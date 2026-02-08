STEM radionice u Zagrebu: Mladi uče programiranje, lemljenje i razmjenu podataka

Radionice su osmišljene s ciljem približavanja suvremenih tehnologija mladima kroz praktičan, interaktivan i iskustveni pristup učenju, potičući razvoj tehničkih vještina, kreativnog razmišljanja i interesa za znanost i tehnologiju. Nova radionica održat će se 12. veljače 2026. godine u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu, na adresi Ulica Vjekoslava Klaića 7.

Praktičan rad s modernim tehnologijama

Sudionici radionica imat će priliku raditi s mikrokontrolerima, elektroničkim komponentama i komunikacijskim protokolima koji se danas koriste u pametnim uređajima i Internetu stvari. Poseban naglasak stavljen je na učenje kroz praksu, gdje polaznici samostalno i uz mentorsku podršku razvijaju funkcionalna tehnička rješenja.

Program radionica uključuje:

programiranje ESP32 mikrokontrolera s ugrađenom kamerom,

učenje osnova SMD lemljenja,

razmjenu podataka između uređaja korištenjem MQTT komunikacijskog protokola.

Na taj način sudionici se upoznaju s ključnim tehnologijama koje se primjenjuju u pametnim kućama, industrijskoj automatizaciji, sigurnosnim sustavima i drugim suvremenim tehnološkim rješenjima.

Foto: 123RF

Dio projekta "Teslina STEM akademija"

Radionice su dio projekta "Teslina STEM akademija: učenje kroz inovaciju i zabavu", čiji je nositelj Udruga Nikola Tesla Network - Mreža Nikola Tesla. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus, a provodi se u razdoblju od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. godine.

Cilj projekta je popularizacija znanosti i tehnologije među djecom i mladima, razvoj STEM kompetencija te promicanje naslijeđa Nikole Tesle kroz inovativne i edukativne programe prilagođene suvremenim generacijama.

Prijave su obavezne

Zbog ograničenog broja mjesta, prijava na radionice je obavezna, a zainteresirani se mogu prijaviti putem online obrasca dostupnog na poveznici.

