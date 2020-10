Vizažisti slavnih: Sedam pravila za lijep i dugotrajan make-up

Sir John i Mary Greenwell, koji rade za brojne slavne dame, ističu nekoliko ključnih zakona kojima je lako postići lijep izgled kože i šminku koja će trajati satima te ujedno djelovati prirodno

<p>Make-up znalci Sir John i Mary Greenwell predlažu ključne korake u svakodnevnom šminkanju, ali i trikove za ljepši izgled večernje stilove.</p><h2>1. Hidratacija prije svega</h2><p>- Netom prije pudera, stavite sloj hidratantne kreme, kako biste sačuvali vlažnost kože - sugerira Greenwell.</p><p>Slavnim damama često prije šminkanja stavlja masku koju na licu drže oko 20 minuta, kako bi koža bila nahranjena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Make-up inspiriran optičkim varkama </strong></p><h2>2. Svi žele prirodan sjaj</h2><p>Matirana koža je često poželjna, no ipak zdravi sjaj kože nešto je što žele gotovo sve dame. No, radi se o prirodnom sjaju koji se postiže podlogama sa sitnim blistavim česticama koje licu daju prirodan izgled, umjesto potpuno mat teksture, koja djeluje neprirodno.</p><h2>3. Puderasta tekstura nakon tekuće</h2><p>- Ako želite dugotrajan make-up, fiksirate tekuće teksture onima u prahu - savjetuje Sir John.</p><p>Primjer su tekući puderi na koje ide onaj u prahu ili olovka za obrve na koju ide malo sjenila za obrve. Također, kremasto rumenilo postojanim će učiniti malo rumenila u prahu ili kamenu.</p><h2>4. Prvo obrve, a na kraju usne</h2><p>Redoslijed je važan, ističu stručnjaci. Prvo ide sređivanje obrva i očiju, a onda puder ili tonirana podloga. Nakon toga ide korektor, kao i konturiranje po želji. Potom stavljate rumenilo i ruž.</p><h2>5. Nijanse su ključne</h2><p>- Ako želite da make-up djeluje prirodno, ključna je nijansa. Predlažem testiranje podloge na strani vrata, na najboljem mogućem svjetlu jer ono može promijeniti izgled. Idealno je isprobavati na dnevnom, a ne umjetnom svjetlu - savjetuje Greenwell.</p><h2>6. Idealna boja za vaše oči</h2><p>- Najbolje će na kapcima izgledati, bez obzira na boju oka, boja za nijansu tamnija od vaše kože. Time će se oko istaknuti, a opet sve će djelovati prirodno - tumači Sir John.</p><h2>7. Ne podcjenjujte obrve</h2><p>Nerijetko zapostavljene, obrve su bitan element na licu i okvir oka.</p><p>- Radije iscrtajte olovkom tamo gdje treba, popunite ih linijama, umjesto da nacrtate liniju preko čitave obrve, to djeluje neprirodno i naslikano - zaključuje Greenwell za <a href="https://www.vogue.in/beauty/content/7-beauty-tips-from-top-celebrity-favourite-makeup-artists">Vogue</a>.</p>