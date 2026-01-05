Večernji list 5. siječnja 1988. zabilježio je kako je dan prije počela uobičajena isplata kamata za dinarske štednje Zagrebačke banke, a za one koji su imali devizne račune isplata je najavljena tek od 7. siječnja
Štediše u Jugoslaviji nagrnule su u banku po devizne kamate
Tijekom osamdesetih godina u bivšoj Jugoslaviji kamate na štednju postojale su, ali su bile niske i uglavnom nisu pratile visoku inflaciju, pa je realna vrijednost štednje često padala. Dinarska štednja bila je posebno pogođena, zbog čega su se građani okretali deviznoj štednji kao sigurnijoj opciji.
