Kakva nostalgija: Stare reklame podsjećaju na stvari koje su u Jugi bile apsolutni hitovi

Od izlaska prvih tiskanih knjiga na tržište, pa preko prvih periodičnih publikacija, sve do dnevnih novina - reklame su imale važnu ulogu u ukupnim prihodima. No one su često bile i mnogo više: Crtice o tome kako se nekad živjelo, što smo jeli, odijevali, kako se frizirali, čime prali zube i tko zna što sve još ne, tako da su prava mala riznica podsjetnika za nostalgičare.

