Obavijesti

News

Komentari 0
GOTOVI RADOVI

FOTO Desetljećima ga čekali: Napokon izgradili pothodnik u Savskom Gaju, košta 1,5 mil €

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Desetljećima ga čekali: Napokon izgradili pothodnik u Savskom Gaju, košta 1,5 mil €
Foto: Grad Zagreb

U sklopu projekta izgrađena je i nova pješačko-biciklistička staza duljine 100 metara, a duž cijele trase, kao i unutar samog pothodnika, postavljena je nova javna rasvjeta

Admiral

Nakon više desetljeća iščekivanja, stanovnici Trokuta i Savskog gaja dobili su siguran pješačko-biciklistički pothodnik ispod pruge, vrijedan oko 1.5 milijuna eura bez PDV-a, javili su iz Grada Zagreba.

Dodaju da su nastavku Ulice Leopolda Tepeša dovršeni radovi na izgradnji novog armiranobetonskog pothodnika ispod željezničke pruge, čime je značajno unaprijeđena sigurnost pješačkog i biciklističkog prometa. Pothodnik je dug 12.2 metra, širok 4.5 metra i visok 3 metra. U sklopu projekta izgrađena je i nova pješačko-biciklistička staza duljine 100 metara, a duž cijele trase, kao i unutar samog pothodnika, postavljena je nova javna rasvjeta.

JEDAN OD SIMBOLA ZAGREBA FOTO Vraćaju im stari sjaj: Evo kako napreduju radovi na obnovi Schlosserovih stuba
FOTO Vraćaju im stari sjaj: Evo kako napreduju radovi na obnovi Schlosserovih stuba

- Realizacijom ovog projekta značajno smo unaprijedili sigurnost i kvalitetu kretanja pješaka i biciklista te trajno riješili višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su bili prisiljeni pješačiti stotine metara do postojećeg pothodnika odnosno pružnog prijelaza. Novi pothodnik sada osigurava brzu, sigurnu i funkcionalnu poveznicu između dvaju naselja Novog Zagreba - izjavio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

CRNA LISTA Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka: Zagreb gori od Sarajeva!
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka: Zagreb gori od Sarajeva!

Zbog postojećih prostornih uvjeta, s obzirom na to da se s jugoistočne strane željezničke pruge nalazi servisna cesta čija je razina bila približno 2.2 metra viša od razine nove pješačko-biciklističke staze, izvedeni su i radovi na spuštanju servisne ceste u duljini od oko 50 metara s obje strane pothodnika.

Sredstva za izgradnju osigurana su na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb zapad, uz intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama. Projekt je realiziran u sklopu kontinuiranih ulaganja Grada Zagreba u povećanje sigurnosti i kvalitete života građana u svim gradskim četvrtima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana
Kutleša napao Ustavni sud jer je dijete koje je rodila surogat majka dobilo rodni list
NADBISKUP SE NE SLAŽE

Kutleša napao Ustavni sud jer je dijete koje je rodila surogat majka dobilo rodni list

Možemo se pitati o kakvome identitetu govorimo kad je temeljno ljudsko dostojanstvo pogaženo svođenjem djeteta na proizvod po narudžbi, a žene na utrobu za iznajmljivanje, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026