Starite i sve na vašem tijelu već 'bježi' na jug? Povratite mladost

Svima se to događa, s vremenom počenete primjećivati dodatne bore, tanju kožu, dodatni celulit i tako redom. Srećom postoje trikovi kako možete usporiti taj proces i 'ostati mladi' malo duže

<p>Corin Sadler, nutricionistica u Higher Nature, za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12311376/body-ages-boobs-bum-tips-turn-back-time/" target="_blank">The Sun</a> je rekla kako ne morate potrošiti 'milijun dolara' da biste izgledali mlađe.</p><p>Evo na što trebate paziti i kako možete 'zaustaviti vrijeme':</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Prsa</h2><p>Ako vidite stanjivanje kože i pigmentaciju na prsima, to je možda zbog nedostatka hijaluronske kiseline i kolagena, kaže stručnjakinja za estetiku Stacey Harris iz tvrtke Prestige Medical Beauty u St. Albansu.</p><p>Dodatak koji sadrži ove sastojke pomogao bi obnoviti i ojačati elastičnost.</p><p><strong>Koji dodatak treba uzimati?</strong></p><p>Kolagen je glavni strukturni protein u tijelu i troši se oko jedan posto svake godine. Stacey kaže da je idealna doza oko 10.000 mg dnevno i ona mora biti u hidroliziranom obliku.</p><p>Možete očekivati ​​poboljšanja na prsima i koži lica.</p><p>Dodala je da je Omega 3 također koristan jer može pomoći kod upaljene kože.</p><h2>Grudi</h2><p>Ako ste rodili vaše bi se grudi mogle malo objesiti tijekom godina.</p><p>Stacey kaže da su kolagen i elastin potrebni kako bi poduprli težinu grudi, a dodala je i kako neki s godinama mogu primijetiti istaknutije vene na grudima.</p><p><strong>Koje su najbolje vježbe?</strong></p><p>Što se tiče treninga, postoji zabluda da žene ne bi trebale trenirati prsa, no to zapravo može učiniti dojke uspravnijima.</p><p>- Kada vježbate prsa, potiskujete tkivo dojke u visinu i naprijed, tako da to može stvoriti iluziju da su vam grudi veće i da uspravnije stoje - rekla je osobna trenerica Lydia Rees.</p><p>Predlaže vježbe s bučicama i to tako da legnete i dižete ih pa spuštate do prsa, a možete raditi i sklekove.</p><h2>Trbuh</h2><p>Kako starimo, sve je teže ciljati problematična područja vježbanjem i prehranom, a neki počinju primjećivati i ​​više celulita.</p><p>- Naš se metabolizam usporava i naše se tijelo teže rješava toksina. Kolagen pomaže u smanjenju tjelesne masnoće. Vidimo i povećane strije, a masnoća se više nakuplja u području leđa - kaže Stacey.</p><p><strong>Koje su najbolje vježbe?</strong></p><p>Lydia kaže da je ovo područje koje je tvrdoglavije od ostalih.</p><p>- Postoji toliko proturječnih informacija koje obećavaju da ćete se riješiti masnoće s trbuha ako napravite 100 trbušnjaka dnevno i popijete najnovije 'supernamirnice'. Salo na trbuhu pravi je problem za većinu žena, posebno kako starimo. Dobra vijest je da općenito možete smanjiti masnoću na trbuhu ciljanim vježbama za jačanje trbuha - kaže Lydia.</p><p>Preporučuje vježbe poput planka, podizanja ruku dok sjedite i trbušnjaka.</p><h2>Ruke</h2><p>Dok smo mlađi, aktivniji smo, ali kako usporavamo, mišići polako nestaju zbog manjka vježbanja, a i tijelo je manje sposobno procesuirati masnoće.</p><p>Stacey kaže da to u kombinaciji s nedostatkom mišićne gustoće rezultira obješenom kožom s donje strane nadlaktice.</p><p>- Kad bismo mogli povećati razinu kolagena, uz neke vježbe snage, mogli bismo sagorjeti masti u tom području i povećati svoju mišićnu masu. Ali samo vježbanje neće pomoći u zatezanju kože - dodala je Stacey.</p><p><strong>Koje su najbolje vježbe?</strong></p><p>- Kako starimo, naš se metabolizam usporava i možemo biti skloni stvaranju sala na rukama. Jedan od načina za rješavanje tog problema je smanjenje tjelesne masnoće i ciljanje tog područja treningom s utezima - kaže Lydia.</p><p>Vježbe koje Lydia preporučuje su triceps ekstenzije s bučicom i triceps propadanja.</p><h2>Laktovi</h2><p>Kako starimo, koža na laktovima često se opusti.</p><p>Stacey kaže da je to zbog nedostatka kolagena, a kako starimo, gustoća kostiju također će nam se smanjivati.</p><p>Dodala je da smanjenje kolagena znači i da ćemo razviti bore i suhoću kože.</p><h2>Stražnjica</h2><p>Guza stari slično kao i grudi i vjerojatno je kako će se s godinama 'ispuhati' i objesiti.</p><p>- Ovo područje je pomalo nalik grudima, možda guza nije manja, ali zasigurno je 'pobjegla' prema jugu. Ovo područje zahtijeva najveću količinu kolagena i elastina da bi izgledalo mladoliko - kaže Stacey.</p><p><strong>Koje su najbolje vježbe?</strong></p><p>Lydia kaže da je izgradnja mišića na gluteusima ono što će vašoj stražnjici dati zategnut izgled.</p><p>Predlaže vježbe poput ekstenzije kuka i step-upove.</p>