<p>Kako starimo, naša se koža mijenja. Ovo je jednostavno prirodni dio života - svi postajemo stariji i naša se tijela zbog toga mijenjaju. To se često događa, a dio na kojem to najčešće primijetimo su usne.</p><p>Ako vas zabrinjava gubitak volumena u usnama, važno je utvrditi što pospješuje taj proces, kao i kako ga možemo usporiti.</p><h2>Zašto se usne stanjuju?</h2><p>Usne se tanke iz istog razloga zašto nam se koža opušta ili gubimo podatnost: gubitak kolagena. Kolagen drži naše tijelo na okupu, on doslovno čini 30 posto tjelesnih proteina i 70 posto proteina kože, objašnjava dr. dr. Robert Rountree.<br/> <br/> - Uzrok broj 1 zbog starenja kože je gubitak kolagena. Kad izgubimo ovaj dragocjeni kolagen, strukturni integritet naše kože opada, a ukupni volumen se smanjuje. U osnovi, naše se usne ispuhuju s vremenom - kaže on.</p><p>I nažalost, ovaj postupak započinje ranije nego što biste mogli očekivati, već u 20-ima te se nastavlja s gubitkom oko 1 posto svake godine nakon toga, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/lips-thin-with-age">mbg.</a></p><p>- Naša tijela uvijek uravnotežuju proizvodnju i razgradnju kolagena. Kad smo mladi, naša tijela proizvode više kolagena nego što se razgrađujemo. Ova ravnoteža se preokreće kako starimo te se regeneracija tkiva smanjuje - kaže dr. Gary Goldenberg, profesor dermatologije na Medicinskom fakultetu Icahn na Mount Sinai u New Yorku.</p><p>Još je gora vijest da postoje stvari koje ubrzavaju propadanje kolagena, a to su najčešće:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1971611" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-35/befunky-collage-2.jpg" title="Žensko lice i usne" width="100%"></x-inline></h2><h2>Što možemo učiniti?</h2><p>Ako ste zabrinuti da vam se ovo događa, postoji puno načina na koje možete pomoći održavanju punašnijih, zdravijih usnica.</p><h2>1. Uzmite dodatak kolagena</h2><p>Možete uzimati hidrolizirane peptide kolagena da biste pomogli svom tijelu da poboljša svoju prirodnu proizvodnju. Suplementi kolagena djeluju tako da podržavaju fibroblaste vaših stanica. Ovo su dijelovi stanica koji zapravo stvaraju kolagen i elastin. Istraživanje pokazuje da su ti kolageni peptidi u stanju podržati elastičnost kože, hidrataciju i dermalnu gustoću kolagena. </p><h2>2. Štitite i usne od sunca</h2><p>Zaštita usana od sunca jednako je važna kao i zaštita lica. Potražite proizvode koji imaju fizičku 'branu', odnosno kemijske spojeve titan oksida i cink oksida. Neki sadrže i druge hidratantne aktivne sastojke, poput hijaluronske kiseline, za hidrataciju i zaglađivanje usana. </p><h2>3. Isprobajte proizvode za 'punoću'</h2><p>'Plump' ruževi, sjajila i labela vrlo su popularni u posljednje vrijeme i s dobrim razlogom - doista djeluju. No, vodite računa da je njihov efekt samo vanjski i kratkotrajan, a za unutarnje promjene vodite računa o prehrani s dovoljno nutrijenata, zdravom spavanju i odbacivanju poroka poput cigareta koje smanjuju dotok kisika prema usnama.</p><h2>4. Pijte dovoljno vode</h2><p>Postoji razlog zbog kojeg vas i stručnjaci za njegu kože potiču na pravilnu hidrataciju: pijenje preporučenih doza vode doslovno zadebljava vaš dermalni sloj.</p>