Štedite energiju: Odjeću sušite vani, a ne u sušilici za rublje

Prirodni materijali za opremanje doma više su od jednostavnog minimalističkog modernog stila.

Tržište je prepuno namještaja i dekoracija za dom od umjetnih materijala poput plastike ili umjetnih boja, napominje Janet Sobesky, autorica knjige “Natural Style: Using Organic and Eco-Conscious Materials for Earth-Friendly Designs”. Cilj je stvoriti prirodan i ekološki prihvatljiv dom. Zdravlje i sreća obitelji s kojima dijelite dom su neprocjenjivi.

- Prirodan stil određen je odabirom proizvoda koji su zdravi za ukućane i Zemlju - tvrdi autorica.

Mnoge konvencionalne tvrtke nude malo ekološki prihvatljivih elemenata u ponudi, samo kako bi mogli reći da su u korak s trendovima.

- Ekološki održivi namještaj napravljen je od prirodnih materijala bez oštrih kemikalija - tvrdi autorica.

Količina energije koju koristimo i proizvode koje kupujemo nepovoljno utječu na zrak, vodu i zemlju. Slično je i s građevinskim materijalima, namještajima i opremom za dom. To nam daje povoda za razmišljanje o usvajanju zdravih navika unutar samoga doma.

Foto: PROMO

- Umjesto klasičnog lustera na struju, možete upotrijebiti i svijeće. Pronađite ili sami napravite limeni okrugli luster na koji ćete zataknuti svijeće ili fenjere. Važno je da pritom mislite na sigurnost doma i ukućana. Ovakva alternativa odlična je za provođenje mirnih i ugodnih večeri, kad vam je potrebno malo prigušenog svjetla - savjetuje autorica i dodaje da kod zagrijavanja manjih obroka koristite mikrovalnu pećnicu umjesto štednjaka jer troši manje energije.

Ako možete, odjeću sušite na otvorenom i izbjegavajte program sušenja u mašini. Prilikom kupnje rabljenih ili novih uređaja na deklaraciji potražite energetsku naljepnicu.

- Stare baterije i električne uređaje reciklirajte. Ako ste kreativni, možete iskoristiti stari namještaj. Bakina komoda pomoću lakiranja i boje može ponovno zablistati. U ovom slučaju potrudite se pronaći što prirodnije boje - savjetuje autorica.