Facebook

- Neki kažu kako mu nikad ne bi mogli oprostiti to što mi je radio u školi, ali ja ne mogu temeljiti njegovu osobnost na tome kakav je bio ta tri mjeseca u dobi od 16 godina - dodala je.

Lucas priznaje: 'Sve to bilo je glupo s moje strane. Tada mi je to bilo smiješno, ali ta šala je otišla predaleko'. Priznao je Lauren kako zapravo nikad nije mislio da izgleda kao Linda iz crtića.

Foto: Lucas Olsen/Lauren Enslow/Facebook

- Zadirkivao sam je, ali sad znam da je to bila kombinacija činjenice da mi se sviđala i toga što sam kopirao ono što su radili moji prijatelji. Bio sam pod nekom vrtom pritiska svojih vršnjaka - priznao je.

- Oženiti svoju ljubav iz srednje škole je nešto najljepše što mi se dogodilo, o tome sam mogao samo sanjati - dodao je, a prenosi The Star.

