Stanko (88): 'Lim režem 70 godina i još sam u to zaljubljen'

USPOMENE U radionici provede i deset sati na dan. U njoj čuva uspomene čak iz svog djetinjstva. Druga velika ljubav mu je Hajduk, ali požalio se kako su se pokvarili

<p><strong>Stanko Matković</strong> čuvar je starog zanata iz Kučina, malog mjesta kraj Solina. Usprkos svojim godinama, a broji ih 88, svaki dan marljivo radi limariju.</p><p>Ima tu kantica izrađenih tvornički precizno, oluka, gurli, ukrasa, svega što se od lima može napraviti. Nekad se u radionici zadrži dva, a nekad je u poslu i po deset sati. Ali nisu samo savršeno izrađeni limeni predmeti ono što barba Stanka čini posebnim. Njegova radionica prava je riznica raznih stvarčica, dokumenata, svjedoka neke davne prošlosti.</p><p>- Radim ovo preko 70 godina i još sam zaljubljen ovaj posao. Zanat sam učio kod meštra 1947. Tko je imao volje učiti, mogao je naučit’. Tih godina bila je velika glad, tribalo je radit’, nisi mogao birat’. Ne znam ni sam koliko tu ima alata, makinje sam davno kupovao. Ovaj jedan stroj je iz ‘58. godine, drugi iz ‘69., a treći iz ‘74. godine – nabraja barba Stanko.</p><p>Kupaca ima, prodaje ponekad i na sajmovima, iako limene kantice danas više služe kao ukrasne tegle za cvijeće, a manje za vađenje vode iz bunara. Druga velika ljubav mu je, priznaje nam, Hajduk. Išao je na utakmice, imao je i pretplatu. Kako je vitalan mogao bi i danas na stadion, ali...</p><p>- Razočarali su me, ne valjaju, nema igre. Sada igraju za pare, a prije su igrali za ljubav. Nisu ni blizu onim starijim generacijama – kaže Stanko, koji je i sam igrao nogomet u Mosoru ‘53. godine. No nakon dvije godine vojnog roka u Sloveniji nije se vratio nogometu. Ali je ljubav ostala. Otvara ladicu u kojoj krije uspomenu na svaku odgledanu utakmicu. Tu su stotine ulaznica, ali i isječaka iz novina s fotografijama svojih najdražih igrača Hajduka. Čuva i požutjelu Slobodnu Dalmaciju, od 26. kolovoza 1945. godine, i jedne još starije novine, Novo doba od 21. srpnja 1944.</p><p>- Ma ima tu još svega, čekajte, čekajte... - sa smiješkom će Stanko.</p><p>- Znate li što je ovo? Ovo je bon za benzin, pet litara za kolovoz iz 1984. godine. Nisi mogao točiti koliko hoćeš nego koliko smiješ. A ono tamo, ono vam je registarska oznaka automobila iz ‘45. godine – pokazuje nam Stanko, koji još vozi automobil, i vid ga, kaže, savršeno služi.</p><p>Stanko čuva stotine kovanica iz Jugoslavije. Pokazo je i novčanice:</p><p>- Vidi ove, koliko tu ima nula... Sto milijuna. A vidi ove prve naše male novčanice, hrvatski dinar, i jedna sadašnja kuna je bila na papiru. Sve sam to sačuvao - kaže Stanko.</p>