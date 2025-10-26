Obavijesti

Stare društvene igre: Rimljani su imali svoj križić-kružić, a Egipćani Čovječe, ne ljuti se...

Piše Tina Jokić,
Stare društvene igre: Rimljani su imali svoj križić-kružić, a Egipćani Čovječe, ne ljuti se...
Muzej antičkog stakla Zadar osmislio je izložbu koja predstavlja društvene igre drevnog Egipta, stare Grčke i antičkog Rima, ali posjetiteljima nudi priliku i da se u igrama sličnima današnjima i sami okušaju...

Neke igre imale su proročki karakter ili su prenosile božanske poruke, neke su bile omiljene i među pripadnicima viših klasa i samih vladara, mnoge od njih služile su ne samo za razonodu nego i za vježbanje vojne strategije, a u nekim slučajevima bile su medij za izricanje mudrosti, pošalica i podrugljivih poruka. A sve te društvene igre iz kojih su u nekoj mjeri potekle i one današnje, poput šaha i Čovječe, ne ljuti se, predstavljene su na jednoj interaktivnoj izložbi koju je osmislio autorski dvojac iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, Berislav Štefanac i Anamarija Eterović Borzić. Izložba "Kocka je bačena" već nekoliko godina "putuje" po Hrvatskoj, a koliki je interes drugih muzeja, pokazuje i podatak da su bukirani iduće tri godine. Trenutno je na "gostovanju" u Solinu, a izložbu posebnom čini to što, osim artefakta i replika setova koji se mogu vidjeti, posjetitelji mogu zaigrati sve te igre kojima su svakodnevicu ispunjavali u drevnom Egiptu, staroj Grčkoj, Mezopotamiji i Rimskom Carstvu.

