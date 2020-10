Stari proizvodi mogu naštetiti koži: Evo koliko traje šminka

Kozmetika kojoj je istekao rok trajanja može prouzročiti infekciju i iritaciju, pa je važno pažljivo pratiti kada pojedinu šminku treba zamijeniti bez obzira jeste li je potrošili ili ne

<p>Mnoge žene pojedine proizvode za ljepotu nakon otvaranja rijetko koriste, a pritom prođe i godinu dana prije ponovne upotrebe. No britanski stručnjaci za modu i ljepotu pojasnili su da takva kozmetika može naštetiti zdravlju, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8847323/Experts-reveal-shelf-life-popular-cosmetic-products.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Štetni preparati u kozmetici</p><p>Kažu kako je važno paziti na rok trajanja nakon otvaranja pojedinog proizvoda te redovito nadomjestiti one kojima je istekao. Kao na poklopcu otvorene staklenke, tako i na kozmetici stoje oznake koje ukazuju na njezin rok trajanja. Broj ispred slova M označava koliko mjeseci kozmetika vrijedi nakon otvaranja.</p><p>- Šminka ne traje vječno, a osobito kreme mogu vrijediti oko šest mjeseci nakon otvaranja. Stoga je važno baciti iz svoje torbe s kozmetikom šminku kojoj je rok istekao prije nekoliko mjeseci ili čak godina. Neki proizvodi neće vam naštetiti, no drugi sadrže vlagu na kojoj rastu bakterije, pa tako maskara ili tuš mogu prouzročiti ozbiljnu infekciju ili iritaciju oka - ističu stručnjaci platforme PublicDesire.com. Pritom su pojasnili koliko pojedini komad šminke može trajati.</p><h2>1. Ruž</h2><p><strong>Od 18 mjeseci do dvije godine</strong></p><p>Ruž može potrajati do dvije godine ako o njemu dobro brinete. Važno je nikad ga ne ostaviti bez poklopca te ga povremeno obrisati kako biste uklonili sloj bakterija koje su se na njemu namnožile.</p><h2>2. Sjajilo za usne</h2><p><strong>Godinu dana</strong></p><p>Slično kao s maskarom, guranjem štapića u spremnik unosite i bakterije. Ako je sjajilo izgubilo boju ili je promijenilo teksturu i gustoću, odmah ga bacite.</p><h2>3. Korektor</h2><p><strong>Godinu dana</strong></p><p>Tekući i kremasti korektori mogu vrijediti samo šest mjeseci do godinu dana jer sadrže vodu, ulja i hidrirajuće agente koji smanjuju rok trajanja i potiču razvoj bakterija. Korektori u prahu mogu potrajati i do dvije godine jer će se u takvom okruženju bakterije teže namnožiti. Sastojci korektora određuju rast bakterija. Uvijek provjerite deklaraciju i rok trajanja. Redovite perite kistove i druge kozmetičke alate te obavezno perite ruke prije nanošenja šminke.</p><h2>4. Spužvice za šminku</h2><p><strong>Mjesec dana</strong></p><p>Spužvice redovite perite nakon uporabe, a najbolje ih je baciti nakon mjesec dana korištenja. Obratite pažnju na moguću promjenu oblika spužvice te promjenu boje.</p><h2>5. Puder, sjenilo, bronzer</h2><p><strong>18 mjeseci do dvije godine</strong></p><p>Iako većina pudera, bronzera i sjenila vrijedi od 18 mjeseci do dvije godine, vjerojatno će vrijediti i nakon isteka roka trajanja. No imajte na umu da bi puder mogao očvrsnuti te se teže nanositi. Smanjit ćete mogućnost kontaminacije bakterijama ako proizvod ne ostavljate otvoren na zraku i lagano ga očistite nakon svake uporabe. Bacite pudere sa slomljenim poklopcem i svakako obratite pažnju na vlagu ili neobičan miris.</p><h2>6. Parfemi</h2><p><strong>Osam do 10 godina</strong></p><p>Parfemi službeno vrijede do 10 godina, no ako ih pravilno spremate onda mogu potrajati i dulje. Izbjegavajte ih spremati u zagrijanim sobama, na snažnom svjetlu i uvijek ih čvrsto začepite između korištenja. Najbolje ih je držati u mračnim ormarićima, no svakako obratite pažnju na promjenu boje.</p><h2>7. Maskara</h2><p><strong>Četiri do šest mjeseci</strong></p><p>Budući da dolazi u izravan kontakt s očima, maskaru uvijek valja baciti nakon tri mjeseca. Na taj način se štitite od bakterija ili iritacija, iako na proizvodu stoji kako vrijedi od četiri do šest mjeseci. Također, izbjegavajte često gurati štapić i spremnik jer na taj način gurate zrak koji je isušuje te riskirate kontaminaciju bakterijama. Kad vraćate štapić u spremnik, okrenite ga kružnim pokretom kako biste spriječili nastanak mjehurića zraka. Ako se sasušila, promijenila je boju ili teksturu, maskaru svakako bacite i nipošto u nju ne dodajte vodu.</p><h2>8. Kremasta rumenila i sjenila</h2><p><strong>Šest mjeseci</strong></p><p>Zbog vlažnog staništa, kremasta sjajila i rumenila omogućuju rast bakterija i zato ih uvijek valja baciti nakon šest mjeseci. Osobito pripazite na stvaranje vlage, neugodnog mirisa ili promjenu teksture te svakako bacite proizvod i ranije ako izgleda drugačije nego kad ste ga kupili.</p><h2>9. Tuš</h2><p><strong>Šest mjeseci do godinu dana</strong></p><p>Budući da je sklon nakupljanju bakterija, tekući tuš valja baciti u roku od četiri do šest mjeseci. Olovke za oči mogu potrajati i do dvije godine, ali samo ako imaju čep. Isto vrijedi i za olovke za usta. Ako ste imali očnu infekciju, bacite tuševe i olovke koje ste do tada koristili jer riskirate ponovnu infekciju.</p><h2>10. Lak za nokte</h2><p><strong>Godinu dana</strong></p><p>Lak za nokte može potrajati i dulje od roka istaknutog na ambalaži, no nakon otvaranja može ishlapiti i zgusnuti se. Svakako pripazite da redovito čvrsto zatvorite lak nakon korištenja.</p><h2>11. Concealer</h2><p><strong>12 do 18 mjeseci</strong></p><p>Iako se najčešće prevodi kao korektor, riječ je o dva različita proizvoda. Korektorom se prikrivaju podočnjaci, a concealerom hiperpigmentacija i mrlje na koži. Dolaze u raznim oblicima, no najčešće su tekući u tubi. Ako se osušio, promijenio teksturu ili miris te su se pojavile grudice, odmah ga bacite. Ne samo da će loš concealer istaknuti probleme, nego se šminka neće savršeno uklopiti.</p>